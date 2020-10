Les installations britanniques d'AIT Worldwide Logistics obtiennent le statut d'opérateur économique agréé pour le dédouanement prioritaire

« Nous sommes fiers de pouvoir souligner l'engagement de nos installations britanniques en faveur de l'excellence grâce à cette reconnaissance mondiale et nous sommes ravis d'offrir ainsi à nos clients des services de dédouanement encore plus rapides », a déclaré Greg Weigel, vice-président exécutif d'AIT.

« Avec le potentiel d'un Brexit dur, le statut d'OEA d'AIT au Royaume-Uni sera un facteur de différenciation particulièrement utile pour nos clients, en leur fournissant un traitement douanier simplifié et efficace, et un traitement prioritaire des importations », a-t-il ajouté.

Accessible aux entreprises financièrement stables et bien établies au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, qui participent activement aux opérations douanières et au commerce international, l'accréditation OEA est un label de qualité et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement reconnu au niveau international.

Selon M. Weigel, l'approbation des OEA nécessite un processus d'examen approfondi pour démontrer que les normes internes sont bien documentées et respectées. En outre, le statut d'OEA permet aux clients de savoir que les procédures de contrôle douanier de leur commissionnaire de transport répondent non seulement aux exigences du gouvernement, mais atteignent constamment un niveau élevé de sécurité et de sûreté du fret.

« Nous sommes ravis que nos clients puissent bénéficier de temps de cycle réduits et d'une fiabilité accrue grâce à nos sites britanniques, qui desservent tous les points d'Europe et du monde entier », a déclaré M. Weigel. « Cette réalisation est le résultat direct de l'engagement de l'équipe britannique à vivre les valeurs fondamentales d'AIT, en particulier la haute performance. »

Le site d'AIT à Amsterdam a obtenu le statut d'OEA en 2017. Pour plus d'informations sur le programme des opérateurs économiques agréés, consultez le site www.gov.uk.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'alimentation, le gouvernement, les soins de santé, les sciences de la vie et la vente au détail. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions de chaîne d'approvisionnement précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Avec des équipes d'experts réparties sur plus de 60 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services de gants blancs. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons énergiquement les occasions de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en valorisant avec passion nos collègues, nos partenaires et nos communautés.

