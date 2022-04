Les Nations unies tiennent l'édition 2022 de la Journée de la langue chinoise et CMG organise le 2e Festival international de la vidéo en langue chinoise

Mme Tatiana Valovaya, directrice générale du bureau des Nations unies à Genève, M. Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group et Son Excellence M. Chen Xu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentant permanent de la République populaire de Chine auprès du bureau des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales basées en Suisse, ont assisté à l'événement en ligne et ont prononcé un discours à cette occasion.

Mme Valovaya a remercié la mission permanente de la Chine auprès de l'ONU et China Media Group d'avoir organisé l'événement. Mme Valovaya a déclaré que les Nations unies célèbrent des Journées de la langue depuis plus d'une décennie afin d'encourager la diversité culturelle et de renforcer le multilinguisme.

Le bureau des Nations unies à Genève sait qu'il est important de soutenir le multilinguisme et que celui-ci jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable, a-t-elle expliqué. Elle a aussi souligné que le chinois fait partie des langues les plus anciennes au monde et que l'héritage et la sagesse qu'il transmet font partie intégrante du patrimoine collectif de l'humanité.

Le festival ouvre la porte à la culture ancienne de la Chine et au « China Chic », une version moderne de l'héritage traditionnel chinois. L'événement est ainsi une occasion de promouvoir la diversité culturelle chinoise auprès de la jeune génération et d'offrir une plateforme aux personnes pour qui le chinois n'est pas une langue maternelle.

M. Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, a déclaré dans son discours que la Journée de la langue chinoise a pour vocation de célébrer la diversité de la langue et de la culture et de promouvoir le multilatéralisme.

Il a déclaré que China Media Group, en tant qu'organisation médiatique d'État phare, continuera de se consacrer à l'élimination des barrières, à la promotion d'une compréhension mutuelle, à la création d'un monde plus pacifique et à la construction d'une communauté ayant une vision commune de l'avenir de l'humanité.

Selon lui, en réunissant la réflexion, l'art et la technologie, le festival est plus à même de sensibiliser le public à la façon dont la culture traditionnelle chinoise s'est développée et continue d'innover dans une nouvelle ère.

Son Excellence M. Chen Xu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et représentant permanent de la République populaire de Chine auprès du bureau des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales basées en Suisse, a affirmé dans son discours qu'il est essentiel de comprendre la riche culture de la Chine pour apprécier le monde spirituel unique du peuple chinois. De même, il est essentiel, selon lui, de saisir les tendances du développement de la Chine moderne évolue pour comprendre le présent et l'avenir de la Chine.

C'est pourquoi, explique-t-il, « China Chic » a été choisi comme thème de la Journée de la langue chinoise de l'ONU cette année.

M. Chen Xu espère que la Journée de la langue chinoise de l'ONU continuera de servir de fenêtre et de pont, et qu'elle aidera un plus grand nombre d'amis au sein de la communauté internationale à mieux comprendre la Chine, à apprécier la culture chinoise, à suivre le développement de la Chine et à promouvoir les échanges culturels entre les pays et les peuples.

Le festival de la vidéo, qui a commencé le 26 février, a rassemblé des œuvres vidéo originales créées sous le thème « China Chic » par des personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle. L'événement a organisé un concours vidéo intitulé « Le China Chic vu par les étrangers » ainsi qu'une cérémonie de remise de prix visant à mettre en valeur la beauté de la culture chinoise.

Au total, 950 vidéos provenant de 45 pays et régions ont été reçues avant la date du 2 avril. Un jury, composé de personnes de divers horizons provenant de la Chine et de l'étranger, a sélectionné 14 œuvres qui seront récompensées par les neuf prix du concours. Dans le cadre d'une bourse fournie par l'Université Tsinghua, six jeunes ambassadeurs culturels ont été choisis pour participer à l'événement. Les lauréats auront également l'occasion de participer à l'enregistrement d'une émission spéciale à CMG Europe.

Plusieurs dignitaires ont participé au festival de la vidéo en choisissant les films qui ont attiré leur attention et en filmant des vidéos pour décrire leur réaction.

Zhao Houlin, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, a déclaré que la Journée de la langue chinoise de l'ONU est une excellente occasion de promouvoir la culture et la langue chinoises, et il espère que le festival continuera de mettre en avant leur contribution au monde.

Francesco Pisano, président du Comité des activités culturelles de l'ONUG, a affirmé que pour les personnes de différents pays, la culture et l'art sont les moyens les plus puissants de communiquer les uns avec les autres. Il a aussi tenu à remercier China Media Group d'avoir organisé cet événement lors de la Journée de la langue chinoise de l'ONU.

Parallèlement, le festival de la vidéo a organisé des activités autour des thèmes « culture et technologie », « tradition et tendances » et « jeunesse et interaction ».

Le clip vidéo de la chanson officielle de l'événement, « A Young Man's Voyage », a été réalisé par des musiciens de différents pays et vise à ajouter une touche de mode moderne au style traditionnel chinois. À l'étranger, la jeunesse a cultivé une passion pour le patrimoine culturel de la Chine et aspire à en apprendre davantage des artisans qui sauvegardent ces techniques traditionnelles.

Cang Bao, la mascotte du Festival de la vidéo en langue chinoise, a été créée pour rendre hommage au maître de Cang Bao, Cang Jie, une figure légendaire de la Chine antique qui aurait inventé les caractères chinois. Cette mascotte adorable suscite beaucoup d'admiration au sein de la génération Z.

À l'occasion de l'édition 2022 de la Journée de la langue chinoise des Nations unies et du deuxième Festival international de la vidéo en langue chinoise de CMG, CGTN diffusera une émission spéciale de 60 minutes le 20 avril, à 22 h heure de Pékin. L'émission spéciale sera également diffusée en direct sur les réseaux sociaux du Festival de la vidéo en langue chinoise, de l'ONUG et de la mission permanente de la Chine auprès des Nations unies à Genève.

Elle sera également diffusée sur Sky showcase, Propeller channel, Cyprus Broadcasting Corporation, Thessaloniki Municipality TV Station TV100, Beta News Agency, et d'autres médias encore.

La date de la Journée de la langue chinoise de l'ONU a été choisie pour coïncider avec le Guyu, qui est le sixième des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois. En ce jour particulier, les gens rendent hommage à Cang Jie, une figure importante de la Chine antique qui aurait inventé les caractères chinois.

En avril 2021, China Media Group, en collaboration avec le bureau des Nations unies à Genève et la mission permanente de la Chine auprès des Nations unies à Genève, avait tenu avec succès l'édition 2021 de la Journée de la langue chinoise des Nations unies ainsi que le premier Festival international de la vidéo en langue chinoise de CMG. Collectivement, ces deux événements avaient captivé 150 millions de personnes dans 160 pays et régions.

