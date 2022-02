Les hôpitaux Yashoda de Hyderabad en Inde donnent un nouveau souffle à un footballeur ougandais de 31 ans grâce au L-VAD (Left Ventricular Assist Device, dispositif d'assistance ventriculaire du ventricule gauche)

Après avoir reçu un diagnostic de coronaropathie et de dysfonction ventriculaire gauche sévère, il a été hospitalisé à plusieurs reprises en Ouganda pour des problèmes d'essoufflement, de gonflement des membres inférieurs bilatéraux et de distension abdominale. Il a finalement reçu un diagnostic de cardiomyopathie ischémique et a décidé de se rendre en Inde pour recevoir d'autres traitements en novembre. Il a été admis aux hôpitaux Yashoda le 13 décembre pour une aggravation des symptômes d'insuffisance cardiaque.

L'équipe multidisciplinaire de médecins du service de cardiologie et des dispositifs d'assistance mécanique cardiothoracique et cardio-pulmonaire a évalué soigneusement le patient et a prévu de lui implanter un dispositif d'assistance ventriculaire gauche comme thérapie de destination. La modalité de traitement la plus récente et la plus avancée (SÉRIES JARVIK 2000) a été proposée aux hôpitaux Yashoda avec des installations de pointe et des équipements les plus récents et les plus modernes. M. Joseph Okwara a été opéré avec succès le 24 décembre 2021, a retrouvé une nouvelle vie et est sorti le 28 janvier 2022 des hôpitaux Yashoda de Hyderabad, en Inde.

La série JARVIK 2000 est un dispositif L-VAD avancé et dernier cri qui sert de thérapie de destination aux patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée et qui donne un nouveau souffle aux patients atteints d'insuffisance cardiaque à un stade avancé. Le directeur des hôpitaux Yashoda, Dr Pavan Gorukanti a ajouté : « Les hôpitaux Yashoda de Hyderabad disposent de l'une des meilleures équipes de transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire au monde avec une infrastructure adaptée offrant les meilleurs services, les dernières technologies les plus innovantes en termes de procédures complexes. »

À propos des hôpitaux Yashoda

Les hôpitaux Yashoda sont devenus une destination privilégiée pour les voyages à but médical pour les patients du monde entier, traitant des milliers de patients de plus de 40 pays. Le groupe fournit des soins de qualité depuis trois décennies dans pratiquement toutes les spécialités et sous-spécialités de la médecine et de la chirurgie. Le groupe compte actuellement 3 hôpitaux indépendants en activité d'une capacité de 2 400 lits et d'un hôpital en construction qui devrait être l'un des plus grands établissements médicaux en Inde avec une capacité de 2 000 lits.

