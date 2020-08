Les modules photovoltaïques bifaces topcon 615 W Niwa de Jolywood se distinguent à l'exposition de Shanghai

S'exprimant lors de l'exposition, qui était simultanément diffusée sur sa propre plateforme en ligne pour tous ceux qui ne pouvaient pas y assister, le Dr Zhifeng Liu, directeur général adjoint de Jolywood, a déclaré : « Nos nouveaux produits Niwa ont apporté des améliorations et des perfectionnements significatifs en termes d'efficacité des cellules et de technologie des modules par rapport à la génération précédente. L'efficacité des cellules est passée de 23,2 % à 24,5 %, et l'efficacité de la production de masse est de 24 % en moyenne. »

Le Dr Liu a ajouté que les nouveaux produits Niwa intègrent la philosophie des « trois plus et trois moins », à savoir un rendement, une bifacialité et une fiabilité élevés, ainsi qu'une faible dégradation, pas de LID/LeTID et un faible coefficient de température, ce qui en fait le meilleur module photovoltaïque de l'industrie. Parmi les autres améliorations importantes apportées à ce modèle de 12,1 kg par mètre carré, on peut citer des plaquettes de silicium de grande taille, 11 barres omnibus, des demi-cellules et une couche arrière transparente en nanoalliage.

Au cours de la même conférence de presse, Jolywood a également annoncé le lancement d'une version noire du module appelée Niwa Black. Intégrant la technologie n-topcon et une technologie à barres omnibus multiples et à demi-cellules, le module Niwa Black est plus esthétique, selon le Dr Liu, avec une finition noire mate créée grâce à une nouvelle technologie de revêtement des cellules.

« Le revêtement normal des cellules est un film antireflet SINx à une ou deux couches, mais notre nouveau module adopte un film antireflet multicouche composé de trois couches diélectriques différentes, associées à un verre à revêtement spécial pour présenter une apparence plus esthétique », a déclaré M. Liu, notant que le Niwa Black a été particulièrement bien reçu par les clients japonais et européens.

