Les investisseurs doublent leurs investissements en faveur de Rad Power Bikes avec 154 millions de dollars, ce qui en fait l'entreprise de vélos électriques la plus financée au monde

« J'ai construit mon premier vélo électrique dans mon garage il y a 15 ans. Depuis, je me suis donné pour mission d'amener le plus grand nombre de personnes possible à adopter le vélo électrique en raison des innombrables façons dont il améliore la vie des gens », a déclaré Mike Radenbaugh, PDG et fondateur de Rad Power Bikes. « Nous croyons en des vélos électriques pratiques et utilitaires pour tous, ce qui nous a amenés à créer des catégories entièrement nouvelles de vélos électriques, et motive nos choix en faveur de prix accessibles, une conception de produits inclusive, et des ventes et services novateurs, proposés directement aux consommateurs. Cet investissement sans précédent de la part de certains des investisseurs tardifs les plus respectés au monde accélère nos efforts pour redéfinir le transport et la mobilité, en offrant à chacun, quel que soit son milieu, des solutions de remplacement à la voiture qui sont écoénergétiques, agréables et accessibles. »

« Nous croyons qu'en tant que leader de l'industrie, Rad Power Bikes a une opportunité de marché intéressante pour réaliser le potentiel des vélos électriques en tant que solution de transport et de mobilité efficace à l'échelle mondiale », a déclaré Andrew Davis, directeur des investissements privés chez T. Rowe Price. « À notre avis, ils disposent de l'équipe de gestion, de la force technologique et de l'expertise opérationnelle nécessaires pour réussir sur le long terme et jouer un rôle important pour relever les défis climatiques actuels et futurs du monde. »

Avec sa communauté de cyclistes qui augmente rapidement, Rad Power Bikes étend son empreinte physique pour ceux qui ont besoin de services d'entretien ou qui souhaitent faire leurs achats en personne. Ce financement accélérera l'expansion de Rad Mobile Service et de Rad Retail Stores, ce qui triplera le nombre d'emplacements physiques d'ici la fin de 2022.

En 2021, l'entreprise a ouvert plusieurs nouveaux centres de distribution et, d'ici la fin de l'année, elle aura triplé sa capacité de livraison de vélos et d'accessoires à un plus grand nombre de clients en une semaine ou moins, lorsque ceux-ci auront passé commande en Amérique du Nord. Rad Power Bikes utilisera cet investissement pour continuer d'accroître et de renforcer ses capacités logistiques et d'exécution, notamment avec les nouveaux centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe.

Les vélos électriques sont essentiels pour faire face à la crise climatique mondiale, car le transport au gaz est le plus important contributeur aux émissions de carbone aux États-Unis. On estime à 250 millions le nombre de voitures sur les routes américaines, 59 % des trajets en voiture étant de cinq miles ou moins.1 L'EPA estime que si chaque conducteur américain cessait de prendre sa voiture pour seulement la moitié de ses trajets de moins d'un mile, cela permettrait de réaliser des économies de 2 millions de tonnes métriques de CO2 par an, soit l'équivalent de 400 000 voiture de moins sur la route.2 Le vélo Rad Power Bikes peut rouler jusqu'à 45 miles ou plus sur une seule charge, ce qui permet aux cyclistes de laisser leur voiture sur des trajets beaucoup plus longs et de réduire de manière encore plus importante les émissions de carbone. En plus de réduire considérablement les émissions, les vélos électriques permettent à ceux qui les utilisent d'avoir une activité physique, améliorant ainsi leur santé mentale et physique. Selon le British Medical Journal3, des études montrent que les personnes qui se déplacent régulièrement à vélo sont moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer ; citons notamment une étude récente, qui a révélé que les utilisateurs de vélo électrique ont constaté que le fait d'utiliser leur vélo plus souvent et plus longtemps se traduisait par des bienfaits accrus pour leur santé, en comparaison avec des cyclistes traditionnels4.

« Le remplacement des voitures exige des solutions novatrices. Nos clients sont au cœur de nos préoccupations. Ce qui nous importe le plus : savoir comment nos vélos et accessoires peuvent s'intégrer au mieux dans leur vie quotidienne et remplacer les déplacements en voiture. Il peut s'agir d'adolescents qui se rendent à l'école et de professionnels qui vont au travail, de parents qui font des courses et déposent leurs enfants à l'école, ou de retraités qui découvrent la joie de se déplacer de nouveau avec leurs proches, et même de nos clients commerciaux « du dernier kilomètre » qui livrent des courses dans les rues animées de la ville », a déclaré Mike Radenbaugh. « Partout dans le monde, le vélo électrique surpasse la voiture, et ceux qui l'utilisent font de l'exercice et apprécient leurs déplacements au lieu de les redouter, tout en se sentant fiers de réduire leurs émissions. »

Cet investissement porte le total des opérations de financement depuis la création de l'entreprise à plus de 329 millions de dollars, soit le financement le plus élevé jamais accordé à une entreprise de vélos électriques qui s'adresse directement aux consommateurs.

J.P. Morgan a agi à titre d'agent de placement unique dans le cadre de la transaction.

À propos de Rad Power Bikes™ : Rad Power Bikes est la plus grande marque de vélo électrique en Amérique du Nord, avec une communauté de plus de 350 000 cyclistes dans plus de 30 pays et des milliers de clients professionnels. Fondée en 2007, cette entreprise mondiale de vente directe aux consommateurs propose une gamme complète de vélos électriques et d'accessoires à des prix abordables qui changent le mode de déplacement des personnes, ainsi que le mode de transport des marchandises. L'équipe mondiale des passionnés de vélo électrique crée des produits et des solutions de service spécialement conçus pour les déplacements, les aventures, la livraison ou le transport des enfants. L'entreprise conçoit tous ses produits en interne à son siège social de Seattle et exploite des bureaux internationaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Utrecht, aux Pays-Bas. Elle a en outre des équipes à Shanghai, en Chine, et à Taipei, à Taiwan. L'entreprise compte plus de 20 emplacements de Rad Mobile Service et 5 magasins de détail Rad Retail Stores, et connaît une croissance rapide pour desservir les usagers partout aux États-Unis, au Canada et en Europe. Reconnu par TIME, Fast Company et INC. Comme l'une des entreprises les plus innovantes et influentes en 2021, Rad Power Bikes a pour mission de construire un monde où les transports sont écoénergétiques, agréables et accessibles à tous.

