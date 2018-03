Les nouvelles solutions CoreStation d'Amulet Hotkey simplifient la migration vers Windows et améliorent les performances de calcul

Une architecture unique : combine les processeurs évolutifs Intel® Xeon® et les centres de données par GPU NVIDIA® Tesla® avec l'efficacité des lames et les avantages économiques des systèmes en rack pour gérer les charges de travail en constante évolution.

Amulet Hotkey Inc., un chef de file en matière de conception, de fabrication et d'intégration de systèmes pour les solutions de postes de travail physiques et virtuels à distance, a annoncé aujourd'hui un renforcement substantiel de la famille de lames CoreStation reposant sur l'architecture Dell EMC PowerEdge FX.

Pour la première fois, de puissants centres de données par GPU NVIDIA Tesla peuvent être utilisés dans l'architecture Dell EMC PowerEdge FX, leader du secteur. Le serveur lame accéléré par le GPU Amulet Hotkey CoreStation VFC640 utilise un module d'extension PCIe unique et une carte GPU développés en collaboration avec les équipes d'ingénierie produit de Dell EMC et de NVIDIA. Deux modules Amulet Hotkey DXF-EXP-V prennent en charge jusqu'à huit GPU NVIDIA Tesla P6 dans le châssis de serveur FX2, tout en préservant les avantages des lames FC640 et de l'architecture FX2. Le résultat est une plateforme puissante et souple qui peut gérer une large palette de charges de travail.

« CoreStation VFC640, d'Amulet Hotkey, renforce la gamme de stations de travail lames leader du marché, conçue pour satisfaire les besoins des professionnels en termes de performances graphiques et de calcul, tout en orientant les transformations informatiques des clients », a déclaré Andrew Jackson, le président d'Amulet Hotkey Inc. « Notre solution unique permet jusqu'à huit puissants GPU, jusqu'à quatre serveurs à double sockets dans un châssis PowerEdge FX2s. Fournir cette capacité dans un format de montage sur rack 2U standard du secteur, démontre notre attachement à faire preuve de conception et de fabrication innovantes pour satisfaire les besoins informatiques de l'entreprise, pour une architecture informatique réellement souple et évolutive. »

« Les GPU des centres de données NVIDIA Tesla et les logiciels GPU virtuels NVIDIA augmentent de façon spectaculaire les performances graphiques et informatiques des serveurs lames pour gérer l'évolution des flux de travail avec l'intelligence artificielle, le photoréalisme et une mobilité illimitée », a déclaré Bob Pette, le vice-président en charge de la visualisation professionnelle chez NVIDIA. « Les clients travaillant avec de grandes séries de données, des modèles complexes ou des applications de productivité gourmandes en ressources graphiques que l'on trouve dans Windows 10, peuvent tirer parti des avantages des lames haute densité intégrant des GPU Tesla multiples, les logiciels de virtualisation NVIDIA, les solutions pour fabricants d'équipement d'origine Dell EMC et la technologie Amulet Hotkey. »

« Avec l'adoption croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, les clients recherchent des solutions informatiques améliorées qui optimisent ces charges de travail », a déclaré Ron Pugh, le vice-président et directeur général pour le continent américain des solutions pour fabricants d'équipement d'origine Dell EMC. « Nous sommes ravis de travailler avec Amulet Hotkey pour élaborer des solutions qui rabattent les cartes afin que nos clients accélèrent la transformation de l'informatique. »

CoreStation VFC640 sera disponible en mai 2018. Cliquez ici pour présenter une demande de participation au programme d'accès en avant-première CoreStation VFC640. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.amulethotkey.com.

Droits d'auteur © 2018 Amulet Hotkey Ltd. ou ses filiales. Amulet Hotkey et CoreStation sont des marques commerciales d'Amulet Hotkey Ltd. et sont déposées au Royaume-Uni, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées mentionnées dans le présent communiqué sont la propriété intellectuelle de leurs détenteurs respectifs.

SOURCE Amulet Hotkey Ltd.