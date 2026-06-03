Les normes chinoises s'internationalisent : XCMG contribue à promouvoir les normes internationales dans le secteur des grues

FRANKFURT, Allemagne, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors des récentes réunions de 2026 du Comité technique sur les grues (ISO/TC96) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui se sont tenues à Francfort, en Allemagne, plus d'une centaine de représentants de seize pays membres – dont la Chine, l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Finlande et le Japon – se sont réunis pour discuter de l'avenir des normes internationales relatives aux grues. Shan Zenghai, vice-président et ingénieur en chef de XCMG, a dirigé l'équipe d'experts techniques de l'entreprise au sein de la délégation chinoise, participant ainsi aux discussions sur plusieurs initiatives normatives majeures.

En amont des réunions, la délégation chinoise a coordonné les propositions techniques et les priorités en matière de normes au sein des principaux groupes de travail. Au cours des sessions, les délégués ont participé aux débats sur la sécurité des grues, leur inspection et l'utilisation des grues mobiles, contribuant ainsi à faire avancer plusieurs initiatives en matière de normes internationales.

Au cours des réunions, Shan Zenghai — qui préside le groupe de travail sur « l'utilisation sûre des grues mobiles » — a fait le point sur l'avancement de la norme ISO 12480-2, Grues — Utilisation sûre — Partie 2 : Grues mobiles, une norme développée sous leadership chinois. Sa mise à jour a permis au projet de passer au stade de projet de norme internationale (DIS).

Au nom de la délégation chinoise, les experts techniques de XCMG ont également proposé un nouveau projet de travail relatif à la norme ISO 9927-2, Grues – Inspection – Partie 2 : Grues mobiles, qui a suscité un vif intérêt de la part des experts internationaux. Par ailleurs, l'équipe a contribué à faire avancer les travaux de révision de la norme ISO 9927-1, Grues – Inspection – Partie 1 : Généralités, tout en assumant la responsabilité de deux autres projets de révision de normes internationales. Grâce à ces efforts, les entreprises chinoises, représentées notamment par XCMG, ont apporté leur expertise technique au développement des technologies de grues de nouvelle génération.

Ces réunions ont également permis de faire avancer les travaux relatifs à 14 normes internationales sur les grues, dirigés ou révisés par la Chine, tandis que deux nouvelles propositions internationales ont été soumises et que six autres projets de normes internationales ont été lancés sous la houlette de la Chine. Ces avancées ont encore renforcé le rôle de la Chine dans la normalisation internationale des grues et consolidé la position du pays comme l'un des principaux centres mondiaux de fabrication de grues.

Classé actuellement au troisième rang mondial des fabricants d'engins de chantier, XCMG a, à ce jour, dirigé ou joué un rôle central dans l'élaboration de plus de dix normes internationales. Qu'il s'agisse d'exporter des produits ou de contribuer à l'élaboration de normes internationales, XCMG continue de soutenir le développement de l'industrie manufacturière chinoise à tous les niveaux de la chaîne de valeur mondiale, tout en contribuant à l'innovation technologique et à la modernisation du secteur des équipements de construction.