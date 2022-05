Les modules 5G de Quectel permettent une connectivité de nouvelle génération alimentée par le processeur NVIDIA Jetson AGX Orin

Lors d'un test récent basé sur une passerelle d'intelligence artificielle de TZTEK en périphérie, l'intégration du module 5G Sub-6GHz de la série RM500Q de Quectel avec le Jetson AGX Orin a été une réussite, et ce résultat permettra aux développeurs de réduire considérablement le temps et le coût de développement. En outre, la combinaison « module 5G Quectel + plateforme Jetson AGX Orin » prête à l'emploi permettra de simplifier le développement des appareils, d'améliorer la stabilité des produits et d'accélérer la mise sur le marché des terminaux des clients.

L'intelligence artificielle des objets est en train de devenir une nouvelle tendance dans le développement de l'Internet des objets (IoT), et la demande de connexions sans fil supérieures ainsi que de puissance de calcul élevée continue de bondir dans de nombreux secteurs essentiels de l'économie. Les modules Quectel 5G et la plateforme Jetson AGX Orin permettent aux applications d'intelligence artificielle des objets à forte intensité de calcul, telles que la robotique avancée, les véhicules terrestres sans pilote, les systèmes de conduite automatisée à basse vitesse et les transports intelligents, d'atteindre des débits de données de plusieurs Gbps ainsi que des performances de l'informatique de périphérie sans précédent allant jusqu'à 275 trillions d'opérations par seconde.

Comme prochaine étape dans l'approfondissement de cette collaboration à l'ère de l'intelligence artificielle des objets, Quectel prévoit d'intégrer également ses derniers modules 5G Release 16 (R16) à la plateforme Jetson AGX Orin, offrant à cette dernière les nouvelles fonctionnalités 5G R16 de latence ultra-faible, de découpage du réseau et de LAN 5G qui permettent des performances encore plus élevées. Ainsi, les fabricants d'équipement d'origine adoptant les produits de la plateforme Quectel 5G et NVIDIA Jetson bénéficieront de connexions de communication mobile plus sûres, plus efficaces et plus stables.

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT, appuyé par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale grandissante compte plus de 4 000 professionnels, précurseurs en matière de connexion cellulaire, GNSS, modules WIFI/BT, antennes et IoT. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et son leadership international se consacre à faire progresser l'IoT dans le monde entier.

