Les exportations totales de l'Afrique devraient atteindre près de 1000 milliards de dollars d'ici 2035, selon un rapport de Standard Chartered

La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait encore accroître les exportations d'environ 30 %

Des obstacles tels que la complexité et l'incertitude des règles commerciales et l'inefficacité des facilitateurs de commerce subsistent

La zone de libre-échange continentale africaine permettra de surmonter l'effet « bol de spaghettis » des communautés économiques régionales (CER) existantes

MARRAKECH, Maroc, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Standard Chartered a publié aujourd'hui son rapport intitulé Future of Trade: Africa, qui met en lumière les perspectives du commerce africain et donne un aperçu de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en tant que principal promoteur de l'optimisation du commerce intra-africain.

Sunil Kaushal, Regional CEO, Standard Chartered Africa Middle East

Le rapport indique que les exportations totales de l'Afrique atteindront 952 milliards de dollars d'ici 2035 et que la ZLECAf, une fois pleinement mise en œuvre, a le potentiel d'augmenter ce chiffre de 29 % supplémentaires. Cela représente un taux de croissance annuel de 3 % d'ici 2035.

L'augmentation des niveaux de commerce régional et une plus grande connectivité débloqueront des corridors à forte croissance à travers l'Afrique et au-delà. Le commerce intra-africain devrait atteindre 140 milliards de dollars d'ici 2035, soit 15 % des exportations totales de l'Afrique.

Les corridors de l'Afrique avec certaines des régions les plus dynamiques du monde connaîtront une croissance plus rapide que la moyenne mondiale de 4,3 %. Le corridor Afrique de l'Est-Asie du Sud devrait s'imposer comme le corridor majeur à la croissance la plus rapide, soit 7,1 % par an jusqu'en 2035. Les corridors Moyen-Orient-Afrique du Nord et Moyen-Orient-Afrique de l'Est connaîtront également une croissance importante, leur volume d'échanges combiné devant atteindre près de 200 milliards de dollars d'ici 2035.

La ZLECAf n'est pas la première tentative faite par les marchés africains pour promouvoir une plus grande cohésion, mais les accords existants ont souvent des objectifs qui se chevauchent ou se contredisent, créant ainsi un « effet bol de spaghettis ». Il existe huit communautés économiques régionales (CER) importantes reconnues par l'Union africaine (UA), et la plupart des marchés de l'UA sont membres de deux CER ou plus, ce qui rend le commerce intra-africain moins compétitif en raison des coûts élevés de conformité et d'administration. La ZLECAf pourrait contribuer à résoudre ce problème en mettant en œuvre des règles d'origine communes, qui accordent à tous les 54 membres de la zone de libre-échange un accès commercial préférentiel aux marchés les uns des autres, dans la mesure prévue par l'accord.

Cependant, l'Afrique doit encore surmonter des obstacles pour réaliser pleinement le potentiel de ses opportunités commerciales. Selon une enquête menée auprès de plus de 100 chefs d'entreprise africains, 63 % des personnes interrogées ont déclaré que des règles commerciales complexes et incertaines constituaient l'un des principaux problèmes du commerce intra-africain. 53 % des personnes interrogées ont indiqué que le sous-développement des infrastructures de transport constituait un obstacle majeur. 51 % ont cité l'inefficacité des facilitateurs du commerce comme un autre obstacle, tandis que 46 % ont relevé un accès limité et/ou coûteux au capital comme un défi de taille.

Environ 90 % des personnes interrogées estiment que la ZLECAf peut résoudre la plupart de ces problèmes. Des progrès ont été réalisés à cet égard, la ZLECAf ayant pris des mesures pour lever les obstacles au moyen de diverses initiatives, telles qu'un mécanisme de notification et une initiative commerciale guidée visant à accélérer les échanges[1] entre les pays.

La numérisation joue également un rôle important dans le renforcement du commerce intra-africain. Le rapport démontre que l'adoption de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF) numérique pourrait débloquer 34 milliards de dollars de valeur à l'exportation dans cinq grands marchés africains d'ici 2035. La quasi-totalité (97 %) des personnes interrogées sont intéressées par les solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement numérique, mais citent les contraintes de ressources, le fossé technologique et les problèmes d'interopérabilité comme principaux obstacles à leur adoption.

Le Dr José Viñals, président du groupe Standard Chartered PLC, a déclaré : « Mise en œuvre de manière efficace, la zone de libre-échange continentale africaine peut radicalement refaçonner la croissance et le développement futurs. Elle permettra d'établir des chaînes d'approvisionnement à plus forte valeur ajoutée et des exportations plus diversifiées, ce qui permettra aux États membres de réduire leur dépendance historique à l'égard des produits de base et de réaliser des progrès significatifs vers l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. Grâce à notre empreinte mondiale, à notre expertise locale et à nos solutions innovantes, nous nous engageons à soutenir l'élaboration des bonnes politiques, à assurer la coopération et à faire appel à la technologie et au capital afin de créer de meilleures connexions sur le continent et au-delà. »

Sunil Kaushal, PDG régional, Standard Chartered Afrique-Moyen-Orient, a déclaré : « Les perturbations subies par les chaînes d'approvisionnement en Afrique au cours des dernières années ont amplifié l'urgence de la mise en œuvre de la ZLECAf. Parallèlement, les conclusions de notre rapport soulignent la nécessité de stimuler de manière exponentielle les exportations africaines, ce qui serait grandement bénéfique pour la ZLECAf. Grâce à une réglementation, une collaboration et une gouvernance adéquates, cette opportunité peut devenir une réalité. Depuis plus de 150 ans, Standard Chartered soutient la croissance et le progrès de l'Afrique, en contribuant activement au développement des infrastructures et au progrès économique du continent. Nous continuerons à travailler avec les acteurs concernés pour stimuler le commerce à travers le continent et assurer le développement économique durable de l'Afrique. »

Consultez l'intégralité du rapport ici: https://www.sc.com/fr/banking/banking-for-companies/future-of-trade-2023/

Note aux rédacteurs

À propos du rapport intitulé Future of Trade: Africa

Ce rapport, commandé par Standard Chartered et préparé par PwC Singapour, donne un aperçu de l'impact de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur le commerce intra-africain.

Ce rapport se fonde sur une analyse d'informations qualitatives et quantitatives provenant de sources internes et externes. Tous les chiffres relatifs au commerce utilisés dans ce rapport concernent uniquement le commerce des biens et n'incluent pas le commerce des services. L'impact de la ZLECAf se base sur un rapport publié par la Banque mondiale et intitulé : Zone de libre-échange continentale africaine : effets économiques et redistributifs.

Une enquête a été menée auprès de 103 cadres et dirigeants africains afin de comprendre les défis actuels du commerce intra-africain ainsi que les opportunités commerciales que la ZLECAf peut apporter au continent. L'enquête a également permis de recueillir l'avis des personnes interrogées sur les mesures de facilitation du commerce les plus efficaces et sur l'impact du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) sur la réduction des coûts des paiements transfrontaliers. En outre, l'enquête donne un aperçu du point de vue des dirigeants d'entreprise africains sur la croissance du commerce électronique ainsi que sur l'importance du financement de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte du commerce régional.

Voici le lien qui permet d'accéder au rapport https://www.sc.com/en/banking/banking-for-companies/future-of-trade-2023/

Standard Chartered

Nous sommes un groupe bancaire international de premier plan, présent sur 53 des marchés les plus dynamiques au monde et au service de clients dans 64 autres. Notre objectif est de favoriser le commerce et la prospérité grâce à notre unique diversité, et notre héritage et nos valeurs s'expriment dans notre promesse de marque, « Here for Good ».

Standard Chartered PLC est cotée aux bourses de Londres et de Hong Kong.

[1] https://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2022/afcfta%E2%80%99s-guided-trade-initiative-takes-set-ease-and-boost-intra-african-trade

