Les membres de l'OGCI visent l'objectif de zéro émission de méthane provenant des activités pétrolières et gazières d'ici 2030

HOUSTON, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) a lancé aujourd'hui l'initiative Aiming for Zero Methane Emissions, qui appelle à une approche globale qui traite les émissions de méthane du pétrole et du gaz aussi sérieusement que l'industrie le fait déjà en matière de sécurité : viser zéro émission et s'efforcer de faire le nécessaire pour y parvenir.

Nous reconnaissons que l'élimination des émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière en amont représente l'une des meilleures occasions à court terme de contribuer à l'atténuation du changement climatique et de faire progresser les objectifs de l'Accord de Paris.

L'initiative est déjà soutenue par les PDG d'Aramco, BP, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Shell et TotalEnergies. L'OGCI encourage toutes les sociétés pétrolières et gazières à se joindre à elles dans cette démarche.

Les signataires de l'initiative Aiming for Zero Methane Emissions estiment que pratiquement toutes les émissions de méthane de l'industrie peuvent et doivent être évitées, en s'appuyant sur les éléments suivants :

Nous nous efforcerons d'atteindre des émissions de méthane proches de zéro à partir de nos actifs pétroliers et gaziers exploités d'ici 2030, et nous encouragerons nos partenaires à obtenir des résultats semblables. Nous mettrons en place tous les moyens raisonnables pour éviter le rejet du méthane dans l'atmosphère et son torchage, et pour réparer les fuites détectées, tout en préservant la sécurité des personnes et l'intégrité des opérations. Les signataires présenteront un rapport annuel et transparent sur leurs émissions de méthane. À mesure que la technologie évoluera, nous ajouterons aux estimations des émissions de méthane des technologies de surveillance et de mesure, et nous présenterons de nouvelles solutions pour éviter les émissions de méthane. Nous saluons l'amélioration continue des systèmes de mesure, de déclaration et de vérification (MRV). Nous appuyons la mise en œuvre d'une réglementation solide pour lutter contre les émissions de méthane et encourageons les gouvernements à inclure des objectifs de réduction des émissions de méthane dans leurs stratégies climatiques.

Cette initiative de leadership s'ajoute à d'importantes initiatives multilatérales, comme les principes directeurs relatifs au méthane, le partenariat Oil and Gas Methane Partnership 2.0 et la Global Methane Alliance.

L'OGCI a déjà pris des mesures importantes pour réduire les émissions de méthane, en fixant des objectifs, en élaborant et déployant des technologies et en participant à des initiatives multipartites afin d'accroître la sensibilisation et d'améliorer les pratiques. Les entreprises membres ont fait état de progrès collectifs en matière de méthane depuis 2017 et ont réduit leurs émissions totales absolues de méthane de plus de 30 % au cours des cinq dernières années.

L'OGCI reste déterminée à atteindre son objectif de réduire l'intensité des émissions de méthane à moins de 0,20 % d'ici 2025 et examinera ses objectifs communs pour 2025 et les années suivantes, afin de tenir compte de cette nouvelle initiative et de sa nouvelle stratégie lancée en septembre 2021.

« Nous reconnaissons que l'élimination des émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière en amont représente l'une des meilleures occasions à court terme de contribuer à l'atténuation du changement climatique et de faire progresser les objectifs de l'Accord de Paris, a déclaré le président de l'OGCI, Bob Dudley. Le temps est venu pour nous d'aller plus loin, et nous croyons que l'industrie pétrolière et gazière peut et doit mener cet effort. »

Selon Bjorn Otto Sverdrup, président du Comité exécutif de l'OGCI : « Avec cette initiative de leadership, nous appelons à une approche globale qui traite les émissions de méthane aussi sérieusement que l'industrie pétrolière et gazière traite déjà la sécurité : nous visons zéro émission et nous nous efforcerons de faire le nécessaire pour y parvenir. Nous encourageons toutes les sociétés pétrolières et gazières à se joindre à nous dans cette démarche. »

L'Oil and Gas Climate Initiative

L'Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) a été fondée en 2014 et se compose aujourd'hui de 12 grandes entreprises pétrolières et gazières mondiales représentant environ 30 % de la production mondiale de pétrole et de gaz.

La mission globale de l'OGCI est d'utiliser ses ressources collectives pour accélérer les mesures visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de l'industrie pétrolière et gazière et de l'utilisation de ses produits, tout en répondant aux besoins énergétiques mondiaux.

Toutes les entreprises membres de l'OGCI visent à atteindre la neutralité carbone à partir des opérations sous leur contrôle, et aussi à tirer parti de leur influence pour atteindre le même objectif pour les ressources non exploitées, dans les délais fixés par l'Accord de Paris. Les entreprises membres de l'OGCI se sont engagées à rester axées sur l'action, à rendre des comptes de façon transparente et à mettre à jour les ambitions du Consortium à mesure que les progrès vers la neutralité carbone sont réalisés.

