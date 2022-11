Les innovations d'Aquagem en matière d'économies d'énergie et de piscines intelligentes se distinguent au salon Piscine Global Europe 2022

GUANGZHOU, Chine, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aquagem , fabricant spécialisé dans les pompes de piscine Inverter, a présenté sa toute nouvelle pompe de piscine Inverter 20 fois plus économe en énergie, la technologie InverSilence®, ainsi que d'autres innovations et solutions pour piscines, qui ont remporté un vif succès au salon Piscine Global Europe 2022.

Tout au long de l'événement, les produits innovants d'Aquagem ont attiré de nombreux visiteurs du monde entier qui ont pu les observer et communiquer.

Dans le cadre d'une démonstration en direct, Aquagem a présenté les performances de la pompe de piscine Inverter-InverPro en la connectant à un réservoir d'eau. Les visiteurs ont pu vivre une expérience immersive et ont été émerveillés par son design élégant, son silence absolu et son contrôle intelligent. Grâce à ses économies d'énergie avérées et à la réduction des émissions de carbone, la technologie InverPro pour pompe de piscine a recueilli des commentaires favorables et a été considérée comme une solution essentielle pour le développement durable et la neutralité carbone.

« Je n'aurais jamais imaginé qu'une pompe de piscine puisse être aussi silencieuse et intelligente avec un design aussi moderne. Je suis convaincu que les pompes de piscine Inverter sont les pompes du futur », a déclaré un visiteur.

« Je recherche un fabricant fiable de pompes de piscine plus économes en énergie, et je perçois un grand potentiel et de grands projets chez Aquagem. Il ne fait aucun doute que la demande du marché pour les pompes de piscine Inverter va augmenter en raison de la crise énergétique », a commenté un autre visiteur.

Aquagem présentera de nouveaux produits au salon Piscine Global Europe 2022, notamment :

la toute nouvelle génération de pompes de piscine Inverter fonctionnant grâce aux technologies originales Inversilence® et de refroidissement par eau, qui sont 20 fois plus économes en énergie et 40 fois plus silencieuses ;

la vanne multiport automatique à écran tactile I-Wash, qui assure une efficacité maximale pour le lavage à contre-courant et la filtration de la piscine grâce à une interaction poussée avec la pompe de piscine Inverter;

InverJet, la première et unique machine submersible alimentée par une tension de 12 V, sans risque pour la sécurité électrique.

« Nous sommes honorés de participer au salon Piscine Global Europe, et pouvoir rencontrer et interagir avec autant de partenaires commerciaux, de pairs et de professionnels du secteur de la piscine nous apporte beaucoup, a déclaré Jessie, directeur des ventes d'Aquagem. C'est également un excellent moyen de faire connaître nos toutes nouvelles solutions de piscines intelligentes et à haut rendement énergétique. Nous sommes convaincus que nos innovations permettront à chacun d'améliorer l'efficacité et la durabilité de leurs piscines. »

Grâce à cet événement important et au soutien de ses clients, Aquagem a passé un moment inoubliable et productif. En tant que créateur de la pompe de piscine Inverter, Aquagem continuera à intensifier ses efforts pour proposer des produits économes en énergie et rechercher de nouvelles solutions intelligentes pour stimuler la croissance du secteur.

Bin Chen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954256/Aquagem_Team_in_Piscine_Global_Europe_2022.jpg

SOURCE Aquagem Technology Limited