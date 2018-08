Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à être attirés par les citoyennetés des Caraïbes, d'après le nouvel Indice CPI

Professional Wealth Management (PWM) - une publication du Financial Times - a publié aujourd'hui l'Indice CPI 2018, une classification des programmes de citoyenneté par investissement (CPI) actifs dans le monde. Le rapport spécial note que l'industrie en expansion attire un nombre croissant d'investisseurs à la recherche d'une plus grande mobilité et de meilleures opportunités d'affaires, souvent en réponse aux tensions économiques et politiques changeantes dans le monde.

Parmi les 13 juridictions CPI à l'échelle mondiale, la Dominique est en tête de l'industrie, ayant obtenu des notes parfaites dans cinq de sept piliers contre lesquels chaque programme est évalué. Quatre nations des Caraïbes suivent de près, la pionnière CPI Saint-Kitts-et- Nevis étant un sérieux concurrent. Les programmes évalués dans l'Indice CPI de cette année sont ceux offerts par Antigua et Barbuda, l'Autriche, la Bulgarie, le Cambodge, Chypre, la Dominique, Grenade, la Jordanie, Malte, Saint-Kitts-et- Nevis, St Lucia, la Turquie et Vanuatu.

PWM note que le nombre d'investisseurs internationaux - en particulier ceux de Chine, de Russie, et, de plus en plus, du Moyen-Orient et d'Afrique - sont de plus en plus nombreux à être attirés par la notion d'obtenir une double nationalité. Cette tendance promet de croître parmi les familles internationales affectées par l'instabilité socio-politique dans leur propre pays, ou par les entrepreneurs internationaux à la recherche de meilleures opportunités d'affaires et de voyage sans visa.

L'Indice CPI mesure sept domaines, ou piliers : Diligence raisonnable, Liberté de mouvement, Niveau de vie, Investissement minimum, Facilité du traitement, Délai d'obtention de la citoyenneté, et Voyage ou résidence obligatoire. Le chercheur indépendant et architecte de l'Indice CPI, James McKay, considère que ces éléments sont les éléments les plus critiques du processus de prise de décision d'un investisseur lorsque qu'il s'agit de choisir une deuxième citoyenneté. McKay explique la pertinence de l'étude pour l'industrie de l'immigration des investisseurs : « L'Indice CPI devient rapidement l'outil majeur pour les investisseurs qui souhaitent mesurer avec précision la performance et l'attrait des programmes de citoyenneté par investissement mondiaux. »

Dans ce rapport spécial, l'accent est mis sur la diligence raisonnable - les procédures de sécurité et de contrôle inhérentes à chaque programme CPI qui veillent à ce que les individus moralement douteux soient exclus. L'Indice CPI 2018 fait du processus de diligence raisonnable un composant clé pour différencier les programmes. Heyrick Bond Gunning, PDG de la société d'experts en diligence raisonnable S-RM, conclut qu'il « devrait être la base de tous les programmes CPI qui aspirent au succès et à la durabilité. »

Répétant les résultats de l'Indice CPI 2017, la Dominique demeure la meilleure juridiction de citoyenneté économique au monde, ayant maintenu de hauts niveaux de ponctualité et de simplicité du processus, un seuil d'investissement abordable, et un cadre de diligence raisonnable robuste. Ce résultat témoigne du fait que le programme CPI de la petite nation des Caraïbes a relevé avec succès le défi présenté par la saison des ouragans de l'année dernière. Par ailleurs, l'annonce récente de son initiative d'interdiction du plastique et de la styromousse a valu à la Dominique des éloges à l'international pour son adhésion responsable à une Communauté globale - la mentalité exacte qui guide le programme CPI de premier plan du pays. La Dominique est également un exemple admirable de la façon dont les fonds CPI peuvent être utilisés pour améliorer la vie de ses citoyens, avec notamment la construction récemment annoncée de 5 000 nouvelles habitations entièrement financées par le programme CPI.

Classée deuxième dans l'Indice CPI 2018, la Fédération de Saint-Kitts-et- Nevis a amélioré sa performance dans les domaines de l'Investissement minimum (abordabilité) et de Liberté de mouvement. Ce dernier domaine est un atout dans lequel le pays investit continuellement car les titulaires de passeport de Saint-Kitts-et- Nevis peuvent voyager sans visa dans plus de 150 pays et territoires. Le programme de la Fédération a adopté un seuil d'investissement inférieur avec la création d'un fonds temporaire très populaire, le Fonds de secours Ouragan temporaire. Il continue d'offrir ce qui est considéré par beaucoup comme la Norme Platine de l'industrie avec le Fonds de croissance durable - une nouvelle méthode de financement gouvernemental destiné à faciliter le développement d'initiatives sociales et économiques à Saint-Kitts-et- Nevis.

Les débats post-Brexit ont mobilisé l'attention sur la valeur de la citoyenneté et la certitude - ou le manque de certitude - qu'elle peut représenter. « La Liberté de mouvement devient un facteur clé à l'heure où les politiques d'immigration deviennent plus contraignantes », confirme Selby du Pasquier, directeur de Lenz & Staehelin, un cabinet d'avocats de Genève.

Pour obtenir un décompte détaillé des résultats de l'Indice CPI 2018, veuillez consulter le rapport complet qui peut être téléchargé gratuitement sur http://www.CPIindex.com

À propos de l'INDICE CPI



L'Indice CPI est l'étude la plus complète sur les juridictions qui offrent une citoyenneté par investissement. Le système de classification est conçu pour mesurer la performance et l'attrait de tous les programmes de citoyenneté by investissement actifs adoptés par voie législative par les gouvernements, en utilisant sept indicateurs clés. Son objectif est de fournir un mécanisme rigoureux et systématique permettant d'évaluer les programmes de citoyenneté et de faciliter le processus de prise de décision pour les personnes qui les envisagent. L'Indice CPI est un rapport annuel spécial indépendant publié pour la première fois en 2017 par Professional Wealth Management - une publication du Financial Times.