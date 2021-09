Les leaders du secteur de l'énergie lancent le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7

La directrice financière d'Alphabet et de Google, Ruth Porat, appelle la communauté internationale à rejoindre le Pacte dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies

NEW YORK, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les principaux acheteurs, fournisseurs, fournisseurs de solutions du secteur de l'énergie et les gouvernements ont annoncé aujourd'hui le lancement officiel du « 24/7 Carbon-free Energy Compact », soit le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, en partenariat avec Sustainable Energy (Énergie durable pour tous) for All et UN Energy. Ce Pacte représente un nouvel effort international pour accélérer la transition vers un secteur de l'électricité sans carbone afin d'atténuer les impacts les plus néfastes du changement climatique. SEforALL et Google ont fait cette annonce aujourd'hui lors du Dialogue de haut niveau sur l'énergie des Nations Unies à New York. Outre Google, les signataires fondateurs du Pacte comprennent notamment The AES Corporation, Orsted, EDP, la ville de Des Moines (Iowa) et le gouvernement islandais.

Un secteur de l'électricité sans carbone est la base de la création d'une économie internationale à émissions nettes nulles. L'électricité, qui génère 25 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, est essentielle à la décarbonation des autres secteurs de l'économie, notamment les bâtiments, les transports et l'industrie. Pour relever ce défi, il sera nécessaire d'accélérer le rythme de déploiement des énergies propres, de développer des technologies en matière d'énergie sans carbone avancées et de modifier considérablement les politiques en vigueur.

SEforALL et Google appellent les entreprises, les gouvernements et autres parties prenantes à rejoindre le Pacte avant la COP26 de novembre à Glasgow et à s'engager à faire progresser les politiques, les pratiques d'achat, les outils et les données qui sont essentiels à la décarbonation complète des systèmes électriques internationaux. Le Pacte liste un ensemble de principes et de mesures que ces acteurs peuvent prendre pour adopter, permettre et faire progresser l'énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, en se concentrant sur la décarbonation horaire des réseaux électriques locaux et régionaux.

« La planète est arrivée à un carrefour. Nous pouvons soit continuer à faire comme si de rien n'était, soit adopter les changements qui mèneront à un avenir plus durable et plus équitable. Cela commence par l'établissement d'un lien important entre l'énergie et le climat. Les Pactes pour l'énergie qui ont été proposés dans le cadre de ce dialogue historique de haut niveau sur l'énergie des Nations unies ont donné lieu à des actions et des engagements ambitieux qui contribueront à lutter contre la pauvreté énergétique tout en œuvrant à la décarbonation. Le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 représente un partenariat essentiel entre les entreprises, les pays, les villes et d'autres acteurs, qui nous rapprochera de nos objectifs énergétiques internationaux de 2030 », a déclaré Mme Damilola Ogunbiyi, PDG de SEforALL et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies.

« La lutte contre les changements climatiques exige que les gouvernements et les entreprises travaillent ensemble de façon urgente et ciblée. Le Pacte représente la première action collective à réunir des entreprises, des gouvernements nationaux et locaux et d'autres parties prenantes pour stimuler l'innovation et l'investissement dans des réseaux électriques sans carbone 24h/24 et 7j/7, et nous espérons qu'il permettra des progrès importants. Le temps ne joue pas en notre faveur, nous devons agir dès maintenant, et nous sommes impatients de voir d'autres personnes se joindre aux efforts que nous effectuons chez Google », a déclaré Ruth Porat, directrice financière de Google.

Parmi les signataires fondateurs du Pacte figurent : 8 Rivers Capital, The AES Corporation, ClearTrace, la ville de Des Moines, Iowa, EDP, Energy Tag, Fervo Energy, FlexiDAO, Google, le gouvernement d'Islande, Iron Mountain, la ville d'Ithaca, New York, LevelTen Energy, M-RETS, Orsted, Power Ledger, Statkraft, Tomorrow, et X. Les signataires du Pacte s'engagent à faire progresser les habitudes d'approvisionnement, les mécanismes de marché, les politiques, les technologies et la transparence des données énergétiques nécessaires pour permettre la réalisation rapide et rentable d'une énergie sans carbone pour tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« En tant que développeur de solutions d'énergie propre de pointe, 8 Rivers a hâte de travailler avec Google et les partenaires de classe mondiale de ce Pacte pour accélérer la transition énergétique mondiale vers un système d'alimentation sans carbone 24h/24 et 7j/7, afin que chacun puisse avoir accès à une électricité propre et fiable à toute heure de la journée », a déclaré Cam Hosie, directeur général de 8 Rivers Capital.

« Agir contre les changements climatiques est la question la plus importante et la plus urgente à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, et AES est fier de rejoindre le Pacte pour la mise en place d'une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7. Ensemble, nous co-créons de nouvelles solutions, comme l'accord inédit de fourniture d'énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 aux centres de données de Google en Virginie, ce qui accélérera un avenir énergétique plus intelligent et plus vert », a déclaré Andrés Gluski, président-directeur général d'AES.

« Alors que nous nous efforçons d'atteindre un objectif net zéro, il est clair que les entreprises, qui sont parmi les plus grands consommateurs d'énergie, ont besoin de solutions pour les aider à gérer et à suivre avec précision leurs émissions liées à l'énergie. Nous sommes fiers de soutenir et de permettre cette transition vers un avenir énergétique sans carbone », a déclaré Lincoln Payton, directeur général de ClearTrace.

« Je tiens à féliciter et à remercier les nombreux partenaires mondiaux qui se joignent à moi pour soutenir la transformation des réseaux électriques vers le "zéro absolu", ou la décarbonation complète, en adoptant, en permettant et en faisant progresser la mise en place du Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7. Notre engagement, en tant que ville, en faveur de systèmes énergétiques décarbonés, soutient un avenir pour les énergies propres et garantit que tous les résidents ont accès à une énergie abordable, fiable et durable », a déclaré Frank Cownie, le maire de Des Moines, Iowa.

« EDP est ravi de rejoindre le Pacte international pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde du développement de nouvelles technologies pour accélérer la décarbonation des systèmes électriques et promouvoir la mondialisation de l'accès à l'énergie propre », a déclaré Miguel Stilwell Andrade, directeur général d'EDP.

« L'énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est une évolution essentielle des pratiques d'approvisionnement en énergie et EnergyTag est ravi d'être signataire de ce Pacte. EnergyTag est une organisation à but non lucratif créée par l'industrie pour définir et construire un marché pour les certificats d'énergie granulaires, qui permettent aux consommateurs de vérifier la source de leur consommation d'électricité sur une base horaire et d'exploiter la demande des consommateurs pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 pour stimuler les investissements », a déclaré le Dr Toby Ferenczi, fondateur d'EnergyTag.

« L'énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 est la prochaine étape pour avancer dans la lutte contre les changements climatiques. Fervo Energy est ravi de participer à cet effort important et de continuer à faire avancer les innovations géothermiques pour créer un réseau véritablement sans carbone », a déclaré Tim Latimer, directeur général de Fervo Energy.

« Chez FlexiDAO, nous fournissons des solutions logicielles et des conseils pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs zéro émission nette et à devenir de véritables leaders de la transition énergétique. C'est pour cela que nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Google et de rejoindre le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 », a déclaré Simone Accornero, directrice générale de FlexiDAO.

« Iron Mountain reconnaît à la fois le besoin urgent de décarboner notre réseau énergétique et l'opportunité que nous avons en tant qu'acheteur de solutions d'énergie d'avoir un impact significatif. Nous soutenons l'objectif ultime de répondre à chaque kilowatt nécessaire chaque heure par la production d'une source locale sans carbone et nous en avons fait la pierre angulaire de notre façon d'acheter et de consommer l'énergie », a déclaré Chris Pennington, directeur de l'énergie et du développement durable chez Iron Mountain.

« L'électricité sans carbone est essentielle pour parvenir à une décarbonation complète. En adhérant au Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, la ville d'Ithaca, New York, réitère son engagement à élargir l'accès à l'électricité sans carbone comme voie vers un avenir énergétique propre », a déclaré Luis Aguirre-Torres, directeur du développement durable de la ville d'Ithaca, New York.

« Faire correspondre chaque kilowattheure de consommation d'électricité avec des sources d'électricité sans carbone exige une approche transformatrice de l'approvisionnement en énergie, et LevelTen s'engage à créer les solutions logicielles nécessaires pour donner cette possibilité à davantage d'organisations. Ensemble, avec notre réseau de conseillers en énergie et en durabilité, nous sommes impatients d'aider davantage d'acheteurs de solutions énergétiques à atteindre leurs objectifs sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », a déclaré Bryce Smith, directeur général de LevelTen Energy.

« M-RETS est ravi de participer à cette initiative en tant que premier registre à prendre en charge une demande de certificats d'énergie renouvelable à l'heure en partenariat avec Google. Cette initiative est une étape importante pour faciliter un marché de l'énergie renouvelable basé sur les données », a déclaré Ben Gerber, président et directeur général de M-RETS.

« La vision d'Ørsted est de créer un monde fonctionnant entièrement à l'énergie verte, ce qui implique de répondre à la demande chaque heure de chaque jour. Nous connaissons déjà les solutions à mettre en place pour faire une grande partie du chemin vers l'énergie renouvelable 24h/24 et 7j/7 et nous nous engageons à faciliter la mise en place de cette dernière étape difficile avec nos partenaires », a déclaré Rasmus Errboe, vice-président principal, région Europe continentale chez Ørsted.

« Le passage aux énergies renouvelables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une correspondance horaire par le biais de contrats d'achat d'électricité et de certificats d'émission de carbone, est la meilleure solution pour faire évoluer les énergies renouvelables, car elle donne un signal de prix sur le moment et l'endroit où l'électricité est nécessaire et soutient un système énergétique stable, à faible coût et à faible émission de carbone. La plateforme Powerledger peut estampiller les données de temps et de lieu de la production d'énergie propre sur les certificats d'énergie renouvelable et d'autres marchandises, ce qui permet aux détaillants d'énergie comme eKwateur et aux entreprises RE100 sur des registres comme M-RETS d'échanger, d'apparier et de gérer leurs portefeuilles de manière transparente sur une base horaire », a déclaré la Dre Jemma Green, présidente et cofondatrice de Powerledger.

« Avec la pénétration accrue des énergies renouvelables sur le réseau, il devient encore plus crucial de mesurer les émissions à haute résolution. Chez electricityMap, nous sommes très enthousiastes à l'idée de voir cette initiative se concrétiser, et nous espérons qu'elle contribuera à rapprocher la mesure des émissions de la réalité sur le terrain », a déclaré Olivier Corradi, fondateur et PDG de Tomorrow.

« Nous sommes fiers de rejoindre ce Pacte d'une importance cruciale. Chez X, nous sommes conscients que la complexité de la décarbonation du réseau dans le temps imparti pour lutter contre les changements climatiques nécessite l'engagement et la collaboration des gouvernements et des entreprises tout au long de la chaîne de valeur et à travers le monde pour les actions nécessaires à la conception et à l'exploitation d'un réseau électrique décarboné. Notre objectif est de travailler avec des partenaires pour développer et appliquer des solutions informatiques avancées afin de soutenir la conception et l'exploitation d'un réseau électrique décarboné, abordable, fiable et résilient », a déclaré Audrey Zibelman, vice-présidente chez X.

Chaque signataire consignera ses engagements spécifiques dans son propre pacte énergétique, une innovation introduite par SEforALL et soutenue par ONU-Énergie en tant que résultat clé du Dialogue de haut niveau sur l'énergie des Nations unies. Ces Pactes énergétiques sont des engagements publics et traçables, avec des actions spécifiques, pris par des gouvernements, des entreprises et d'autres acteurs pour atteindre les objectifs de la transition énergétique d'ici 2030, y compris l'accès universel à une énergie abordable et propre. Pour en savoir plus sur le registre des Pactes énergétiques, rendez-vous sur https://www.un.org/en/energycompacts/page/registry.

Pour en savoir plus sur le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, rendez-vous sur https://www.un.org/en/energy-compacts/page/compact-247-carbon-free-energy. Les parties prenantes de l'ensemble de l'écosystème énergétique sont invitées à signer le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, et peuvent le faire en contactant Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous) à l'adresse [email protected].

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À propos de Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous)

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations unies et les dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et des organisations philanthropiques afin d'accélérer la réalisation du septième objectif de développement durable (ODD7), soit l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030, conformément à l'accord de Paris sur le climat. SEforALL s'efforce d'assurer une transition vers une énergie propre qui ne laissera personne de côté et offrira de nouvelles possibilités à chacun de réaliser son potentiel.

SEforALL est dirigée par Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour Sustainable Energy for All et coprésidente de ONU-Énergie. Suivez-la sur Twitter : @DamilolaSDG7. Pour plus d'informations, suivez @SEforALLorg.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1633951/SEforALL_Logo.jpg

Pour plus de détails sur l'un ou plusieurs des rapports ou pour toute demande d'entretien, veuillez contacter :

Sherry Kennedy

Sustainable Energy for All

[email protected]

[email protected]

+43 676 846 727 237

Related Links

https://www.seforall.org



SOURCE SEforALL