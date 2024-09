Les Jackery Explorer 1000 V2 et 240 V2 obtiennent le label Amazon Climate Pledge Friendly et renforcent l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable

Les dernières stations énergiques portables de Jackery sont reconnues pour leur conception écologique et leurs performances.

LONDRES, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Jackery, chef de file mondial des stations énergiques portables et des solutions d'énergie renouvelable, est fier d'annoncer que ses produits Explorer 1000 V2 et Explorer 240 V2, lancés récemment, ont reçu le label Amazon Climate Pledge Friendly au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d'autres pays européens. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Jackery en faveur du développement durable et de la fourniture de produits de haute qualité et respectueux de l'environnement.

Le label Amazon Climate Pledge Friendly est attribué aux produits qui répondent à des normes rigoureuses en matière de développement durable, ce qui permet aux clients d'identifier facilement les options respectueuses de l'environnement. Cet accomplissement met en évidence les capacités avancées des Explorer 1000 V2 et 240 V2 et marque une étape importante dans la mission de Jackery de réduire son impact sur l'environnement.

Jackery Explorer 1000 V2

Lancé le mois dernier, l'Explorer 1000 V2 est conçu pour ceux qui ont besoin d'une énergie puissante et polyvalente en déplacement. Avec une capacité de 1 070 Wh, cette station énergique est parfaite pour alimenter toute une série d'appareils, des ordinateurs portables aux petits appareils électroménagers. Il dispose de plusieurs options de sortie, notamment des prises de courant alternatif, USB-C, USB-A et des ports auto DC, offrant ainsi flexibilité et fiabilité. Associé à quatre panneaux solaires SolarSaga 100W, il peut être entièrement rechargé en 180 minutes. L'Explorer 1000 V2 bénéficie également d'un système de gestion de la batterie amélioré et d'une charge plus rapide grâce au ChargeShield 2.0 exclusif, ce qui en fait un compagnon essentiel pour les aventures en plein air prolongées et l'alimentation de secours à la maison.

Jackery Explorer 240 V2

L'Explorer 240 V2 offre une solution plus compacte et portable, idéale pour les voyages courts et les besoins d'alimentation d'urgence. Malgré sa petite taille, il offre une capacité de 240 Wh et plusieurs ports de sortie (AC, USB et DC), ce qui permet aux utilisateurs de charger plusieurs appareils simultanément. Légère et facile à transporter, cette station est très appréciée des amateurs d'activités de plein air qui ont besoin d'une alimentation fiable dans un format portable.

Un nouveau jalon franchi pour la durabilité

L'obtention du label Amazon Climate Pledge Friendly fait partie de l'engagement global de Jackery en faveur du développement durable. Jackery a été le premier à proposer des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, notamment des générateurs solaires équipés de panneaux SolarSaga, et à réduire son empreinte carbone grâce à des emballages durables et à son soutien à des projets de reforestation. Ces efforts reflètent la mission de Jackery, qui consiste à mettre l'énergie verte à la portée de tous. En choisissant l'Explorer 1000 V2 et 240 V2, les consommateurs investissent dans une technologie de pointe tout en soutenant une marque qui s'engage en faveur de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494907/Climate_pledge_friendly.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg