Les objets de collection NFT Shifters ont dépassé toutes les attentes avec la vente rapide de leur première émission de jetons, avec 890 000 euros (1 000 000 de dollars) achetés en un peu moins d'une heure et en croissance rapide

Les TheShifters.io, minutieusement conçus, représentent des sortes d'êtres robotiques vivants et sensibles, capables de se transformer en différentes machines et possèdent une histoire élaborée que les propriétaires cherchent à étendre dans un métaverse interactif.

Les robots NFT ont été mis en vente publique sur https://www.theshifters.io/sale , à la suite d'une campagne de marketing numérique très réussie auprès de plus de 126 000 membres sur Discord, qui a permis de remplir entièrement leur liste blanche de 1 500 membres.

Le lancement initial a suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs technologiques, mais a également attiré de nombreux premiers acheteurs sur le marché. L'acteur Riza Syah, le créateur de mode Scott Henshall et l'influenceuse Angie Marcheria faisaient partie des nombreux nouveaux venus dans les investissements NFT, qui ont révélé sur leurs réseaux sociaux qu'ils avaient l'intention d'acheter des jetons Shifters.

L'administrateur de shifters.io sur Discord, Matt, a déclaré : « Ce fut un lancement incroyable et je veux simplement remercier notre communauté grandissante d'avoir fait de ce lancement un énorme succès. Les chiffres sur Discord ont augmenté de jour en jour et le FP a commencé à augmenter dès le début. Nous avons tellement de projets spéciaux pour l'avenir de The Shifters, pour apporter plus de fonctionnalités et vraiment ajouter des avantages à ce projet. »

Le lancement réussi de la première phase étant terminé, le projet The Shifters avance désormais avec la feuille de route d'expansion prévue. Après avoir reçu leur Shifter signé, les collectionneurs recevront une copie haute résolution 2 000 x 2 000 PX de leur NFT, créée avec amour, beaucoup de détails et de compétences.

Les propriétaires auront accès à des cadeaux fascinants, notamment des aperçus de la prochaine émission, les Vintage Shifters.

Il est prévu une exposition dans une galerie d'art des manifestations physiques des œuvres d'art NFT Shifter et le développement d'un magasin de marchandises. Enfin, sont également prévues la création d'un écosystème Shifters et d'un métaverse pour fournir une interaction complète aux parties prenantes des NFT.

