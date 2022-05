LES HOMMES POLITIQUES EUROPÉENS ONT REÇU PLUS D'UN MILLION DE LETTRES APPELANT À STOPPER LA RUSSIE

La campagne numérique #StopRussiaNOW a atteint plus de 95 millions d'utilisateurs au cours des dix premiers jours. Tous les supports sont microciblés et disponibles en huit langues. Un dispositif particulier sur le site Web a généré plus de 1 250 000 courriels adressés aux responsables politiques de l'UE avec une question cruciale : pourquoi continuons-nous à payer des milliards d'euros pour le pétrole russe ?

Parallèlement, des dizaines de panneaux d'affichage présentant des photos de villes ukrainiennes détruites et des appels éloquents circulent en Europe. Ils sont installés dans les lieux où de nombreux habitants et touristes aiment passer du temps, par exemple près du Colisée, devant la tour Eiffel ou à côté de la porte de Brandebourg. Ces panneaux rappellent les crimes de guerre de la Russie et les vies ruinées du peuple ukrainien. Ils apparaissent aussi soudainement que le son des alarmes aériennes pour des millions d'Ukrainiens. Depuis le 23 avril, ces panneaux ont parcouru des milliers de kilomètres et se sont retrouvés dans des villes telles que Berlin, Hambourg, La Haye, Bruxelles, Paris, Munich, Rome, Vienne et Budapest. Dans les prochains jours, ils gagneront Athènes et Sofia, respectivement le 5 et le 8 mai.

Les organisateurs fournissent également aux citoyens des conseils concrets sur les mesures à prendre pour contribuer à la cessation de la guerre. Au-delà de l'envoi d'emails aux responsables politiques, il est essentiel de boycotter les entreprises qui continuent à opérer et à payer des impôts en Russie. La liste de ces entreprises est disponible sur le site Web stoprussianow.eu .

#StopRussiaNOW est la campagne lancée pour mobiliser les Européens afin qu'ils agissent réellement et soutiennent le peuple ukrainien dans cette période dramatique. Il existe quatre étapes facilement applicables et chacun peut les accomplir immédiatement. La recette est simple :

1. Envoyer des emails aux hommes politiques européens

2. Boycotter les marques qui opèrent en Russie

3. Faire un don aux forces armées ukrainiennes

4. Partager des informations sur la campagne sur les réseaux sociaux

Ne restez pas à l'écart ! Agissez ! # StopRussiaNOW

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1811233/1.jpg

SOURCE StopRussiaNow