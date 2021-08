Les opérateurs postaux de cinq pays africains distribueront les services de Lleida.net à tous leurs citoyens

MADRID et ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) a signé des contrats avec les opérateurs postaux de cinq pays africains afin de leur fournir des services postaux numériques et des technologies de communications électroniques enregistrées, qu'ils mettront à profit au service de leurs concitoyens.

Ce week-end, dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, les opérateurs postaux nationaux de Gambie, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, de Guinée équatoriale et de Madagascar ont adhéré immédiatement à l'accord-cadre signé en juillet par Lleida.net, son partenaire en Afrique du Nord, eGate, et l'Union panafricaine des postes (UPAP) pour distribuer en Afrique la technologie brevetée de la société espagnole sous le nom de DigitalPost.Africa.

Dans le cadre de ce service, Lleida.net offrira à ces nouveaux pays des services postaux numériques au moyen de communications électroniques enregistrées, principalement des courriels enregistrés, des SMS enregistrés et des relevés électroniques enregistrés.

Avec la signature de ces cinq nouveaux opérateurs postaux nationaux, Lleida.net est d'ores et déjà un fournisseur de technologies de communication enregistrées auprès des sociétés postales de 11 pays, dont l'Afrique du Sud, la Colombie et les Émirats arabes unis.

Organisé à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, le congrès de l'Union postale universelle se déroule du 9 au 27 août, en présence de 900 représentants de 190 pays.

L'accord-cadre permet aux 55 opérateurs postaux nationaux du continent africain d'offrir automatiquement des services de Lleida.net à leurs millions de clients.

Dans le cadre de cette réunion, le Secrétaire général de l'organisation, Younous Djibrines, et le directeur général de l'Union postale universelle, Bishar Hussein, ont rencontré les représentants de Lleida.net.

Lleida.net est le leader européen de l'industrie de la signature électronique.

Cotée à New York (OTCQX), Paris (EURONEXT GROWTH) et Madrid (BME GROWTH), Lleida.net est la première entreprise en Europe dans le domaine de la signature électronique, de la notification électronique et des contrats électroniques enregistrés. Elle est par ailleurs l'une des entreprises de ce secteur avec une présence plus forte en Afrique.

À ce jour, elle dispose de plus de 205 brevets de plus de 60 pays. L'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Chine et l'Australie, entre autres.

En 2020, ses actions ont gagné plus de 900 %.

