Les imprimantes 3D Flashforge Guider 3 Series disponibles à la commande à partir du 20 octobre 2022

HANGZHOU, Chine, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les produits Flashforge Guider 3 Series, y compris l'imprimante 3D Guider 3 et l'imprimante 3D Guider 3 Plus, sont disponibles à la commande à partir du 20 octobre 2022. Les clients ayant l'intention d'acheter ces produits sont priés de se rendre chez leurs distributeurs locaux ou sur le site officiel de Flashforge pour passer leurs commandes.

La série Guider 3 répond à divers besoins d'application

Flashforge Guider 3 Series 3D printer

Guider 3 et Guider 3 Plus répondent à des besoins d'utilisation différents. La Guider 3 est une imprimante 3D professionnelle rentable destinée à la production de petites séries. Elle convient parfaitement aux utilisateurs d'imprimantes 3D des petites entreprises, des ateliers personnels et des établissements d'enseignement. Guider 3 Plus est une imprimante 3D professionnelle adaptée au prototypage rapide de figures de taille moyenne et grande. Une bonne option pour la réalisation de modèles d'art et d'architecture.

La série Guider 3 améliore la productivité et la qualité des modèles

L'imprimante Guider série 3 adopte la toute nouvelle structure CoreXY qui prend en charge l'impression à haute vitesse de 250mm/s et à faible bruit, sans compromis entre la vitesse et la qualité d'impression. Cela signifie qu'une telle unité d'impression 3D réduit le temps d'impression de 40 à 60 % tout en assurant une excellente précision d'impression.

En utilisant les équipements d'impression 3D de la série Guider 3, les fabricants peuvent augmenter leur capacité de production même si l'espace de production est restreint et le budget limité. Grâce à un système de gestion puissant, les imprimantes 3D Guider série 3 permettent de gérer plusieurs unités d'impression 3D sur un seul ordinateur. Les fabricants peuvent également surveiller en ligne le processus d'impression de chaque unité.

Autres caractéristiques

Les imprimantes 3D Guider 3 sont équipées de deux types de plaques de construction : une plaque en verre et une plaque en acier flexible. La plaque en verre assure une première couche de modèles imprimés beaucoup plus lisse ; il suffit d'utiliser une pelle pour décoller facilement les modèles. La plaque en acier flexible est magnétique, elle s'adsorbe et se retire facilement de la plateforme de construction. Elle peut être légèrement pliée pour retirer les gros modèles.

Le Guider 3 Plus est doté de deux compartiments bien étanches, fonctionnant comme deux boîtes de séchage de filaments. Les filaments peuvent être conservés dans un environnement scellé et sec, évitant ainsi qu'ils ne deviennent humides, que ce soit ou non pendant l'impression.

À propos de Flashforge

Entreprise Flashforge est mondialement connu dans l'industrie de l'impression 3D. Outre les produits de la série Guider 3 présentés ci-dessus, Flashforge est également fière de ses produits de la série Creator 4, de ses matériaux d'impression 3D de haute qualité, de ses logiciels de tranchage officiels gratuits adaptés aux imprimantes 3D Flashforge et de ses services après-vente de qualité. L'entreprise Flashforge a pour objectif de contribuer à la fabrication numérique en fournissant des solutions d'impression 3D aux petites et moyennes entreprises.

Visitez Flashforge :https://www.flashforge.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1926632/Flashforge_Guider_3_Series_3D_printer.jpg

SOURCE Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd