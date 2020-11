Les masques de protection Daddybaby certifiés par la BSI contribuent à la prévention et au contrôle de la pandémie mondiale

FUZHOU, Chine, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La pandémie mondiale ne montrant aucun signe de ralentissement, le matériel de protection médicale, tel que les masques et les vêtements de protection, est toujours très demandé dans le monde entier. Récemment, les masques de protection de Daddybaby Co. (« Daddybaby ») ont été certifiés par la British Standards Institution (BSI) et ont également passé avec succès le test de certification CE de l'Union européenne. Cette certification permettra à l'entreprise d'innover, car ses produits sont désormais conformes aux normes européennes.

La BSI a été créé en 1901. En 100 ans d'existence, la BSI est devenu une organisation de services de renommée mondiale qui élabore des normes commerciales. Pendant la pandémie, la BSI a offert un service d'examen FastTrack dédié à la CE qui a permis aux fabricants chinois de masques d'accélérer la procédure d'exportation pour soutenir la lutte contre la COVID-19 en Europe tout en garantissant la conformité des produits aux recommandations de la Commission européenne (UE) 2020/403 pour les EPI ( https://baijiahao.baidu.com/s?id=1662577762313487883&wfr=spider&for=pc ). Alors que la pandémie mondiale continue de se propager, les entreprises qui fournissent des produits de prévention des épidémies dans le monde entier augmentent leur capacité de production pour répondre à la demande croissante. Les entreprises chinoises, qui constituent l'épine dorsale de la lutte mondiale contre la COVID-19, ont apporté un soutien important à cette lutte en fournissant du matériel important.

Au début de l'épidémie, Daddybaby, en sa qualité d'entreprise privée exceptionnelle en Chine, a immédiatement évalué la possibilité de passer à la production d'EPI. L'entreprise a officiellement lancé la production de masques le lendemain, se transformant rapidement d'un fabricant de couches pour bébés et adultes à l'un des premiers fournisseurs de masques de qualité certifié par le Guangzhou Guangjian Textile Garment And Accessories Testing And Research Institute (GTTC, institut de recherche et de test d'accessoires et de vêtement textiles de Guangzhou Guangjian). Daddybaby a également développé et modifié de manière indépendante ses 6 lignes de production de masques, augmentant son efficacité de production de 700 à 1 100 pièces de masques par minute, 10 fois plus que la production des lignes de production de masques ordinaires.

L'impressionnante capacité de production de Daddybaby peut être attribuée à son usine smart 4.0 de 180 000 m2, qui a été construite et équipée de lignes de production automatisées de classe mondiale à hauteur de 500 millions de yuans. L'entreprise a créé une zone de concentration industrielle qui fabrique une variété de produits, notamment des couches pour bébés, des couches pour adultes et des serviettes hygiéniques, qui sont exportés au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays. Sa production annuelle s'élève à 4 milliards de yuans et 3 000 à 5 000 emplois ont été créés. En 2015, Daddybaby est devenu la première société cotée en bourse de l'industrie chinoise des couches-culottes. Daddybaby a continué à donner du matériel médical aux gouvernements, aux universités et aux pays dans le besoin dans le cadre de la lutte mondiale contre la COVID-19.

En outre, Wu Zunyou, l'expert en chef en épidémiologie du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré qu'il était peu probable que la pandémie soit contrôlée dans les mois à venir. Le port d'un masque sera la nouvelle norme pour les gens ordinaires dans le cadre de la prévention et du contrôle normalisés de la COVID-19. ( https://m.gmw.cn/2020-09/29/content_1301621023.htm ) Alors que la pandémie continue de faire des ravages et que de nombreux pays renforcent à nouveau leurs mesures de prévention et de contrôle, les masques de protection resteront un élément indispensable de la lutte mondiale contre la COVID-19. Daddybaby continuera à fournir des masques de haute qualité aux régions nécessiteuses tout en respectant les normes nationales ainsi que les normes de produits des pays ou régions importateurs, dans l'espoir de soutenir la prévention et le contrôle de la pandémie mondiale.

SOURCE Daddybaby