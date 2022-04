Les mesures IRM d'icometrix pour les personnes atteintes de sclérose en plaques reçoivent un Medtech Innovation Briefing de la part du National Institute for Health and Care Evidence (NICE)

Dans le cas de la sclérose en plaques, les mesures IRM guidées par logiciel des lésions nouvelles et élargies et du rétrécissement du cerveau deviennent rapidement la norme de soins dans la prise de décision clinique et thérapeutique de la SEP. La solution IA d'apprentissage profond d'icobrain, développée par icometrix, est l'outil clinique le plus largement adopté et le mieux validé pour les personnes atteintes de SEP. La valeur ajoutée d'icobrain par rapport à la pratique actuelle a été reconnue par les experts du domaine, ce qui a conduit à la délivrance du premier MIB pour les soins de la sclérose en plaques.

« Dans la sclérose en plaques, il est crucial de détecter l'activité de la maladie à un stade précoce afin de prendre les meilleures décisions en matière de traitement et de résultats », déclare le professeur Klaus Schmierer de l'université Queen Mary de Londres et du Barts Health NHS Trust. « En plus des scores cliniques, les neurologues s'appuient largement sur l'IRM pour prendre des décisions thérapeutiques. Il existe donc un besoin important d'indices IRM sensibles et précis », poursuit-il. « Ce MIB du NICE est une reconnaissance d'icobrain en tant que concurrent de premier plan dans le domaine de l'analyse IRM assistée par l'IA et, plus généralement, de la gestion des soins axée sur les données, avec le potentiel d'améliorer la norme de soins pour les personnes atteintes de SEP au Royaume-Uni et au-delà », conclut le professeur Schmierer.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance du MIB par le NICE et les experts dans ce domaine », commente le Dr Wim Van Hecke, fondateur et PDG d'icometrix. « Nous sommes fiers de mener l'innovation en matière de santé numérique dans le domaine de la SEP (et des maladies neurologiques en général), avec ce premier MIB dans le domaine de la SEP. Issus du monde universitaire, la science et la validation sont dans notre ADN. Nous savons tous que la technologie de santé numérique est un élément crucial de la médecine personnalisée en neurologie, mais l'importance de la validation clinique ne peut être sous-estimée », conclut le Dr Van Hecke.

Lisez le Medtech Innovation Briefing [MIB291] du NICE ici

À propos d'icometrix

Fondée en 2011, icometrix (Louvain, Belgique ; Boston, États-Unis) s'efforce d'obtenir des informations axées sur les données et des soins personnalisés pour les patients, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. icometrix propose un portefeuille de huit solutions d'IA approuvées par les autorités réglementaires pour aider les services de santé à relever divers défis ; icobrain extrait les données des IRM et des tomodensitométries du cerveau pour le compte rendu radiologique et la gestion clinique des troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques, les traumatismes cérébraux, l'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et la maladie d'Alzheimer. icompanion, plate-forme numérique et application mobile, aide les personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs soignants à surveiller les symptômes cliniques et les traitements de manière efficace et objective. icolung a été l'une des premières solutions d'IA disponibles pour aider les cliniciens à répondre aux besoins en évolution rapide de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, icometrix est active à l'échelle internationale dans plus de 100 établissements médicaux. La société travaille également avec des professionnels de la santé et des entreprises pharmaceutiques dans le cadre d'essais pharmaceutiques en phase 1 à 3 et de preuves empiriques (RWE) en offrant des services d'imagerie et de données ainsi qu'une stratégie de santé numérique.

