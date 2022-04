Les filigranes numériques Digimarc ont prouvé qu'ils permettaient un tri plus précis des déchets d'emballage

L'essai semi-industriel HolyGrail 2.0 démontre l'efficacité des filigranes numériques dans le recyclage.

BEAVERTON, Oregon, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Digimarc Corporation (Nasdaq : DMRC) se joint à l'AIM - European Brands Association pour annoncer une étape importante de l'initiative sur les filigranes numériques HolyGrail 2.0.

Avec un taux de détection moyen de 99 %, les résultats de l'essai semi-industriel récemment achevé démontrent clairement que la technologie Digimarc est exceptionnellement performante sur toutes les catégories testées de matériaux d'emballage en plastique dans des conditions représentant des opérations industrielles de routine. Même dans des conditions plus difficiles - avec une vitesse de tapis plus élevée, et des salissures et écrasements importants - les filigranes numériques Digimarc ont maintenu leurs performances.

Alors que les gouvernements et les groupes industriels s'orientent vers des économies circulaires pour le recyclage et la réutilisation des plastiques dans les emballages de consommation, il existe un besoin crucial d'un moyen d'identification automatique précis et fiable pour classer et trier les différents matériaux d'emballage pendant le processus de recyclage, qui fonctionne à l'échelle, même dans les conditions les plus difficiles.

« Ces résultats prouvent clairement que les filigranes numériques de Digimarc peuvent transformer le recyclage », déclare Riley McCormack, PDG de Digimarc. « De plus, Digimarc® Recycle, alimenté par les filigranes numériques de Digimarc, apporte au secteur une valeur commerciale supplémentaire en plus de cet élément essentiel de l'économie circulaire. Les performances exceptionnelles des filigranes numériques Digimarc étant désormais validées, nous sommes ravis de nous associer à des leaders du développement durable afin d'avoir un impact significatif sur la planète, ainsi que sur leurs activités. »

À propos de Digimarc

Digimarc est un leader mondial dans le domaine de la numérisation des produits, apportant une valeur commerciale à travers les industries grâce à des identifiants uniques et des solutions basées sur le cloud. Partenaire de confiance dans la lutte contre la contrefaçon numérique de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc éclaire le parcours d'un produit pour fournir des renseignements et promouvoir un monde prospère, plus sûr et plus durable. Avec Digimarc, vous pouvez enfin tout voir. Et quand on voit tout, on peut tout réaliser. Pour plus d'informations, visitez notre site digimarc.com .

À propos de l'initiative relative aux filigranes numériques HolyGrail 2.0

L' initiative relative filigranes numériques HolyGrail 2.0 , pilotée par l'AIM (l'Association des Industries de Marque) et propulsée par l'Alliance to End Plastic Waste, est un projet pilote ayant pour objectif de démontrer, d'une part, que les filigranes numériques sont techniquement viables pour le tri précis des déchets d'emballage et, d'autre part, que l'analyse de rentabilité est économiquement viable à grande échelle. Les filigranes numériques sont des codes imperceptibles de la taille d'un timbre-poste qui couvrent la surface des emballages de biens de consommation et qui contiennent un large éventail d'attributs. Leur principe est le suivant : lorsqu'un emballage entre dans une installation de tri des déchets, le filigrane numérique est détecté et décodé sur la ligne de tri par une caméra haute résolution, qui peut ensuite, selon les attributs transférés (par exemple, produit alimentaire ou non alimentaire), placer l'emballage dans les flux appropriés. En rendant les flux de tri plus efficaces et plus précis, leur utilisation se traduit donc par des matières recyclées de meilleure qualité qui profitent à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'emballage.

