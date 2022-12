Les nouvelles règles proposées en matière d'emballage reconnaissent les avantages environnementaux et climatiques des emballages en plastique compostables

La Commission rate l'occasion de prendre pleinement en compte le passage nécessaire aux matières premières biosourcées.

BERLIN, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- European Bioplastics (EUBP) salue les nouvelles règles proposées sur les emballages et les bioplastiques, adoptées par la Commission européenne. "Nous apprécions le premier cadre politique complet de la Commission sur les matériaux bioplastiques innovants, reconnaissant leur potentiel à fournir de véritables avantages environnementaux. L'EUBP salue en particulier l'approbation par la Commission du rôle important des emballages plastiques compostables dans les règles proposées en matière d'emballage pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de déchets et de climat ", déclare Hasso von Pogrell, directeur général de l'EUBP, " cependant, nous aurions attendu un soutien plus fort pour l'utilisation de matières premières biosourcées ".

"Nous sommes particulièrement soulagés de voir qu'une interdiction partielle initialement proposée pour les emballages plastiques compostables a finalement été levée et que les solutions d'emballages compostables pourront continuer à être commercialisées et recyclées dans l'UE", ajoute M. von Pogrell. La proposition de la Commission pour un Règlement sur les Emballages et les Déchets d'Emballages (PPWR) reconnaît la contribution des plastiques compostables à l'augmentation des volumes et à la qualité des biodéchets collectés séparément ainsi qu'à la réduction de la contamination des flux de déchets (organiques). En rendant plusieurs applications d'emballage obligatoirement compostables en de compostage industriel, notamment les sachets de thé, les dosettes de café en papier-filtre, les autocollants pour fruits et légumes, ainsi que les sacs en plastique très légers, la Commission fait un premier pas dans la bonne direction, déclare l'EUBP.

"Malheureusement, quelques idées fausses persistantes subsistent dans la communication sur le cadre politique pour les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables en ce qui concerne l'utilisation des terres, les méthodes utilisées pour évaluer les avantages environnementaux, les risques présumés de contamination croisée des flux de déchets, ainsi que la biodégradabilité dans différents environnements. Cela a empêché la Commission de s'engager pleinement dans le passage aux produits biosourcés qui permettrait à l'Europe de réduire sa dépendance aux ressources fossiles et d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat et de circularité", déclare M. von Pogrell.

Notamment, la proposition de la Commission pour un PPWR ne parvient pas à promouvoir le contenu biosourcé à égalité avec le contenu recyclé par le biais d'objectifs permettant de sécuriser la disponibilité des matières premières, d'atteindre les objectifs de contenu recyclé et de répondre aux exigences strictes pour les matériaux à sensibilité de contact. Donner la priorité au contenu recyclé et au recyclage mécanique ne suffira pas à remplacer la dépendance de l'UE vis-à-vis des ressources fossiles et à mettre fin à la tendance actuelle au suremballage et au gaspillage excessif dans l'UE, affirme l'EUBP.

"Nous appelons les décideurs politiques de l'UE à faire preuve de plus d'ambition et d'une vision claire dans leur soutien politique aux plastiques biosourcés et compostables en améliorant et en clarifiant davantage la proposition dans le but de soutenir de manière décisive l'innovation dans le secteur des matériaux et des solutions d'emballages durables tout en veillant à ce que les investissements, les emplois et l'innovation restent en Europe", conclut von Pogrell. Au cours de la prochaine procédure législative ordinaire, l'EUBP continuera à fournir des preuves et de l'expertise afin de s'assurer que le potentiel et les avantages des bioplastiques dans la transition vers une économie circulaire neutre sur le plan climatique soient pleinement reconnus.

