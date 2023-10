Les leaders mondiaux du secteur minier se réunissent à Riyad pour assister à la troisième édition du Future Minerals Forum

Plus de 200 leaders mondiaux des secteurs de l'exploitation minière et des minéraux sont prêts à participer au FMF 2024, y compris les PDG de Glencore, Codelco et Vale

RIYAD, Arabie saoudite, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales a annoncé que plus de 200 intervenants, dont des PDG des plus grandes sociétés minières du monde, participeront à la troisième édition du Future Minerals Forum (FMF), qui se tiendra du 9 au 11 janvier 2024 au King Abdulaziz International Conference Center à Riyad.

Parmi eux figurent des intervenants qui participent pour la première fois, notamment Gary Nagle, PDG de Glencore, qui produit et commercialise plus de 60 matières premières ; Eduardo Bartolomeo, PDG de Vale, le plus grand producteur mondial de minerai de fer, de nickel et de manganèse ; Máximo Pacheco, président de Codelco, la plus grande société d'extraction de cuivre au monde ; Mark Cutifani, président de Vale Base Metals, le plus grand producteur de minerai de fer, de pellets et de nickel ; Evy Hambro, directeur général, responsable mondial des thèmes et des secteurs chez BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ; Jonathan Price, PDG de Teck, l'une des principales sociétés minières du Canada ; et Mikael Staffas, PDG de Boliden, multinationale suédoise des métaux, de l'exploitation minière et de la fonte.

Le FMF 2024 marquera également le retour de plusieurs conférenciers tels que Robert Friedland, fondateur et coprésident exécutif d'Ivanhoe Mines ; Mark Bristow, PDG de Barrick Gold ; Andrew Southam, PDG de KAZ Minerals ; et Joc O'Rourke, PDG de The Mosaic Company.

« Le FMF est une initiative gouvernementale qui sert de plateforme essentielle pour favoriser les partenariats entre les investisseurs mondiaux, les entreprises minières et les parties prenantes. En mettant l'accent sur la super région couvrant l'Afrique, l'Asie occidentale et centrale, le FMF amplifie les voix des fournisseurs de minéraux, facilitant leur rôle essentiel dans la transition écologique mondiale. Ce faisant, le FMF soutient le développement économique en réunissant les décideurs, en stimulant les investissements et en promouvant des industries minières, de transformation et de fabrication responsables, nécessaires à la fourniture d'énergie et de biens propres », a déclaré son excellence Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre de l'Industrie et des Ressources minérales chargé des affaires minières.

Les thèmes du programme de cette troisième édition incluront l'élaboration d'une stratégie mondiale pour les minéraux critiques, l'encouragement des investissements dans la super région pour développer des chaînes de valeur intrarégionales, la création de centres d'excellence qui contribuent au renforcement des capacités humaines, l'élaboration de normes de durabilité qui répondent aux exigences des pays hôtes et maintiennent la confiance avec la société et la création d'un centre des métaux durables au sein de la super région.

