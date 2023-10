LES MILLS XR BODYCOMBAT innove avec des jeux de fitness multi-réalité

Le dernier opus de l'application de fitness en RV la plus populaire au monde donne une nouvelle dimension à l'entraînement en offrant des expériences de réalité mixte sur le casque META Quest 3

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le leader mondial du fitness, Les Mills, a lancé aujourd'hui LES MILLS BODYCOMBAT XR – la dernière version de son application de fitness VR révolutionnaire – avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires pour le casque META Quest 3.

Développée avec Odders, spécialiste des jeux XR, la nouvelle application s'appuie sur le succès de BODYCOMBAT VR, l'application de fitness en RV la plus vendue au monde, qui a conquis des fans célèbres tels que le boxeur professionnel Tommy Fury et a été couronnée meilleure application de 2022 par META Quest .

L'application BODYCOMBAT XR offre toutes les sensations d'entraînement immersives de la version précédente, ainsi que le mode de Réalité Mixte (RM) - une fonction qui change la donne et qui fusionne l'environnement réel de l'utilisateur avec l'espace d'entraînement virtuel, offrant ainsi une expérience d'entraînement RM jusque-là inimaginable.

VOIR LA BANDE-ANNONCE BODYCOMBAT XR

Au cours de la présentation du casque META Quest 3 en Californie, Mark Zuckerberg, fondateur de META, a salué l'application BODYCOMBAT XR comme un exemple d'innovation révolutionnaire. Il a montré comment la nouvelle fonctionnalité du casque permet aux utilisateurs de choisir entre la RV totalement immersive et la RM innovante qui apporte un mode de jeu spectaculaire dans votre environnement réel, avec des cibles et des murs qui volent vers vous.

En tant qu'entraînement d'arts martiaux le plus populaire au monde, le BODYCOMBAT™ est pratiqué par des millions de personnes chaque semaine dans les gymnases les plus réputés du monde. Animé par Rachael Newsham et Dan Cohen , des légendaires directeurs de programmes d'entraînement, le BODYCOMBAT XR met les joueurs face à des défis d'arts martiaux sur différents niveaux, allant des déserts intergalactiques aux gratte-ciel des villes modernes. Les joueurs gagnent des points en fonction de leurs efforts et de leur technique, tandis que Rachael et Dan leur donnent des conseils et les motivent pour les pousser à aller jusqu'au bout de l'entraînement.

Les directeurs de programme de BODYCOMBAT, Rachael Newsham et Dan Cohen, ont déclaré : « Préparez-vous à l'entraînement de votre vie ! Le BODYCOMBAT XR fait entrer vos séances d'entraînement dans une toute nouvelle dimension, en combinant le meilleur de la RV avec les nouvelles possibilités passionnantes de la RM pour transporter des batailles épiques depuis le casque jusqu'à votre salon ».

« L'application BODYCOMBAT XR vous procure des sensations fortes en vous transportant au cœur de l'entraînement d'arts martiaux le plus populaire de la planète. La gamification et l'innovation de haut niveau s'associent aux mouvements, à la musique et aux instructions incroyables qui font la réputation du BODYCOMBAT, créant ainsi une expérience exaltante si amusante que vous oublierez même que vous faites de l'exercice. »

Jaime Pichardo Garcia, directeur commercial de Odders Labs, a ajouté : « Nous nous sommes toujours efforcés d'être pionniers en matière de qualité et d'innovation, et le nouveau mode RM du Meta Quest 3 nous a permis d'amener les séances d'entraînement du BODYCOMBAT XR à de nouveaux sommets, en permettant des amplitudes de mouvement plus importantes et plus sûres pour les utilisateurs.

« Redoublez d'efforts sans vous soucier de votre environnement, profitez du poids plus léger du casque et faites l'expérience de votre propre salle de sport à domicile grâce à un portail virtuel dans le monde du BODYCOMBAT XR ».

L'application BODYCOMBAT XR est disponible à l'achat dans le Quest Store (29,99 $ US. Un casque Quest 3 est nécessaire pour profiter pleinement des fonctionnalités du jeu. Les détenteurs actuels de BODYCOMBAT VR recevront automatiquement une mise à jour gratuite vers la nouvelle version.

Les principales caractéristiques du jeu sont les suivantes :

LE STYLE PROPRE À BODYCOMBAT

L'application BODYCOMBAT XR va au-delà des coups de poing, des crochets et des uppercuts, grâce à de nouveaux coups de poing et de genou qui viennent s'ajouter à la séance de fitness dynamique. Squattez et glissez pour esquiver les murs, balancez des coups de poing en l'air pour briser les cibles, donnez des coups de marteau et empoignez les cibles pour les frapper avec votre genou !

DES NIVEAUX POUR TOUTES LES CAPACITÉS

Accédez à tous les types d'entraînements - y compris la boxe, les entraînements de vitesse, les exercices de base, le bas du corps, et bien plus encore. Avec plus de 50 programmes d'entraînement, le BODYCOMBAT XR convient à tous, des débutants aux amateurs confirmés.

DES RÉSULTATS INÉGALÉS

Toutes les séances d'entraînement sont conçues scientifiquement pour produire des résultats, et les joueurs peuvent suivre leurs performances et leurs progrès dans l'application.

UNE MUSIQUE EXTRAORDINAIRE

Vous trouverez des bandes sonores spécialement conçues pour stimuler la motivation pendant les séances d'entraînement, avec des artistes prometteurs tels que Noam Dee et Fas Fash.

DES ENVIRONNEMENTS VIRTUELS ÉPOUSTOUFLANTS

11 décors à couper le souffle pour enrichir l'expérience de l'entraînement, avec la promesse d'autres environnements dans les prochaines mises à jour.

À PROPOS DE LES MILLS

Les Mills est le leader mondial du fitness en groupe et le créateur de plus de 20 programmes, dont BODYPUMP™ et BODYCOMBAT™. Les entraînements Les Mills sont dispensés par 130 000 instructeurs certifiés dans 21 000 salles de sport à travers 100 pays, ainsi que via la plateforme de streaming LES MILLS+ et l'Extended Reality (XR). La société a été fondée par Les Mills, un quadruple champion olympique qui a ouvert sa première salle de sport en 1968 avec l'ambition de mettre l'entraînement des sportifs d'élite à la portée du plus grand nombre.

À PROPOS DE ODDERS

Odders est un studio de développement XR innovant qui crée des titres uniques et originaux. Basés à Séville, en Espagne, nous développons des produits cohérents en y ajoutant des caractéristiques uniques qui permettent à nos titres de se démarquer.

