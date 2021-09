Les noms des lauréats du Prix mondial de l'énergie 2021 sont dévoilés

MOSCOU, 6 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les noms des lauréats du Prix mondial de l'énergie 2021 ont été annoncés le 6 septembre à Kazan. Les lauréats étaient : les scientifiques russes Zinfer Ismagilov et Suleyman Alakhverdiev, ainsi que l'universitaire américain Yi Cui.

Zinfer Ismagilov a été lauréat dans la catégorie « Énergie conventionnelle » pour sa contribution fondamentale à la chimie des matériaux carbonés, à la catalyse hétérogène et à l'action climatique.

Suleyman Alakhverdiev est devenu lauréat dans la catégorie « Énergie non conventionnelle » pour sa contribution exceptionnelle au développement de l'énergie alternative, des réalisations scientifiques dans la conception de systèmes de photosynthèse artificielle, et un cycle de travaux scientifiques dans le domaine de la bioénergie et de l'énergie hydrogène.

Yi Cui a été sélectionné dans la catégorie « Nouvelles applications énergétiques » pour des contributions exceptionnelles dans la conception, la synthèse et la caractérisation de nanomatériaux pour l'énergie et l'environnement, en particulier pour des innovations transformationnelles dans la science des batteries.

« En choisissant ces trois lauréats, je suis sûr que le Prix mondial de l'énergie a envoyé un message fort, affirmant que les innovations scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie conventionnelle et non conventionnelle peuvent nous conduire à un avenir énergétique propre », a déclaré Rae Kwon Chung, lauréate du Prix Nobel de la paix et responsable du comité d'attribution international du Prix mondial de l'énergie. « Je tiens à féliciter le travail acharné du secrétariat de l'Association mondiale de l'énergie, dirigé par Sergey Brilev, qui a permis d'augmenter le nombre de pays qui ont produit les nominations dans le monde entier et d'attirer plus d'une centaine de nouveaux candidats. »

La cérémonie d'annonce des noms des lauréats a eu lieu à la mairie de Kazan. Ont participé à la soirée de gala le président de la République du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, le président de l'Association mondiale de l'énergie, Sergey Brilev, ainsi que les membres du comité international d'attribution – Marta Bonifert de Hongrie et Dmitri Bassarabov. Rae Kwon Chung s'est jointe à l'événement par vidéo.

À la veille de la cérémonie, les lauréats ont été désignés lors d'une séance à huis clos du Comité international. Dans certaines catégories, le Comité a nécessité six scrutins pour désigner un vainqueur. Ce concours très disputé est le fruit des efforts d'internationalisation du Prix mondial de l'énergie engagés par l'Association au cours des 18 derniers mois.

Le prix sera remis en octobre lors du forum de la semaine russe de l'énergie.

Le nouveau cycle de mise en candidature débutera le 1er décembre 2021.

