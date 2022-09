Les fonds Permira et la famille Marcucci finalisent leur investissement dans Kedrion et BPL et annoncent la nomination d'Ugo Di Francesco au poste de PDG

Kedrion Biopharma (« Kedrion ») et Bio Products Laboratory (« BPL ») sont deux sociétés biopharmaceutiques de premier plan qui développent, fabriquent et commercialisent des produits thérapeutiques à partir de plasma sanguin.

Kedrion BPL Les fonds Permira se sont associés à la famille Marcucci pour combiner deux sociétés très complémentaires, BPL et Kedrion, créant ainsi un leader de l'industrie dans les dérivés plasmatiques et les médicaments contre les maladies rares.

Ugo Di Francesco , actuellement PDG du groupe Chiesi, a été nommé nouveau PDG de la société combinée, à compter de janvier 2023.

Le co-fondateur Paolo Marcucci restera président après l'arrivée du nouveau PDG.

La société combinée, qui génère plus de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires mondial, dont 87 % en dehors de ses marchés d'origine italien et britannique, aura son siège social en Italie.

LUCCA, Italie, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Permira, la société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que les fonds conseillés par Permira, en partenariat avec la famille Marcucci et soutenus par leurs co-investisseurs, une filiale en propriété exclusive de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et Ampersand Capital Partners, ont finalisé l'acquisition conjointe et le regroupement de Kedrion et de BPL, aux côtés des actionnaires actuels de Kedrion, notamment FSI et CDP Equity et d'autres investisseurs minoritaires.

La combinaison de BPL et de Kedrion crée un acteur mondial de l'industrie des médicaments dérivés du plasma sanguin humain destinés à traiter les maladies rares et potentiellement mortelles. Ugo Di Francesco, actuellement PDG du groupe Chiesi, a été nommé nouveau PDG de la société combinée, à compter de janvier 2023. Paolo Marcucci, co-fondateur de Kedrion, restera président-directeur général de la société jusqu'à ce que Ugo Di Francesco rejoigne l'entreprise, puis il occupera le rôle de président non exécutif.

Kedrion, dont le siège est situé en Toscane, en Italie, a un profond héritage italien et apporte un vaste portefeuille de 21 produits et de plus de 600 autorisations de mise sur le marché à travers le monde. Kedrion a été créée par la famille Marcucci en 2001, mais son enracinement dans l'industrie pharmaceutique italienne date des années 1950. BPL, dont le siège social est situé à Elstree, au Royaume-Uni, exploite un portefeuille ciblé de produits à succès contre les maladies rares et est l'un des acteurs de l'industrie du plasma qui a connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années.

L'entreprise combinée disposera de près de 75 centres de collecte de plasma aux États-Unis, avec un portefeuille de 37 produits permettant de sauver des vies dans plus de 100 pays. L'entreprise devrait générer 60 % de son chiffre d'affaires sur le marché américain avec 10 produits commercialisés, en s'appuyant sur ses positions solides établies en Italie et au Royaume-Uni. La société établit également une présence sur le marché chinois grâce à son récent accord de distribution pour Albuminex.

Ugo Di Francesco a été nommé nouveau PDG de la société combinée, à compter de janvier 2023. M. Di Francesco a été PDG du groupe Chiesi, une société pharmaceutique mondiale, pendant plus de dix ans. Durant cette époque, il a supervisé une période de croissance significative pour l'entreprise, avec des ventes qui ont plus que doublé, passant de 1,2 milliard d'euros à plus de 2,5 milliards d'euros. Ugo possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, ayant travaillé auparavant chez plusieurs acteurs de premier plan, dont Sigma-Tau, Amgen Corp., Novartis et Bristol Myers Squibb.

Les fonds Permira, en partenariat avec la famille Marcucci, soutiendront la croissance de l'entreprise combinée et l'accélération du développement de nouveaux produits. FSI et CDP Equity réinvestiront aux côtés de Permira et de la famille Marcucci.

Silvia Oteri, associée et responsable mondiale des soins de santé chez Permira, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cette transaction et nous avons maintenant hâte de collaborer avec la famille Marcucci, Ugo et les équipes de direction de Kedrion et de BPL pour continuer à développer une activité combinée au service d'un marché mondial. Ugo est un leader exceptionnel qui a fait ses preuves dans la croissance des entreprises pharmaceutiques mondiales. »

Paolo Marcucci, président-directeur général de Kedrion, a ajouté : « Ce partenariat avec Permira a permis de franchir une étape passionnante dans l'histoire de Kedrion, en nous permettant de créer un acteur mondial dans le secteur des dérivés plasmatiques qui peut rivaliser avec succès sur un marché en pleine croissance et de plus en plus critique dans le domaine des soins de santé mondiaux. Nous sommes fiers et reconnaissants du soutien de Permira pour intégrer BPL et ainsi augmenter considérablement la portée mondiale et la compétitivité de la société combinée. Pour nous aider à atteindre nos objectifs et nos ambitions, je suis très heureux qu'Ugo Di Francesco soit à nos côtés en tant que PDG à partir de janvier prochain. Son expérience et sa connaissance approfondie du secteur pharmaceutique, ainsi que ses qualités de leader et son attitude personnelle, font de lui le candidat idéal pour aider la société combinée à relever les défis futurs et diriger les prochaines étapes de la croissance. »

Ugo Di Francesco, futur PDG de Kedrion, a commenté : « Ensemble, Kedrion et BPL seront en mesure d'offrir les meilleurs soins aux patients et un engagement responsable des donateurs, et j'ai hâte de conduire la croissance de l'entreprise à compter de l'an prochain. Je tiens à remercier Paolo, la famille Marcucci et Permira pour leur confiance et je sais que je peux compter sur le soutien de l'équipe combinée pour continuer à servir les patients dans le besoin partout dans le monde. »

Les fonds Permira ont été conseillés par Morgan Stanley, EY, Latham & Watkins, Alvarez & Marsal, Giliberti, Triscornia e Associati et Maisto e Associati. Les actionnaires de Kedrion étaient conseillés par Lazard, Natixis, Carnelutti et Pedersoli, tandis que la famille Marcucci était conseillée par Terzi&Partners et Carnelutti. BofA Securities et Goodwin Procter ont été les conseillers de BPL et de son unique actionnaire, TII.

