Fundado en el año 1960, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy es uno de los cuatro festivales de animación más importantes del mundo y es ampliamente considerado como los "Óscares de la animación". Hace sesenta y seis años, el primer cortometraje de animación chino realizado con tinta china, "Los renacuajos buscan a su madre", recibió un premio aquí. En la actualidad, los juguetes artísticos de Dongguan han aparecido en ese mismo escenario en forma física, reflejando la evolución de la creatividad china a lo largo de más de medio siglo.

Como la única "Capital del Juguete Artístico" de China, Dongguan alberga a más de 8.000 fabricantes de juguetes y cerca de 1.500 empresas de apoyo, lo que representa casi el 85% de la producción nacional de juguetes artísticos. Uno de cada cuatro productos relacionados con la animación en todo el mundo está fabricado en Dongguan. En Shipai Town, la zona con mayor concentración de la industria, todo el proceso —desde el diseño y la creación de prototipos hasta la fabricación— se puede completar en tan solo 15 minutos en coche, con un plazo de entrega mínimo de 10 días desde el diseño hasta la producción en masa.

Actualmente, Dongguan está desarrollando un distrito cultural y turístico de juguetes artísticos de 112,2 kilómetros cuadrados, con el objetivo de crear un destino donde los visitantes puedan experimentar, comprar y disfrutar de estos juguetes. En agosto, se celebrará la 16ª Feria Internacional de Derechos de Autor de Animación de China en Shipai Town, Dongguan, invitando a empresas y aficionados a los juguetes artísticos de todo el mundo a participar.

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