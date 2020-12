Les forums européens CEIBS Insights 2020 soulignent l'importance de la coopération pour la reprise mondiale

S'exprimant lors de l'événement, Wang Hong, le président de la CEIBS, a souligné que, en tant que seule école de commerce créée conjointement par la Chine et l'UE, la CEIBS a la responsabilité de promouvoir les échanges économiques et culturels dans le monde.

« La COVID-19 a posé d'importants défis au développement économique et social dans le monde entier et a entraîné de profondes répercussions sur la coopération et les échanges internationaux, a déclaré le président Wang. Au vu de la situation économique mondiale post-pandémique, il est urgent d'améliorer les échanges internationaux et de promouvoir la reprise économique mondiale. Pour la CEIBS, les forums de cette année sont particulièrement empreints d'un sens de mission et de responsabilité. »

Le message du président Wang a été repris par Dipak Jain, le président (européen) de la CEIBS, qui, lors de son discours de bienvenue pour l'ouverture du volet français de la série, a souligné le moment crucial des événements et l'importance de la mission de l'école, à savoir former des leaders responsables qui peuvent apporter des contributions importantes pour les années à venir.

« Les défis auxquels nous avons été confrontés cette année nous ont appris que le changement est inévitable, que l'inquiétude est facultative et qu'une action rapide est essentielle. À l'approche de la fin de 2020, il est urgent de relancer l'économie mondiale, a affirmé le président Jain. À la CEIBS, nous avons […] continué de maintenir de solides perspectives internationales et nous avons servi de pont important pour les échanges culturels et économiques entre la Chine, l'Europe et le monde. »

Le forum suisse s'est intéressé aux répercussions de la transformation numérique et à la théorie de l'événement cygne noir sur les nouveaux modèles commerciaux

Le 26 novembre, Robert Straw, le PDG du campus de Zurich de la CEIBS, a organisé le premier événement de la série, qui a analysé en détail la coopération sino-suisse en matière d'innovation.

Jean-Jacques DE DARDEL, ancien ambassadeur de Suisse en Chine et président de la Fondation Swiss Centers, a parlé pour la première fois des relations d'affaires sino-suisses dans le contexte du monde de l'après COVID-19. Il a notamment déclaré que, malgré le ralentissement économique mondial, il estimait que les relations sino-suisses devraient s'améliorer et pourraient servir d'exemple positif pour une coopération sino-européenne plus large.

Chen Weiru, professeur associé de stratégie à la CEIBS, a ensuite prononcé un discours dans lequel il a partagé quelques cas récents de numérisation en Chine. En réponse à la tendance à la numérisation, M. Chen a déclaré que les entreprises devaient se demander si elles se tournaient vers l'avenir, si leur modèle commercial était durable, si leur capacité était optimisée, s'ils avaient utilisé de nouvelles technologies et s'ils étaient axés ou non sur leur mission.

M. Bernie STEFAN, le vice-président de Nestlé Asie-Océanie-Afrique, a expliqué ensuite qu'au-delà de la taille du marché, des entreprises comme Nestlé pouvaient bénéficier du niveau de concurrence et d'innovation en Chine. Il a ajouté en outre que l'innovation et la durabilité n'étaient plus deux choses distinctes et qu'en plus, les deux étaient nécessaires pour réussir sur le marché chinois.

Les discours ont été suivis d'une discussion avec les orateurs, animée par le directeur de Sinolytics, Markus Herrmann Chen.

L'Allemagne se penche sur les facteurs qui façonnent l'avenir du secteur automobile mondial

Le 27 novembre, M. Straw a organisé la deuxième partie de la série de forums sur le thème de Changement de paradigme : l'avenir du secteur de la mobilité mondiale.

Dans son discours d'ouverture, Gong Yan, professeur de gestion entrepreneuriale de la CEIBS, a indiqué que le secteur de l'automobile était en train de passer d'un secteur dominé par l'échelle à un secteur dominé par l'échelle et la connectivité. Dans le même temps, a-t-il dit, l'avenir du secteur sera défini par le jeu commercial et stratégique entre les constructeurs automobiles traditionnels et les nouveaux constructeurs automobiles.

M. Gong a été suivi par Dietmar Voggenreiter, consultant senior chez Horváth & Partners et ancien président d'Audi Chine, qui a évoqué certains des changements que connaît l'industrie automobile. Il a notamment souligné l'impact de trois principaux facteurs – la COVID-19, le réchauffement de la planète et la conduite autonome – sur les chaînes d'approvisionnement et les améliorations technologiques dans les 10 à 15 prochaines années.

L'événement s'est terminé par une table ronde animée par Ivan Hodac, fondateur et président de l'Institut Aspen d'Europe centrale, avec MM. Gong et Voggenreiter.

L'événement China-France Investment Dialogue souligne l'importance de la coopération pour relancer le commerce international

Le 3 décembre, le président Jain et le président de la CCI Paris Île-de-France, Didier Kling, ont accueilli un groupe d'éminents intervenants qui ont présenté leur analyse sur l'Effort conjoint de la Chine et de la France pour stimuler la reprise économique mondiale.

Pascal Lamy, professeur émérite de la CEIBS, président du Forum de Paris sur la Paix, ancien directeur général de l'OMC, a prononcé un discours inaugural dans lequel il a précisé que la reprise économique post-pandémie en Europe pourrait bénéficier des effets du développement économique de la Chine et a souligné l'importance d'un dialogue équilibré afin de poursuivre la mise en place de bonnes relations de coopération entre les deux parties.

Le vice-président de la CEIBS et le doyen Ding Yuan ont ensuite discuté des échanges économiques entre la Chine et la France, affirmant que la situation post-pandémique offrira davantage de possibilités de coopération sino-française. Il prévoit notamment que la France bénéficiera de plus de possibilités dans les cosmétiques, les fournitures médicales, les produits agricoles et d'autres domaines, tandis que la Chine profitera de plus d'opportunités pour le commerce et les investissements dans le processus de transformation vers une économie de services, ainsi que dans les domaines des retraites, de la santé et de la finance.

Pour terminer, Alain Eygreteau, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Île-de-France a animé une table ronde avec MM. Lamy et Ding, accompagnés de François Blanc, conseiller agricole régional de l'Ambassade de France en Chine et de Shen Bin, co-fondateur et président de FreshFresh et ancien élève de la CEIBS.

L'événement britannique met en lumière les opportunités du secteur financier dans le cadre de la « nouvelle normalité »

La série CEIBS Insights 2020 s'est conclue le 4 décembre avec plusieurs discussions et une table ronde sur le thème de la Coopération financière sino-britannique : à la recherche d'opportunités en temps de crise.

Lors de son discours d'introduction, Jiang Jianqing, professeur de finance à la CEIBS et directeur du Lujiazui Institute of International Finance de la CEIBS a déclaré que trois types d'incertitudes – les changements dans l'environnement international, l'évolution de la pandémie de COVID-19 et l'avènement de nouvelles technologies – domineront le secteur financier au cours des prochaines années. Il a cependant ajouté qu'il prévoyait une tendance vers des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et un énorme potentiel de développement pour l'avenir de l'industrie.

Sir Douglas Flint, président de Standard Life Aberdeen, s'est ensuite penché sur les défis auxquels est confronté le secteur de la gestion d'actifs et sur les opportunités de coopération financière sino-britannique. De plus, il a souligné que la pandémie a servi de signal d'alarme et que le secteur financier dispose d'une occasion en or de soutenir la reprise après la COVID-19 et de contribuer à bâtir un avenir meilleur.

Pour conclure, Yang Yanqing, directeur général du Yicai Research Institute, a animé une table ronde avec les intervenants.

Une plate-forme importante pour l'échange et la coopération

Depuis ses débuts en 2012, les forums européens CEIBS Insights réunissent des leaders de l'industrie, du gouvernement et du milieu universitaire pour débattre et discuter de sujets importants auxquels font face les entreprises chinoises et internationales. À l'avenir, la CEIBS continuera de se concentrer sur sa mission de former des leaders responsables et de servir de plate-forme importante pour l'échange et la coopération.

