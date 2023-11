Les leaders de l'industrie Magic Tavern et Aptoide annoncent un nouveau partenariat stratégique

LISBONNE, Portugal, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Magic Tavern, le développeur et éditeur de jeux mobiles à succès, et Aptoide, le principal App Store d'applications alternatives, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour intégrer les jeux de Magic Tavern à Catappult, la plateforme de distribution d'Aptoide.

Ce partenariat permettra à Magic Tavern d'accéder à la base mondiale d'utilisateurs d'Aptoide, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, de tirer parti du réseau mondial inégalé d'App Stores de Catappult et de lui fournir une gamme de services permettant aux développeurs d'étendre leur présence à travers le monde et d'intégrer tous les marchés clés.

Une collaboration pour conquérir les principaux marchés internationaux

« Nous sommes ravis de nous associer à Aptoide pour présenter nos jeux à un nouveau public », a déclaré Catherine, responsable de la relation plateforme de Magic Tavern. « La portée mondiale d'Aptoide et son engagement à fournir aux utilisateurs un accès facile aux meilleures applications et jeux en font pour nous le partenaire idéal. Ce partenariat nous aidera à atteindre de nouveaux acteurs sur les principaux marchés internationaux et à développer nos activités à l'échelle mondiale ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Magic Tavern afin d'intégrer ses jeux à notre plateforme de distribution, Catappult », a déclaré Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide. « Magic Tavern est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles avec un portefeuille de jeux très attrayants et de haute qualité. Nous croyons que notre partenariat profitera tant aux entreprises qu'à nos utilisateurs. Magic Tavern aura accès à notre base mondiale d'utilisateurs, et les utilisateurs d'Aptoide auront accès aux jeux étonnants de Magic Tavern ».

Le partenaire idéal

En tant que développeur et éditeur de jeux mobiles de premier plan, Magic Tavern a établi une réputation de développement et de distribution de jeux mobiles de haute qualité dans divers genres. Leur portefeuille diversifié comprend des jeux qui ont été largement acclamés par la communauté des jeux mobiles. Axée sur un engagement à fournir des expériences de jeu attrayantes, Magic Tavern est le partenaire idéal pour Aptoide et sa plateforme de distribution, Catappult.

Le point fort d'Aptoide repose sur ses collaborations stratégiques, parmi lesquelles GamesHub s'est distinguée récemment. GamesHub est une plateforme organisée méticuleusement pour la découverte d'applications premium établie en collaboration avec Digital Turbine. D'ici fin 2023, l'objectif de GamesHub est d'être disponible sur 80 à 100 millions d'appareils aux États-Unis via des opérateurs tels que Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket et BLU US.

Une plateforme puissante avec des outils critiques pour les développeurs

« La puissante plateforme de distribution d'Aptoide et sa vaste boîte à outils pour soutenir les développeurs peuvent aider Magic Tavern à conquérir des marchés internationaux et à développer son activité », a déclaré Álvaro Pinto, directeur d'exploitation d'Aptoide. « Nous nous engageons toujours à fournir à nos nouveaux partenaires le meilleur soutien possible, de notre processus d'intégration sans faille à notre puissance de feu en matière de promotion, en passant par notre système de paiement simple et sûr et nos meilleures solutions antifraude de l'industrie. Nous sommes impatients d'aider Magic Tavern à atteindre leurs objectifs ».

En conjonction avec les systèmes antifraude de premier plan de la société et le soutien à la gestion fiscale dans plusieurs régions, l'intégration du portefeuille AppCoins crée un environnement sécurisé et transparent pour les développeurs, leur permettant de se concentrer sur la fabrication de jeux exceptionnels. Le support AppCoins Wallet offre aux développeurs plusieurs avantages, notamment une monétisation améliorée, la promotion de l'innovation et de la confiance mutuelle, et, naturellement, une expérience utilisateur globale enrichie.

Le partenariat entre Magic Tavern et Aptoide est une excellente nouvelle pour l'industrie des jeux mobiles

La collaboration entre Magic Tavern et Aptoide représente un alignement stratégique visant à créer plus de valeur pour les deux entreprises et à améliorer l'expérience des joueurs mobiles du monde entier. Avec un accent sur une distribution internationale sécurisée, efficace et plus étendue, et un engagement à accélérer le processus pour atteindre un public plus large, ce partenariat est une excellente nouvelle pour les joueurs et l'industrie des jeux mobiles.

À propos d'Aptoide

Aptoide est la plateforme révolutionnaire de distribution d'applications et de traitement des paiements. Disponible par l'intermédiaire de divers canaux, dont Android, le Web, la télévision, l'iPhone ainsi que des solutions pour l'industrie automobile, la plateforme compte plus de 430 millions d'utilisateurs, 10 milliards de téléchargements et 1 million d'applications. Aptoide offre également aux OEM et au secteur des télécommunications la possibilité d'avoir leur propre App Store basé sur une API ou une solution de co-branding.

https://en.aptoide.com/

CONTACT : [email protected]