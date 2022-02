Les nouvelles mises à jour de la plateforme CapitolTrades.com de 2iQ assurent une plus grande reddition de compte des activités boursières des politiciens américains

FRANCFORT, Allemagne, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Avec le lancement de nouvelles fonctionnalités et améliorations, 2iQ Research a considérablement amélioré Capitol Trades (CapitolTrades.com), sa plateforme intuitive qui offre à quiconque un accès gratuit à des données en temps réel sur les activités boursières des politiciens américains.

Reflétant les objectifs du Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act de 2012, Capitol Trades a été lancé en 2021 pour renforcer la transparence quant aux transactions boursières des sénateurs et des parlementaires du Congrès.

CapitolTrades.com est le chef de file de ce secteur des renseignements sur les investisseurs, comptant non seulement la plus grande quantité de données historiques disponibles sur le marché, mais aussi des capacités de filtrage de pointe et le plus grand volume de données relatives aux membres du Senate et du Congress de Capitol Hill.

Voici certaines des nouvelles fonctionnalités :

Nouveau dashboard : données en temps réel sur les derniers dépôts, les politiciens et les états les plus actifs, les actions les plus populaires, ainsi que le compte Twitter.

Page des transactions améliorée : graphiques détaillés, données sur les performances, détails des transactions et accès facile aux documents de dépôt originaux.

Page des émetteurs améliorée : aperçu détaillé des dernières transactions, des actions populaires et du nombre de transactions ; données relatives aux prix et données de performance sur 30 jours.

Recherche de politiciens : fiches contenant des données sur les activités (transactions, volume, dernier échange) et pouvant être triées par État ou comité.

Aperçu à l'échelle des états : nombre de politiciens dans chaque état, données sur les activités et historique des transactions pour chaque état.

Renseignements sur les comités : possibilité de voir un aperçu global des données sur les comités de la Chambre des représentants et du Sénat et d'examiner de façon plus approfondie l'historique des transactions de politiciens appartenant à des comités particuliers.

Robert Hable, fondateur de 2iQ Research : « Le lancement de Capitol Trades n'était qu'un début. Nous avons consacré du temps et des ressources considérables afin d'accroître les capacités de notre plateforme et de renforcer la confiance à l'égard de notre base de données de premier rang. Grâce aux mises à jour annoncées aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers un accès plus démocratique aux données sur les transactions boursières des politiciens et une plus grande reddition de compte des activités boursières des membres de Capitol Hill. »

Ahmed Asaad, directeur de la recherche, Capitol Trades, 2iQ Research : « Nous sommes heureux que le public ait rapidement adopté Capitol Trades et la visibilité qu'offre notre plateforme. L'équipe entière de 21Q est très fière de voir un si grand nombre de médias de renommée mondiale et de publications financières respectées utiliser nos données pour publier des rapports sur les activités boursières des politiciens. Cette validation encourage tous les employés de notre entreprise à continuer de faire progresser notre mission. »

