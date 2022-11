Les géoscientifiques soutiennent la science ouverte pour le ressourcement de la génération future lors du forum de la science ouverte du DDE

PARIS, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le forum de la science ouverte, co-organisé par l'UNESCO, l'UISG, l'IYBSSD et le DDE (Deep-Time Digital Earth), s'est tenu le 9 novembre 2022 au siège de l'UNESCO à Paris. Lors de ce forum, le DDE a été officiellement lancé au niveau mondial.

Ce forum intervient dans le cadre du premier anniversaire de l'approbation de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, du 60e anniversaire de l'UISG et du lancement mondial du DDE et a permis des discussions constructives à la fois sur les avantages et les possibilités de la science ouverte dans le vaste réseau multipartite entre les experts des gouvernements et des organisations internationales afin de promouvoir des approches complètes et inclusives de la science ouverte.

Le DDE est le premier programme de science ouverte reconnu par l'IUGS. Actuellement, le DDE compte 26 membres fondateurs et 27 groupes de travail. La mission du DDE est de mettre en commun les données terrestres en profondeur et de partager les connaissances géoscientifiques mondiales, et sa vision est de transformer les sciences de la Terre. Le principe de base du DDE est de fournir un service public mondial en matière de géosciences et de technologies grâce à une collaboration étroite entre les géoscientifiques du monde entier, par la construction conjointe et le partage de données et d'informations.

Chengshan Wang, président du comité exécutif du DDE, a présenté la relation unique et distincte entre le DDE et la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte et a expliqué comment le DDE a soutenu les principaux piliers de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte au cours des trois dernières années.

Le forum a abordé plusieurs questions, notamment la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte et les principes FAIR, les contributions des géosciences aux défis du développement mondial, la plateforme DDE et la géoalphabétisation. Les participants se sont accordés à dire que le remodelage des valeurs de la communauté scientifique est un principe clé pour faciliter l'accès à la science ouverte, et que la science ouverte ne consiste pas seulement à rendre accessibles la littérature et les données, mais surtout à construire une infrastructure numérique partagée.

Les cosponsors et les participants soutiennent le DDE pour sa vision et ses actions visant à transformer l'orientation de la culture dominante dans les sciences fondamentales et appliquées, en particulier en ce qui concerne la science ouverte. En effet, le DDE pourrait servir de meilleure pratique pour la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte et d'élément important pour l'émergence de l'UISG comme l'un des prochains centres pour les sciences de la Terre dans l'ère des données.

Au cours du Forum, les principales réussites du DDE de 2019 à 2022 ont été présentées et des idées de partenariats et de collaboration futurs ont été examinées et développées au cours de plusieurs sessions techniques avec des intervenants internationaux de premier plan.

