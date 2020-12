Les grandes marques et les principaux détaillants mondiaux unissent leurs forces pour lutter contre le fléau des déchets plastiques grâce à leurs emballages et à leurs engagements politiques

Dans le cadre de la nouvelle coalition d'action sur les déchets plastiques dirigée par les PDG, trente-six membres du Consumer Goods Forum s'engagent à réduire la pollution par le plastique

Avec la mise en place des deux premières « Règles d'or de la conception », les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel collectif dépasse 1 000 milliards d'euros ont pour objectif de réduire l'utilisation de plastique et d'améliorer la recyclabilité en éliminant progressivement les matériaux, les couleurs et les mentions qui posent problème sur leurs emballages

Une nouvelle prise de position concernant un cadre optimal du programme de responsabilité élargie du producteur encourage les solutions proposées par l'industrie pour renforcer et déployer les systèmes de recyclage dans le monde

PARIS, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Affichant son leadership mondial dans les efforts déployés par l'industrie des biens de consommation pour relever le défi que représente la pollution plastique et contribuer à créer un monde où aucun déchet plastique ne se retrouve dans la nature, la Coalition d'action relative aux déchets plastiques du Consumer Goods Forum (CGF) annonce aujourd'hui les premières avancées majeures réalisées par les membres de la Coalition pour transformer le rapport de l'industrie avec les emballages plastiques.

Axées sur les principaux changements de conception des emballages et sur l'élaboration d'un cadre pour des programmes de responsabilité élargie du producteur (REP) optimaux, ces actions illustrent le rôle de premier plan que joue la Coalition dans l'industrie en matière de réduction des déchets plastiques grâce à des actions tangibles et évolutives qui auront un impact sur la qualité et la recyclabilité des emballages plastiques, et qui soutiendront les programmes de traitement des déchets dans le monde entier.

La mise en place de la nouvelle coalition plus tôt cette année s'inscrit dans le prolongement de l'engagement mondial de la Fondation Ellen MacArthur en faveur d'une nouvelle économie du plastique, approuvé par la CGF en 2018. L'objectif de la coalition de promouvoir cette nouvelle économie repose sur quatre priorités majeures :

l'adoption de directives sur la conception des emballages en plastique afin de réduire la quantité de plastique utilisée dans les emballages et d'augmenter leur valeur, leur qualité et leur recyclabilité ;

l'alignement sur un cadre pour les programmes de REP afin de favoriser l'amélioration et le développement des systèmes de traitement des déchets dans le monde entier ;

le soutien des innovations en matière de recyclage ; et

le pilotage de nouveaux programmes sur les marchés avancés et transitoires afin d'augmenter les taux de recyclage.

Afin de concrétiser leur première priorité, les membres de la coalition ont finalisé deux premières « Règles d'or » en matière de conception d'emballages plastiques, destinées à accélérer les avancées vers leur objectif consistant à utiliser moins et mieux de plastique. Ces règles visent à réduire la complexité du processus de recyclage pour différents types de matériaux, et donc à augmenter les taux de recyclage. Ces deux premières règles ont pour but d'accroître la valeur du recyclage des bouteilles en PET et de supprimer les éléments posant problème dans les emballages, tels que le noir de carbone, le PVC (chlorure de polyvinyle) et le PSE (polystyrène expansé), qui rendent le processus de recyclage plus complexe. Les consommateurs pourront constater l'impact de ces changements puisque les produits quotidiens tels que les bouteilles à usage unique, les produits cosmétiques, les produits d'entretien ménager, les emballages alimentaires et les contenants à emporter seront fabriqués avec des matériaux plus faciles à recycler.

Les membres de la coalition du monde entier, dont le chiffre d'affaires commun s'élève à plus de 1 000 milliards d'euros et qui représentent plus de 10 % du marché mondial des emballages plastiques, se sont engagés à adopter ces règles dans la mesure du possible d'ici 2025. Ces engagements ont été pris après avoir identifié et hiérarchisé les opportunités au sein de leurs portefeuilles en matière d'emballages pour lesquelles ils peuvent avoir un impact ciblé et significatif. Ils s'engagent également à présenter des rapports sur la mise en œuvre de ces règles selon un processus simple, conforme au rapport sur l'engagement mondial de la Fondation Ellen MacArthur pour une nouvelle économie du plastique. Des informations détaillées sur les modalités d'application de ces deux premières règles et sur les membres qui les ont adoptées sont disponibles sur le site web de la coalition.

En outre, les membres de la coalition ont publié un nouveau document de prise de position intitulé « Building a Circular Economy for Packaging: A View from the Consumer Goods Industry on Optimal Extended Producer Responsibility » ((« Créer une économie circulaire pour les emballages : vision de l'industrie des biens de consommation sur la responsabilité élargie du producteur »), qui fournit un cadre pour le développement et la mise en œuvre de programmes de REP dans le monde entier. Consciente que l'industrie ne peut pas réaliser une économie circulaire à elle seule, la Coalition soutient le développement de programmes de REP comme moyen de faciliter la collaboration entre l'industrie et les gouvernements pour améliorer le traitement des déchets. Les membres de la coalition pourront s'appuyer sur ce cadre pour orienter leur engagement auprès des marchés du monde entier et contribuer à apporter un soutien efficace aux programmes de recyclage locaux. Le document est disponible en téléchargement sur le site web de la Coalition.

Ces actions en matière de conception et de REP sont supervisées par les dirigeants de la coalition. La Coalition est parrainée au niveau du conseil d'administration de la CGF par Alan Jope, PDG d'Unilever, et Galen Weston, président exécutif de Loblaw Companies Limited. Son comité de direction est coprésidé par Barry Parkin, directeur de l'approvisionnement et du développement durable de Mars, Incorporated, et Robert Nicol, vice-président des affaires générales de Walmart Canada.

Alan Jope, PDG d'Unilever, déclare : « Nous devons prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux déchets plastiques et passer à un modèle circulaire. C'est la priorité numéro un pour nous en tant que coalition. Aucune entreprise ne peut y parvenir seule, c'est pourquoi nous avons uni nos forces pour susciter le changement dans notre propre secteur et, espérons-le, donner l'exemple aux autres secteurs. »

Galen Weston, président exécutif de Loblaw Companies Limited, explique : « Notre industrie génère une part importante des déchets plastiques dans le monde. En tant qu'entreprises qui conçoivent, emballent et vendent les produits, nous devons représenter une part importante de la solution. En tant que coalition, nous soutenons activement les décisions ayant un impact et les politiques réfléchies visant à réduire les déchets plastiques. »

Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo, ajoute : « Notre industrie prend des mesures vitales pour lutter contre les déchets d'emballage et la pollution du plastique, notamment grâce à l'innovation en matière de matériaux et de conception, à de nouveaux formats et systèmes d'emballage et à la mise en place de meilleurs systèmes de recyclage. Nous savons que le secteur public a un rôle important à jouer. L'esprit de partenariat public-privé est au cœur de nos nouvelles orientations concernant l'optimisation des systèmes de responsabilité élargie du producteur. »

Doug McMillon, PDG de Walmart, déclare : « L'utilisation continue et généralisée du plastique dans notre industrie a révélé la nécessité d'une action rapide pour inverser ses effets négatifs sur notre planète et sur la population. L'industrie a pris des mesures, mais, jusqu'à présent, notre travail n'a pas été suffisant. La Coalition CGF sur les déchets plastiques fait un pas audacieux dans la bonne direction, en créant des règles de conception des emballages indispensables pour encourager l'action collective. Ce travail est essentiel à notre propre objectif de devenir une entreprise régénératrice, c'est-à-dire une entreprise qui restaure, renouvelle et réapprovisionne, et nous sommes impatients de progresser ensemble. »

Les 36 entreprises membres de la Coalition sur les déchets plastiques sont : Amcor, Barilla, Bel Group, Beijing Hualian Group, Carrefour, The Coca-Cola Company, Colgate-Palmolive, Danone, Dairy Farm, Essity, Grupo Bimbo, GSK, Henkel, ICA, Jerónimo Martins, Johnson & Johnson Consumer Health, Kao Corporation, Land O'Lakes, L'Oréal, Loblaw Companies Limited, Mars, Incorporated, Merck Animal Health, Mondelēz International, Nestlé, NTUC Fairprice, PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Rewe Group, Sainsbury's, SC Johnson, SIG Combibloc Group, Tetra Pak, Unilever PLC, Walgreens Boots Alliance, et Walmart.

À propos de la Coalition d'action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum

La Coalition d'action sur les déchets plastiques du Consumer Goods Forum (« CGF ») a été fondée en 2020 dans le but de développer une approche plus circulaire du développement et du traitement des emballages plastiques dans l'industrie des biens de consommation. La mise en place de la Coalition s'appuie sur l'approbation par le CGF en 2018 de la Nouvelle économie du plastique de la Fondation Ellen MacArthur. La vision de la Coalition, qui regroupe 36 détaillants et fabricants engagés et innovants sous la direction de leur PDG, est d'accélérer les progrès vers la nouvelle économie du plastique. Elle est incarnée par les objectifs principaux de ses membres, qui doivent s'efforcer de mettre en œuvre des mesures efficaces par le biais de collaborations multipartites qui contribueront à faire de la circularité la norme dans l'industrie. Pour plus d'informations sur les actions de la CGF en matière de réduction des déchets plastiques, rendez-vous sur le site www.tcgfplasticwaste.com.

À propos du Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum (CGF) est un réseau d'industries mondial et paritaire dont les membres souhaitent encourager l'adoption mondiale de pratiques et de standards utiles au secteur international des biens de consommation. Il rassemble à lui seul les PDG et comités de direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes répartis dans 70 pays, reflétant ainsi la diversité de l'industrie en matière de localisation, d'échelle, de catégories et de formats de produit. Les ventes combinées de ses sociétés membres atteignent un volume de 3 500 milliards d'euros et ces dernières emploient près de 10 millions de personnes à travers le monde, sans compter les quelque 90 millions d'emplois apparentés émaillant toute la chaîne de valeur. Le CGF est dirigé par un conseil d'administration regroupant 58 PDG fabricants et détaillants. Pour plus de renseignements, consultez la page : www.theconsumergoodsforum.com.

