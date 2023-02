Les jardins de Longwood annonce les concurrents du Concours international d'orgue

Dix organistes du monde entier sélectionnés pour participer au concours de juin

KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Les jardins de Longwood a annoncé aujourd'hui le nom des 10 organistes qui participeront au Concours international d'orgue de Longwood Gardens. Originaires de la Finlande au Canada, les interprètes concourront sur l'orgue Longwood de 10 010 tuyaux pour le premier prix Pierre S. du Pont de 40 000 $, le plus grand prix en espèces de tous les concours d'orgue du monde. Tous les concurrents participeront aux épreuves préliminaires les 20 et 21 juin, les cinq meilleurs concurrents passant à l'épreuve finale le 24 juin. Le concours se déroule aux jardins de Longwood, près de Philadelphie, en Pennsylvanie, et les billets sont disponibles à l'adresse longwoodgardens.org.

« La technique, le style et l'expertise amènent ces 10 jeunes organistes exceptionnels au Concours international d'orgue des jardins de Longwood », a déclaré le président et PDG, Paul B. Redman. « Nous sommes impatients de les entendre jouer et de les aider à faire avancer leur carrière musicale. »

Les concurrents ont été sélectionnés sur la base d'enregistrements d'auditions qui ont été évalués de manière anonyme par un jury d'audition composé de membres estimés de la communauté des organistes. Parmi les concurrents figurent :

Bryan Anderson, 30, est le directeur de la musique de l'église et de l'école épiscopales de Saint Thomas à Houston. Il a obtenu sa maîtrise à l'université Rice et est titulaire d'une licence et d'un diplôme d'artiste du Curtis Institute of Music.

Amelie Held, 26, poursuit ses études de diplôme d'artiste à la Juilliard School.

Aidan Hill, 22, est en dernière année à l'Université du Kansas où il est organiste principal au St. Lawrence Catholic Campus Center.

Samuel Lee, 26, est candidat au doctorat à l'Université McGill, où il étudie l'interprétation de l'orgue.

Colin MacKnight, 29, est le directeur musical de la cathédrale épiscopale Trinity à Little Rock, Arkansas. Il a obtenu sa licence, sa maîtrise et son doctorat à la Juilliard School.

Arthur Nicolas-Nauche, 28, est organiste titulaire de l'église Saint-Gabriel à Paris et professeur de théorie musicale au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montreuil.

Alexander Straus-Fausto, 23, poursuit sa maîtrise à l'Institut de musique sacrée de Yale. Il a obtenu sa licence à l'École de musique Schulich de l'Université McGill.

Ádám Tabajdi, 29, est doctorant à l'Académie Liszt de Budapest. Il a fait un stage à la Cathédrale Notre Dame de Paris et a été organiste résident du Sapporo Concert Hall, à Kitara, au Japon.

Ashley Wagner, 27, est l'assistante du chef de musique de la cathédrale de Birmingham et est diplômée du Conservatoire royal de Birmingham.

Aleksanteri Wallius, 23, est étudiant en première année de maîtrise à l'Académie Sibelius.

