Les JNA Awards proclament les lauréats pour 2018

Cette septième édition a vu le nombre record de 127 candidats provenant de 16 pays et régions.

Pour Letitia Chow, présidente des JNA Awards, fondatrice de JNA et directrice de la prospection commerciale pour la joaillerie chez UBM Asia : « La concurrence n'a jamais été aussi féroce, à en juger par le nombre record de participants cette année. Qui plus est, la qualité des candidats reste remarquable. »

Le jury indépendant de 2018 se compose d'experts du secteur, à savoir Albert Cheng, conseiller au Conseil mondial de l'or (WGC) et ancien directeur général pour l'Extrême-Orient (WGC) ; James Courage, ancien directeur de Platinum Guild International (PGI) et ancien président du Responsible Jewellery Council (RJC) ; Lin Qiang, président et directeur général du Shanghai Diamond Exchange (SDE) ; Mark Lee, directeur de la recherche au Asia Pacific Institute for Strategy (APIFS) ; Nirupa Bhatt, directrice générale du Gemological Institute of America (GIA) en Inde et au Moyen-Orient ; et Yasukazu Suwa, président de Suwa & Son, Inc.

Pour Cheng : « Les JNA Awards continuent leur essor, et le jury a de nouveau mené des débats et des discussions animés pour sélectionner les lauréats de cette année. Nous devrions avoir des discussions encore plus animées pour sélectionner les champions de chaque catégorie. »

Courage ajoute : « Les participants de cette année montrent que l'accent a été mis sur l'innovation dans le design, la fabrication, la finance et le marketing. Ils reconnaissent les difficultés du secteur de la joaillerie de celles d'autres catégories et la nécessité de cibler la génération Y et les consommateurs plus jeunes. »

Pour Lin : « Je continue d'être inspiré par les réalisations et l'esprit innovant de tous les candidats. Cette année, la concurrence est particulièrement féroce, et il a été très difficile de sélectionner les favoris parmi un ensemble aussi divers et excellent de candidats. »

« C'est exaltant de voir la qualité des candidats des JNA Awards de cette année, et cela rend le processus encore plus difficile. Cela témoigne des innovations et des ruptures derrière la croissance du secteur des pierres fines et de la joaillerie en Asie », ajoute Bhatt.

Lee ajoute : « L'innovation et les stratégies durables sont très importantes dans ce monde en évolution rapide. Les JNA Awards sont une excellente plateforme pour montrer le développement et les réussites du secteur, et ils font apparaître les efforts que les participants ont déployés dans leurs opérations. »

Pour Suwa : « Les candidats aux JNA Awards varient sensiblement en termes de chiffre d'affaires annuel, qu'il s'agisse de cent mille dollars ou de près de 10 milliards de dollars, ou en termes de taille des effectifs, de quelques employés à près de 30 000 collaborateurs. Le jury se concentre sur la qualité du travail effectué. »

Les lauréats seront proclamés à la cérémonie des JNA Awards et au dîner de gala le 16 septembre à l'occasion du salon de la joaillerie et des pierres fines de Hong Kong de septembre.

Le lauréat du Lifetime Achievement Award sera proclamé en juillet.

SOURCE JNA