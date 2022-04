Les groupes Founders Fund et Pantera investissent 20 millions de dollars dans la création d'une banque d'investissement décentralisée au sein d'Ondo Finance

NEW YORK, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- Ondo Finance a levé une série A de 20 millions de dollars pour accélérer le passage de DeFi parmi les investisseurs principaux. Ce dernier tour de table a été mené par Founders Fund, la société de capital-risque fondée par Peter Thiel, et Pantera Capital. Le financement permettra à Ondo de renforcer son équipe et de financer le lancement de nouveaux produits, y compris l'expansion de ses chaînes multiples. Parmi les investisseurs stratégiques ayant participé au tour de table figurent également Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, Steel Perlot (Michelle Ritter / Eric Schmidt), Tiger Global et Flow Traders.

Ondo Finance est en train de construire une banque d'investissement décentralisée axée sur la mise en relation des parties prenantes de l'écosystème DeFi émergent, notamment les organisations autonomes décentralisées (DAO), les institutions et les investisseurs particuliers. Pour sa première offre, la société a élaboré une nouvelle forme primitive de produits structurés décentralisés qui offrent le choix entre une protection contre le risque de baisse et des rendements accrus.

L'entreprise s'est rapidement développée vers d'autres usages, tels que son offre LaaS (Liquidity-as-a-Service), qui met en relation les DAO avec des souscripteurs afin de fournir des liquidités pour le token natif d'une DAO, de sorte que ses utilisateurs puissent facilement négocier son token sur les échanges décentralisés. Ondo s'est associé à plus de dix DAO, dont Terra, Frax et Fei, et a vu plus de 200 millions de dollars de liquidités déposées dans son protocole. Grâce à la croissance organique rapide de sa communauté et à l'adoption rapide de ses produits, Ondo est sur le point de commencer à décentraliser la gouvernance avec le lancement prochain de la token ONDO et de la DAO correspondante.

« Nous avons été ravis de constater la demande pour les coffres-forts communautaires et les offres de Liquidity-as-a-Service d'Ondo, qui ont vraiment été un simple MVP sans extraction de liquidité ou autres incitations de notre part », déclare Nathan Allman, fondateur et PDG d'Ondo Finance. « Nous nous réjouissons du lancement de nouveaux produits qui permettront aux investisseurs passifs d'obtenir plus facilement une large exposition aux rendements de DeFi à un niveau de risque personnalisé ».

Au cours des prochains mois, Ondo prévoit de lancer plusieurs produits supplémentaires dans le but d'accroître l'étendue, l'utilité et l'accessibilité de ses offres. Il s'agit notamment des coffres-forts qui regroupent les rendements des monnaies stables algorithmiques ainsi que des coffres-forts qui regroupent les rendements de différentes blockchains.

« La croissance des stablecoins algorithmiques et l'expansion de DeFi d'Ethereum à d'autres blockchains ont donné lieu à d'énormes opportunités de rendement, mais avec une complexité et des risques accrus », déclare Paul Veradittakit, associé chez Pantera Capital. « Ondo permettra aux investisseurs d'obtenir une exposition passive à ce rendement de plus en plus dispersé mais abondant, tout en bénéficiant d'une protection contre le risque de baisse ou de rendements améliorés ».

Ces nouveaux coffres permettront à l'entreprise de développer son écosystème actuel et sa base d'utilisateurs. Pour accroître la demande, Ondo est en train d'étendre la compatibilité de ses produits avec d'autres protocoles tels que Curve et Convex. Pour élargir l'offre de capitaux, Ondo cherche à rendre ses offres plus accessibles grâce à des intégrations avec des crypto-bourses, des fintechs web2 et des dépositaires.

« Nous sommes incroyablement impressionnés par le succès initial des produits structurés d'Ondo et nous sommes impatients de voir l'équipe élargir son offre », déclare Napoleon Ta, partenaire de Founders Fund. « Conçu par une équipe de renommée mondiale à l'intersection de la crypto et de la finance institutionnelle, Ondo est bien placé pour être un acteur prééminent dans l'ascension continue du DeFi vers une adoption grand public ».

À propos d'Ondo

Ondo Finance est en train de construire une banque d'investissement décentralisée. À l'instar d'une banque d'investissement traditionnelle, Ondo se veut une plaque tournante qui met en relation ceux qui disposent de capitaux et ceux qui en ont besoin, en créant des produits financiers personnalisés (actions, obligations, produits structurés, produits dérivés, etc.). Historiquement, ce travail a toujours été très manuel, coûteux et dépendant d'intermédiaires. La Finance Décentralisée (DeFi) présente cependant de nouvelles infrastructures et primitives financières pour permettre des activités de banque d'investissement qui sont automatisées, composables et accessibles à tous. Ondo se concentre sur la création d'un logiciel qui permet de trouver des investissements intéressants dans le paysage traditionnel et DeFi, de reconditionner ces actifs dans des offres de risque/rendement faciles à comprendre, puis d'apparier et de proposer ces actifs aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Contact pour les médias :

Nathan Allman

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805719/ondo_Logo.jpg

SOURCE Ondo Finance