Les instituts KIIT et KISS s'associent au MGIEP de l'UNESCO pour un cours en ligne dédié à l'apprentissage social et émotionnel

Le cours, basé sur la formation Compassionate Integrity Training, est développé par le MGIEP de l'UNESCO et Life University, aux États-Unis. Il vise à accroître les compétences d'intelligence émotionnelle du 21e siècle et à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique d'éducation nationale de l'Inde, qui consiste à dispenser un apprentissage social et émotionnel pour créer des citoyens du monde engagés. Le cours dure environ 40 heures et se compose de 10 compétences réparties en 3 séries.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Dr Anantha Duraiappah, directeur du MGIEP de l'UNESCO, du Dr Achyuta Samanta, fondateur des instituts KIIT et KISS, de Shri Satya Tripathi, chancelier au sein de l'institut KISS Deemed-to-be-University, et de représentants de nombreuses ambassades à Delhi et des bureaux des Nations unies.

Dans son discours, le Dr Anantha Duraiappah a déclaré : « La formation SEEK consiste à se trouver soi-même, à être à l'aise avec soi-même et à être gentil. Je me réjouis du partenariat avec les instituts KIIT-KISS et j'ai hâte que leur personnel et leurs étudiants suivent ce cours basé sur la résilience. J'espère vraiment qu'ils le trouveront utile pour cultiver une plus grande autocompassion et contribuer au développement de sociétés plus pacifiques et durables. »

Le Dr Samanta a déclaré : « Les instituts KIIT et KISS sont fondés sur un esprit de compassion, de bonté et d'humanisme. Nous sommes heureux de nous associer à l'institut MGIEP de l'UNESCO pour doter nos étudiants et notre personnel de compétences d'intelligence émotionnelle qui les aideront à développer leur résilience émotionnelle, en particulier lorsque l'humanité traverse des périodes difficiles. »

Shri Tripathi a commenté : « Le cours SEEK sera déployé pour 1 000 membres du corps enseignant et du personnel et 11 000 étudiants lors de la phase 1, tous les futurs étudiants suivants ce cours obtiendront des crédits pour 2022. »

Le MGIEP de l'UNESCO se concentre sur la réalisation de l'objectif de développement durable 4.7 des Nations unies, à savoir l'éducation pour l'édification de sociétés pacifiques et durables dans le monde entier, en élaborant des programmes qui favorisent l'apprentissage social et émotionnel, innovent en matière de pédagogie numérique et renforcent l'autonomie des jeunes.

Contact pour les médias :

Dr Shradhanjali Nayak

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1672883/KIIT_KISS_UNESCO_MGIEP.jpg

SOURCE KIIT