Les invités étrangers présentent leurs meilleurs vœux de succès pour la 5e CIIE

SHANGHAI, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 5e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) se tiendra du 5 au 10 novembre 2022. L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et l'ancien directeur du centre du patrimoine de l'UNESCO et ADG pour la culture Francesco Bandarin ont adressé leurs vœux de réussite à l'événement via une vidéo, louant la Chine pour sa promotion de la prospérité de l'économie mondiale grâce à une ouverture de haut niveau.

Jean-Pierre Raffarin a déclaré qu'il avait déjà participé à la CIIE auparavant, et que les entreprises françaises étaient désireuses de venir en Chine pour se développer. Actuellement, la CIIE a joué un rôle important dans les échanges commerciaux internationaux. Les entreprises peuvent proposer de nombreux projets gagnant-gagnant à la CIIE, ce qui a démontré son influence internationale qui ne peut être ignorée. Il a appelé les entreprises françaises à participer à la CIIE, afin que les deux peuples puissent se bénéficier mutuellement.

Francesco Bandarin a déclaré qu'il s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises et qu'il considère la CIIE comme un grand événement international pour les achats mondiaux, la promotion des investissements, les échanges culturels et entre les peuples et une coopération ouverte. À travers cette fenêtre, le monde verra la Chine et sa splendide culture. Le peuple chinois verra, touchera et expérimentera les produits et les diverses cultures du monde entier. Il a déclaré que si l'occasion se présentait, il se rendrait en personne sur place pour faire l'expérience de la CIIE.

