Les manuels scolaires freinent-ils la guérison du cancer ?

Les chercheurs font pression pour une révision en profondeur des manuels scolaires sur les fondements de la biologie.

« On enseigne aux étudiants des modèles dépassés », affirme Noble. « Pendant un siècle, la science dominante a enseigné le fatalisme et insisté sur le fait que nous sommes prisonniers des gènes dont nous héritons. Aujourd'hui, nous savons que notre corps est en fait responsable de son évolution. Les athlètes transforment la façon dont les gènes s'expriment parce que l'exercice physique fait en sorte que chaque cellule fonctionne différemment - et certains de ces changements se transmettent de génération en génération. »

Des articles de M. Noble et de James Shapiro, généticien microbien de l'université de Chicago, ainsi qu'une vidéo Voices FromOxford, retracent l'histoire des déformations du darwinisme :

Illusions of the Modern Synthesis décrit les dommages causés à l'héritage de Darwin. « L'évolution n'est pas passive ou accidentelle », explique Noble. « Darwin pensait que les changements évolutifs étaient provoqués par l'organisme lui-même - et il avait raison. Nous transmettons ce que nous faisons et apprenons à notre progéniture ;

L'article intitulé « What Prevents Mainstream Evolutionists From Teaching the Whole Truth About How Genomes Evolve ? » (Qu'est-ce qui empêche les évolutionnistes traditionnels d'enseigner toute la vérité sur l'évolution des génomes ?) comprend une infographie décrivant les livres populaires sur l'évolution qui ont 30 ans de retard et ne présentent pas les principales découvertes en génomique ;

La vidéo de Noble, réalisée par Downe House, met en évidence des découvertes importantes que les manuels scolaires ne reconnaissent pas à Darwin.

Les experts insistent sur le fait que la science de l'épigénétique illustre désormais l'impressionnante évolution à grande vitesse qui se déroule parallèlement à des mutations plus lentes et progressives. « Notre vécu a un impact sur l'évolution d'une génération à l'autre », explique John Torday, professeur de médecine évolutive à l'UCLA. « Une grand-mère qui fume modifie la façon dont l'ADN se lit sans changer les gènes eux-mêmes, et transmet l'asthme à sa petite-fille. Nous devons faire un meilleur travail en enseignant cela. »

« Les cellules cancéreuses résistent aux rayonnements et à la chimiothérapie grâce à des outils évolutifs intégrés remarquables », explique Azra Raza, oncologue à l'université Columbia et auteur de The First Cell. Elles réagissent aux menaces à une vitesse fulgurante. Il est temps de le mentionner dans les manuels scolaires, afin que cette réalité soit prise en compte dans le traitement des patients. »

Une conversation avec Noble est disponible sur la page Denis Noble Q&A

