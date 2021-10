Les leaders de l'industrie du bâtiment s'adressent aux gouvernements du monde entier, les appelant à prendre l'initiative dans la lutte contre le changement climatique

Selon un rapport récent du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) , à moins de réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 o C — seuil nécessaire pour éviter les pires répercussions des changements climatiques — sera hors de portée. De nombreux pays continuent de se donner des objectifs de réduction des émissions insuffisants , qui exposent la planète à des risques encore plus importants. Des analyses récentes des Nations Unies et du Climate Action Tracker ont révélé qu'aucune des grandes économies du monde, y compris le G20, n'a de plan climatique qui leur permettrait de respecter leurs obligations en vertu de l'Accord de Paris.

Les bâtiments constituent la plus grande source d'émissions de carbone dans le monde et représentent environ 40 % des émissions totales. Lorsque l'on tient compte du carbone incorporé des intérieurs, des systèmes et des infrastructures connexes des bâtiments, ce pourcentage est considérablement plus élevé. La décarbonisation de l'environnement bâti est donc essentielle pour ne pas dépasser l'objectif de 1,5 oC.

« Les responsables de la planification, de la conception et de la construction de l'environnement bâti mondial dirigent et transforment notre secteur afin qu'il constitue une partie importante de la solution à la crise climatique », a déclaré Edward Mazria, fondateur et PDG d'Architecture 2030. « Il est grand temps que les gouvernements accélèrent la réduction des émissions afin de ne pas dépasser l'objectif de 1,5 oC. »

Par exemple, aux États-Unis, le secteur du bâtiment n'a pas augmenté sa consommation d'énergie depuis 2005, même si les États-Unis ont ajouté plus de 50 milliards de pieds carrés de bâtiments pendant cette période. Aujourd'hui, les émissions de carbone dans l'ensemble du secteur de la construction aux États-Unis continuent de diminuer chaque année et sont actuellement en baisse de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

Des dirigeants gouvernementaux du monde entier se réuniront pour des négociations sur le climat à la COP 26, du 31 octobre au 12 novembre, à Glasgow, en Écosse. Avant la COP 26, les signataires du Communiqué visent à manifester leur soutien, à souligner les mesures qu'ils ont mises en œuvre pour éliminer les émissions de carbone de l'environnement bâti et à encourager les gouvernements à faire de même.

« L'AIA s'est engagée à promouvoir des bâtiments écoénergétiques, résilients et sans carbone dans nos villes, nos banlieues et nos collectivités rurales. Il est impératif que les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow s'engagent pleinement à adopter des politiques de construction, des incitations et des codes ambitieux, qui respectent le budget carbone de 1,5 oC. Alors que les dirigeants de notre pays se fixent des objectifs ambitieux, les architectes les concrétisent », a déclaré Peter Exley, président de l'American Institute of Architects (AIA).

« Les 60 entreprises appartenant à l'AIA Large Firm Roundtable ont signé le communiqué car elles souhaitent faire savoir aux gouvernements que notre profession est déterminée à atténuer les effets néfastes du changement climatique. Nos entreprises membres se sont donc engagées à concevoir des pratiques qui respectent désormais les principes de 1,5 oC », a déclaré Griff Davenport, président de l'AIA Large Firm Roundtable et PDG de DLR Group.

« L'IFLA soutient avec enthousiasme le communiqué de la COP26 à 1,5 oC », a déclaré Pamela Conrad, vice-présidente du groupe de travail sur le changement climatique de la Fédération internationale des architectes du paysage (IFLA, de l'anglais « International Federation of Landscape Architects »). « On note un alignement avec l'engagement récent de l'IFLA en faveur de l'action climatique (IFLA Climate Action Commitment) qui représente 77 nations à travers le monde et montre les mesures que les architectes paysagistes prennent en tant que citoyens du monde pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 oC. »

L'organisation indépendante et à but non lucratif Architecture 2030 a piloté cette initiative conjointe sans précédent des leaders mondiaux de l'architecture, de l'architecture de paysage, de l'ingénierie, de la planification et de la construction en invitant un certain nombre d'entreprises et d'organisations professionnelles à s'engager collectivement à décarboner le monde bâti d'ici 2040, conformément à l'objectif climatique de 1,5 °C. Les signataires comprennent (voir la liste complète ci-dessous) :

Plus de 60 des plus grandes sociétés internationales de design en charge collectivement de plus de 300 milliards de dollars en construction mondiale annuelle

en charge collectivement de plus de 300 milliards de dollars en construction mondiale annuelle Union internationale des architectes , composée d'organisations d'architectes professionnels de 124 pays et territoires, représentant plus d'un million d'architectes dans le monde

, composée d'organisations d'architectes professionnels de 124 pays et territoires, représentant plus d'un million d'architectes dans le monde American Institute of Architects , représentant plus de 95 000 architectes agréés dans plus de 200 branches à travers le monde

, représentant plus de 95 000 architectes agréés dans plus de 200 branches à travers le monde Fédération internationale des architectes paysagistes représentant plus de 70 000 architectes paysagistes de 77 pays

représentant plus de 70 000 architectes paysagistes de 77 pays AIA Large Firm Roundtable , représentant les 60 plus grands cabinets d'architecture en Amérique du Nord

, représentant les 60 plus grands cabinets d'architecture en Amérique du Nord American Planning Association , la plus grande organisation de planification au monde représentant plus de 40 000 membres

, la plus grande organisation de planification au monde représentant plus de 40 000 membres American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers , représentant 57 000 membres dans 132 pays

, représentant 57 000 membres dans 132 pays Royal Institute of British Architects , représentant 44 000 membres dans le monde

, représentant 44 000 membres dans le monde China Engineering and Construction Association, division Architecture , représentant plus de 30 des plus grands instituts locaux de design de Chine, institutions de conception responsables de la majorité de la construction en Chine

, représentant plus de 30 des plus grands instituts locaux de design de Chine, institutions de conception responsables de la majorité de la construction en Chine U. S. Green Building Council comptant 200 000 membres professionnels aux États-Unis, au Canada , en Europe , en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie

comptant 200 000 membres professionnels aux États-Unis, au , en , en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie Conseil allemand de la construction durable (DGNB) , le plus grand réseau européen de construction durable avec plus de 1 300 membres

, le plus grand réseau européen de construction durable avec plus de 1 300 membres Institut royal d'architecture du Canada , représentant plus de 5 000 membres professionnels

, représentant plus de 5 000 membres professionnels Australian Institute of Architects , représentant plus de 11 500 membres professionnels

, représentant plus de 11 500 membres professionnels Congrès pour le Nouvel Urbanisme (CNU), représentant 2 600 membres dans le monde

Pour d'autres déclarations des signataires sur leurs engagements à atteindre l'objectif climatique de 1,5 oC et les mesures qu'ils prennent, rendez-vous sur le site suivant : cop26communique.org/media.

LIBELLÉ DU COMMUNIQUÉ

Nous sommes des organisations, des entreprises et des gouvernements infranationaux en charge de la planification, de la conception, de la construction et du développement de l'environnement bâti à l'échelle mondiale.

Nous prenons des mesures spécifiques qui exploitent pleinement notre capacité d'influer sur des réductions importantes des émissions de carbone afin de maintenir une probabilité de 67 % ou plus de respecter le budget de 1,5 ºC de 340-400 GtCO 2 prévu dans l'Accord de Paris, une réduction des émissions de 50‑65 % d'ici 2030, et zéro émission de CO 2 d'ici 2040.

L'environnement bâti est la plus grande source d'émissions de carbone au monde, les bâtiments étant responsables d'environ 40 % des émissions, et lorsque l'on tient compte du carbone incorporé des intérieurs, des systèmes et des infrastructures connexes des bâtiments, ce pourcentage est considérablement plus élevé. Nos professions et nos industries se transforment et prennent des mesures importantes pour atténuer les changements climatiques et s'y adapter. En montrant ce qui est possible, nous encourageons les autres à faire de même.

Nous appelons tous les gouvernements souverains à augmenter leurs contributions déterminées au niveau national et leurs objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2030 afin de limiter le réchauffement planétaire au bilan carbone mondial de 1,5 ºC.

Signataires du communiqué de la COP26 sur le seuil de 1,5 oC :

ENTREPRISES

○ AECOM ○ RS&H, Inc. ○ NBBJ ○ HDR ○ SOM ○ LEO A DALY ○ Stantec ○ DLR Group ○ HGA ○ Gensler ○ Thornton Tomasetti ○ Walter P. Moore ○ Mott MacDonald ○ CallisonRTKL ○ EwingCole ○ Perkins&Will ○ CannonDesign ○ Flad ○ HOK ○ SmithGroup ○ LPA ○ Arup ○ Perkins Eastman ○ HMC Architects ○ HKS ○ ZGF Architects ○ Cuningham ○ HED ○ The Miller Hull Partnership ○ Gould Evans ○ Clark Nexsen ○ BWBR ○ Grimshaw ○ Hord Coplan Macht ○ FXCollaborative ○ KieranTimberlake ○ LS3P ○ Ennead Architects ○ Lake|Flato Architects ○ KTGY ○ Shepley Bulfinch ○ Leddy Maytum Stacy Architects ○ Cooper Carry ○ BIG ○ Mario Cucinella Architects ○ CO Architects ○ Payette ○ MASS Design Group ○ Sasaki ○ Atelier Ten ○ Reimagine Architects ○ Little ○ Autodesk ○ Studio Gang ○ Magnusson Klemencic Associates ○ BNIM ○ Turenscape ○ Quinn Evans ○ Brooks + Scarpa Architects, Inc. ○ Waugh Thistleton Architects ○ Ayers Saint Gross ○ Buro Happold ○ WRNS Studio ○ Moody Nolan, Inc. ○ DIALOG

○ Mithun





ORGANISATIONS

○ American Institute of Architects (AIA) ○ Carbon Neutral Cities Alliance ○ International Federation of Landscape Architects ○ AIA Continental Europe ○ China Engineering & Consulting Association, division Architecture ○ National Institute of Building Sciences ○ AIA International Region ○ Climate Heritage Network ○ Institut royal d'architecture du Canada ○ AIA Large Firm Roundtable ○ Conseil allemand de la construction durable (DGNB) ○ Royal Institute of British Architects ○ AIA United Kingdom ○ Global Forum on Human Settlements ○ Le Congrès pour le Nouvel Urbanisme ○ ALA Assoarchitetti ○ Green Building Council of Australia ○ U.S. Green Building Council ○ American Planning Association ○ International Code Council ○ UIA International Union of Architects ○ American Society of Landscape Architects

○ 2030 Districts Network ○ ASHRAE



○ Australian Institute of Architects





À PROPOS d'Architecture 2030 : Architecture 2030 est un organisme à but non lucratif, non partisan et indépendant, créé en 2002 en réponse à l'urgence climatique actuelle. Notre mission est de transformer rapidement le monde bâti afin que ce monde, principal émetteur de gaz à effet de serre, se retrouve au cœur d'une solution à l'urgence climatique. Pendant près de deux décennies, nous avons joué un rôle de leader et conçu les mesures nécessaires pour atteindre les réductions des émissions de CO 2 afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1653274/COP26_Communique.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1641130/COP26_logo_wpurple_Logo.jpg

Related Links

https://architecture2030.org



SOURCE Architecture 2030