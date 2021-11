Les marques de luxe dévoilent de nouveaux magasins dans le centre de la Chine, Hang Lung améliore la vente au détail de luxe grâce à son Heartland 66 à Wuhan

Tout récemment, une série de grandes marques de luxe ont dévoilé leurs nouveaux magasins à Heartland 66, notamment les marques de LVMH, Kering et Richemont et d'autres marques prestigieuses. Avec Heartland 66, leur présence contribuera sans aucun doute à revaloriser le marché commercial de luxe dans le Hubei et même en Chine centrale.

Un tout nouveau complexe de classe mondiale mis en valeur par des marques mondiales prestigieuses

Heartland 66, positionné comme un complexe haut de gamme avec des offres de qualité, a prouvé son attrait en tant que point de repère pour les choix de mode et de style de vie, en devenant la destination de nombreuses marques mondiales pour installer leurs premiers magasins, leurs magasins phares et leurs magasins exclusifs à Wuhan et en Chine centrale.

Au premier étage du centre commercial, on trouve LOUIS VUITTON, GUCCI et DIOR (les magasins des marques en Chine), CELINE, LOEWE, BERLUTI et MOYNAT (premiers en Chine centrale), BALENCIAGA (premier à Wuhan), FENDI et RIMOWA (exclusivité à Wuhan), ainsi que SAINT LAURENT, BURBERRY, BOTTEGA VENETA, Loro Piana et MONCLER. Avec d'autres marques qui ouvriront bientôt leurs magasins ici pour rejoindre la flotte, Heartland 66 sera à la tête du commerce de luxe de la ville.

Au deuxième étage, MULBERRY, VILEBREQUIN et PHILIPP PLEIN ont inauguré leurs premières boutiques en Chine centrale. Parallèlement, KENZO, LONGCHAMP et MARC JACOBS ont également ouvert leurs premières boutiques à Wuhan, redéfinissant le style de vie à la mode.

De nombreuses marques de bijoux et d'accessoires haut de gamme ont ouvert leurs nouvelles boutiques ici, notamment BVLGARI et PIAGET (premier magasin de vente directe en Chine centrale), CHAUMET (exclusif à Wuhan), FRED (premier à Wuhan), POMELLATO et MONETA (premier en Chine centrale) ; Les boutiques d'horlogerie et d'écriture comprennent HUBLOT (première en Chine centrale), VACHERON CONSTANTIN et MONTBLANC (exclusivité à Wuhan), OMEGA, JAEGER-LECOULTRE et IWC, etc. Les éléments de style qu'ils apportent ajoutent un nouvel éclat de mode à Heartland 66.

Un espace de vie inspirant avec des marques de mode urbaine

Comme les expériences de shopping international se diversifient, Heartland 66 apporte également un large éventail de marques à l'étage B1, y compris FURLA, APM Monaco, UGG, DIANE VON FURSTENBERG, maje, SANDRO, BORA AKSU, ba&sh, THEORY, DIOR BEAUTY, etc, comme choix pour un look plus élégant pour la vie urbaine. Aux étages supérieurs, les visiteurs sont accueillis par une sélection étonnante de vêtements de sport, de marques de créateurs, de cuisines du monde entier, d'articles pour enfants, de loisirs et de divertissements, qui améliorent la qualité de vie des résidents de Wuhan et même de la Chine centrale, et les inspirent pour leur style de vie.

Héritant fièrement de la marque Hang Lung « 66 » pour illustrer le concept « Pulse of the City », Heartland 66 insuffle un nouveau dynamisme au marché commercial haut de gamme de Wuhan, Hubei et même de la Chine centrale, en exploitant le potentiel du marché de la distribution haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673530/Heartland_66_Wuhan.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673529/Heartland_66_DIOR_Cross_floor_Store.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1673531/Heartland_66_CHAUMET_Exclusive_Store_Wuhan.jpg

SOURCE Heartland 66