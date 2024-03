Les femmes redéfinissent le paysage des talents dans le domaine de l'IA selon une nouvelle étude qui révèle une croissance mondiale exponentielle

Zeki Research constate que les femmes privilégient l'excellence dans la recherche, les sciences et l'ingénierie tout au long de leur carrière et expriment un intérêt accru pour rendre l'IA sûre pour la société par le biais de leur activité professionnelle

LONDRES, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Zeki Research , une plateforme de veille sur les talents basée au Royaume-Uni qui identifie et classe le premier pour cent des talents en IA à l'échelle mondiale a publié aujourd'hui son premier rapport sur les femmes dans le domaine de l'IA en 2024 .

Zeki Research Women in AI 2024 Report: Achievement Gap Women in AI receive 30% less visibility and recognition as their careers progress compared to peers, representing a critical loss of potential within the AI field. Zeki Research logo

L'ensemble de données sur l'IA de Zeki est unique au monde et comprend plus de 133 000 individus et plus de 2 millions de points de données uniques. Dans son rapport sur les femmes dans le domaine de l'IA en 2024 , Zeki a classé et noté plus de 33 000 femmes de 109 pays qui ont fait des études ou travaillent dans plus de 4 300 universités ou qui sont employées par plus de 42 000 entreprises ou organisations dans le monde.

Ces informations précises et fondées sur des données indiquent où et comment trouver, attirer et retenir les meilleures femmes dans le domaine de l'IA. Parmi les principales conclusions de ce rapport gratuit , citons :

Des départs précipités — Les femmes travaillent dans de grandes entreprises, mais elles les quittent rapidement. Plus de 60 % des nouvelles employées quittent les GAFAM (Google, Apple, Facebook [Meta], Amazon et Microsoft) au cours des deux premières années.

Les femmes travaillent dans de grandes entreprises, mais elles les quittent rapidement. Plus de 60 % des nouvelles employées quittent les GAFAM (Google, Apple, Facebook [Meta], Amazon et Microsoft) au cours des deux premières années. Écart en matière d'avancement — Les femmes bénéficient d'une visibilité et d'une reconnaissance inférieures de 30 % à celles de leurs pairs au fur et à mesure que leur carrière progresse, ce qui représente une perte critique de potentiel dans le domaine de l'IA .

l'IA Les champions du recrutement — Parmi les entreprises qui recrutent plus de femmes que la moyenne du secteur (22 %), on trouve notamment Intuit (41 %), ETS AI Labs (38 %) et Bayer (34 %) entre autres.

Intuit ETS Labs Attraction universitaire — Les universités américaines forment un nombre croissant de femmes de haut niveau dans le domaine de l'IA , mais les femmes ne représentent qu'environ 22 % des scientifiques et des ingénieures dans les principaux laboratoires d'IA des universités américaines.

l'IA ingénieures d'IA Le choix de la petite taille — Les femmes de haut niveau dans le domaine de l'IA trouvent de la continuité et davantage de collègues féminines dans les petites entreprises et choisissent de plus en plus de travailler en petits groupes sur des questions importantes pour elles.

l'IA Attraction sectorielle — Les secteurs de la santé et du conseil, notamment des entreprises comme le centre médical MD Anderson , Roche, Booz Allen Hamilton et Boston Consulting Group , attirent plus que d'autres les meilleurs talents féminins, avec une croissance à trois chiffres au cours des 10 dernières années.

Le rapport sur les femmes dans le domaine de l'IA en 2024 dans son intégralité peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante : www.thezeki.com .