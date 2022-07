Les marques de CBD haut de gamme de SpectrumLeaf Europe figurent officiellement sur la liste des nouveaux aliments au Royaume-Uni

LONDRES, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Les sachets de CBD Cannadips et les bandes orales au CBD Elevar Hemp de la marque SpectrumLeaf Europe viennent d'être ajoutés à la liste des nouveaux aliments au Royaume-Uni. Alors que tous les produits CBD figurant sur la liste ont actuellement le statut « en attente de preuve », la liste de la FSA (Foods Standards Agency) détaille les produits dont la demande est recevable et qui fournissent suffisamment de détails pour prouver leur sûreté. Parmi les informations à fournir pour être examinés, l'on peut citer l'étiquetage, le contenu nutritionnel, l'absorption, la distribution, le profil toxicologique et bien d'autres.

« Nous sommes très heureux que les produits Cannadips et Elevar Hemp fassent désormais partie de la liste officielle des nouveaux aliments au Royaume-Uni, qui est l'un des principaux marchés du CBD dans le monde. Il est crucial pour SpectrumLeaf de nous efforcer de rester aussi transparents que possible sur nos produits afin de permettre aux consommateurs de se sentir à l'aise. Ceci est d'autant plus important que nos sachets de CBD buccaux Cannadips et nos bandes orales de CBD Elevar Hemp sont vendus dans des formats uniques et conçus pour être directement absorbés par la membrane muqueuse de la bouche pour une efficacité optimale. Chaque nouvelle approbation, comme notre inscription sur la liste des nouveaux aliments, ne fera que renforcer la confiance des utilisateurs », a déclaré Felix Sundstrom, PDG de SpectrumLeaf Europe.

Lorsque le CBD a été déclaré nouvel aliment en Europe en janvier 2019, le Royaume-Uni était le seul pays qui exigeait des entreprises qu'elles présentent une demande pour leurs produits CBD afin d'établir une industrie du CBD sûre et réglementée. D'autres produits CBD qui ne répondent pas aux exigences du Royaume-Uni pour être sur la liste des nouveaux aliments devront être retirés des rayons.

« Parvenir à être inscrit sur la liste ne signifie pas que nos produits sont entièrement autorisés pour le moment, mais nous espérons que cela permettra aux vendeurs et aux consommateurs d'être plus rassurés et de prendre des décisions d'achat éclairées », a poursuivi Sundstorm.

À PROPOS DE SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins de ses clients. Les marques de l'entreprise comprennent les Cannadips, un produit CBD sous forme de sachet buccal, Elevar Hemp, du CBD premium sous forme de bandelettes buccales, et Voon, les mini sachets de CBD blancs.

SOURCE SpectrumLeaf Europe