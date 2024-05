Les modules DMEGC Solar Infinity RT passent la vérification ISO 14067

DONGYANG, Chine, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar a annoncé que ses modules photovoltaïques Infinity et Infinity RT ont obtenu la déclaration de vérification de l'empreinte carbone du produit ISO 14067. Il s'agit d'une autre réalisation en matière de développement durable réalisée par l'entreprise après avoir obtenu la certification Environmental Product Declaration (EPD). Les résultats prouvent une fois de plus sa supériorité dans les modules photovoltaïques à faible émission de carbone.

La norme ISO 14067 est une méthode de calcul spécifique développée par l'Organisation internationale de normalisation pour résoudre le problème de l'« empreinte carbone des produits ». Il couvre les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre pendant tout le cycle de vie des produits, de l'acquisition à l'élimination, en passant par la fabrication, le transport et la vente de matières premières. Grâce à la certification ISO 14067, les entreprises peuvent quantifier l'empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie, identifier et optimiser le potentiel de réduction des GES, et ainsi promouvoir la transformation vers des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement.

Au fil des ans, DMEGC Solar a fait tous les efforts possibles pour réduire l'empreinte carbone de ses produits et en a fait un avantage clé dans l'exploration du marché européen. Il y a quelques années, avant que d'autres concurrents ne prennent des mesures, l'entreprise est devenue l'un des premiers fabricants de modules photovoltaïques à obtenir la certification française de faible émission de carbone, ce qui lui a permis d'entrer avec succès sur ce marché en plein essor et de gagner une part de marché considérable. Aujourd'hui, elle étend cette avance en devenant le premier fabricant de modules rectangulaires en plaquettes de silicium à recevoir la certification ISO 14067.

En ce qui concerne la série rectangulaire Infinity RT, il s'agit d'une version améliorée de la légendaire série Infinity de DMEGC Solar, lancée en novembre de l'année dernière. Les nouveaux modules utilisent des cellules rectangulaires plus grandes, ce qui se traduit par une puissance et une efficacité accrues tout en maintenant la même taille de module. En plus de l'avantage de réduire les coûts des systèmes BOS et LOCE, les nouveaux modules de la série RT portent également une nouvelle étiquette : production d'énergie 100 % renouvelable, qui provient d'une certification obtenue par l'usine de modules de l'entreprise au début de l'année dernière. Grâce à l'installation de systèmes photovoltaïques sur les toits de l'usine, ainsi qu'à l'investissement continu dans l'utilisation de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne, les modules « écologiques » sont produits entièrement à partir d'énergie renouvelable. L'une des usines de modules de DMEGC Solar a reçu une certification d'usine zéro carbone délivrée par TÜV SÜD en octobre de l'année dernière, qui était la première usine zéro carbone quatre étoiles certifiée par l'agence.

DMEGC Solar vient d'annoncer sa participation à l'Intersolar Europe 2024 avec ses modules Infinity RT et ses modules Greenhouse améliorés au début du mois. Elle a déclaré que les nouveaux modules ont été améliorés en termes d'efficacité, de fiabilité et de durabilité afin de maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché européen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416986/DMEGC_Solar_Infinity_RT_Modules_Pass_ISO_14067_Verification.jpg