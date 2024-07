Les innovations sportives belges mises à l'honneur à Paris 2024

S'ouvrir à l'innovation à la Lotto Belgium House

BRUXELLES, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Belgique invite le monde à s'ouvrir à l'innovation en dévoilant la porte virtuelle au sein de la Lotto Belgium House mise en place à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sous le thème « The Olympic Games without Belgium? », le public est invité à franchir cette porte spéciale pour vivre une expérience immersive autour des innovations belges dans le sport.

King Philippe and Queen Mathilde of Belgium, and CEO Cédric Van Branteghem (BOIC) open Lotto Belgium House ( Copyright © Belgian Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation) The landmark mural: ‘Black. Yellow. Red. Gold!’ (Paris)

Avec sa renommée mondiale, la filière équine belge fait évidemment partie des innovations présentées dans la Lotto Belgium House. La Belgique dispose d'une expertise inégalée en matière d'élevage, d'entraînement et de soins des chevaux. Le pays abrite la plus grande clinique équine d'Europe, où l'on peut hospitaliser jusqu'à 150 chevaux et où les opérations chirurgicales sont retransmises en direct pour les experts du monde entier.

Les entreprises belges sont à la pointe du développement de technologies innovantes qui améliorent l'expérience des Jeux Olympiques aussi bien pour les compétiteurs que pour les spectateurs. Par exemple, la Belgique fabrique les maillots de cyclisme les plus fins et les plus rapides au monde qui sont aussi bien utilisés par l'équipe nationale belge que par des équipes d'autres nationalités.

De plus, les entreprises belges contribuent également de manière positive à la santé des athlètes, avec des percées notables récentes dans les domaines des prothèses, de la fatigue musculaire et des logiciels de prévention des blessures. Même en matière de lumières, d'infrastructures ou d'audiovisuel, les entreprises belges sont reconnues pour fournir un matériel de qualité et innovant.

La présence de la Belgique à la Lotto Belgium House fait partie d'une campagne internationale, Embracing Openness, qui célèbre le caractère unique d'ouverture d'esprit de la Belgique : une ouverture à l'innovation, aux partenariats internationaux et à la diversité.

Enfin, une fresque intitulée «Black. Yellow. Red. Gold !» et peinte par l'artiste français Tim Marsh est exposée devant l'ambassade de Belgique, face à l'Arc de Triomphe. Réalisée en collaboration avec l'ambassade de Belgique, la fresque célèbre la participation de la Belgique aux Jeux.

Lotto Belgium House

Adresse : Les Salons Hoche, Avenue Hoche 9, 75008 Paris

Fresque murale

Adresse : Ambassade de Belgique, 9 Rue de Tilsitt, 75017 Paris

A propos de la Belgique

Située au cœur de l'Europe, la Belgique est l'une des économies les plus ouvertes au monde. Elle compte 11,5 millions d'habitants et est reconnue pour son innovation, son travail acharné, son esprit de collaboration et de multilinguisme. Stratégiquement située entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg, elle se trouve au centre de la région la plus riche et la plus densément peuplée d'Europe. Membre fondateur de l'Union européenne et de l'OTAN, la Belgique bénéficie d'un accès total au marché unique et à la zone douanière les plus avancés au monde, ce qui garantit des échanges commerciaux sans friction.

La Belgique dispose d'une infrastructure de transport avancée, y compris le deuxième plus grand port maritime d'Europe (Anvers). La Belgique abrite également des installations de recherche et d'innovation de premier plan, des multinationales et des entreprises artisanales soutenues par l'approche des services publics centrée sur l'investisseur.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2469949/Lotto_Belgium_House_Opening.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2469112/FPS_Chancellery.jpg