Le 23 juin (heure locale), la 50ᵉ édition du Festival international du film d'animation d'Annecy s'est ouverte dans la ville française d'Annecy. Plus d'une dizaine d'entreprises spécialisées dans les jouets artistiques originaires de Dongguan, surnommée « la capitale chinoise des jouets artistiques », ont participé à une exposition collective, présentant plus de 100 créations originales dans un large éventail de catégories, notamment des figurines de mecha, des peluches, des maquettes métalliques et des objets de collection en PVC.

Fondé en 1960, le Festival international du film d'animation d'Annecy est l'un des quatre plus grands festivals d'animation au monde et est largement considéré comme les « Oscars de l'animation ». Il y a 66 ans, le premier film d'animation chinois réalisé à l'encre de Chine, Les têtards à la recherche de leur maman, y a été récompensé. Les jouets artistiques de Dongguan sont aujourd'hui exposés sous leur forme physique sur la même scène, reflétant ainsi l'évolution de la créativité chinoise depuis plus d'un demi-siècle.

Seule « capitale chinoise des jouets artistiques », Dongguan compte plus de 8 000 fabricants de jouets et près de 1 500 entreprises de sous-traitance, qui représentent près de 85 % de la production chinoise de jouets artistiques. Un produit dérivé lié à l'animation sur quatre dans le monde est fabriqué à Dongguan. À Shipai, où se concentre l'essentiel de l'industrie, l'ensemble du processus — de la conception à la fabrication en passant par le prototypage — peut être mené à bien dans un rayon de moins de 15 minutes de route, le délai le plus court entre la conception et la production en série pouvant être de 10 jours à peine.

Dongguan développe actuellement un quartier culturel et touristique dédié aux jouets artistiques, d'une superficie de 112,2 kilomètres carrés, dans le but de créer une destination où les visiteurs pourront découvrir, acheter et apprécier ces jouets. En août prochain, la 16ᵉ Foire internationale chinoise des droits d'auteur dans le domaine de l'animation se tiendra dans la ville de Shipai, à Dongguan, et invitera les fabricants de jouets artistiques et les passionnés du monde entier à y participer.

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