Les membranes GORE-SELECT® permettent à l'assemblage de piles à combustible pour les véhicules de Sunrise Power de franchir la barrière des 5 000 heures de fonctionnement fiable

Les membranes GORE-SELECT® de Gore, qui facilitent une réaction électrochimique de la pile à combustible entre l'oxygène et le carburant hydrogène, ont permis à l'assemblage de piles à combustible de Sunrise Power de dépasser 5 000 heures de fonctionnement dans le cadre d'un test, tout en effectuant un démarrage de faible température à -10°C, et un stockage à -40°C.

« La durabilité supérieure des membranes GORE-SELECT ® nous a conféré une technologie fiable permettant de franchir la barrière des 5 000 heures », a déclaré le Dr Hou Zhongjun, directeur technologique et directeur général adjoint chez Sunrise Power. « Il s'est agi d'une étape majeure en termes de performances dans le développement de l'assemblage HYMOD®-300 pour une utilisation dans le cadre d'applications exigeantes de véhicules. »

Gore recourt à une technologie brevetée de membrane renforcée, à base d'ePTFE (polytétrafluoroéthylène expansé). Les membranes GORE-SELECT® sont exceptionnellement fines, solides et denses en énergie, ce qui leur permet une compatibilité avec des technologies rentables de piles à combustible.

Depuis plus de 20 ans, Gore est un fournisseur leader d'AME (assemblages membrane-électrodes) et de technologies de piles à combustible MEP. Aujourd'hui, les membranes GORE-SELECT® sont considérées comme la norme du secteur pour les applications automobiles exigeantes, et ont fait leurs preuves pour les véhicules écoénergétiques des FEO leaders, ainsi que dans le cadre de plusieurs milliers d'applications de transports, portables et stationnaires à travers le monde.

Pour en savoir plus sur les composants de piles à combustible de Gore, rendez-vous sur gore.com/fuelcells

W. L. Gore & Associates est une société internationale spécialisée dans la science des matériaux, qui se consacre à transformer l'industrie et à améliorer la vie des gens. Depuis 1958, Gore résout des défis techniques complexes dans des environnements exigeants — que ce soit dans l'espace, sur les plus hauts sommets de la planète, ou au plus profond de l'anatomie du corps humain. Grâce à près de 9 500 collaborateurs et à une solide culture d'équipe, Gore génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 milliards $. www.gore.com

Sunrise Power est la première société professionnelle par actions en Chine à concevoir des technologies de piles à combustible, et à commercialiser des produits de piles à combustible. Sunrise Power Co., Ltd. se spécialise dans le développement de technologies de piles à combustible MEP pour l'alimentation des véhicules, l'alimentation de secours, etc. Nous fournissons à nos clients des solutions de composants d'assemblage de piles à combustible MEP, des assemblages de piles à combustible, et des systèmes de piles à combustible. http://en.fuelcell.com.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689920/GORE_SELECT_Membrane.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689921/Sunrise_Power_HYMOD_300.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/416031/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg

SOURCE W.L. Gore & Associates, Inc.

