Les outils d'évaluation des ovocytes alimentés par l'IA de Future Fertility reçoivent le marquage CE en vertu du nouveau règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDR)

DUBROVNIK, Croatie, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Future Fertility, une société de technologie de la santé qui développe des solutions de fertilité non invasives basées sur l'IA, annonce l'obtention du marquage CE dans le cadre du nouveau règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDR). Cette étape majeure intervient au moment où Future Fertility renforce sa présence en Europe, en travaillant avec des cliniques de FIV de pointe pour optimiser les soins de fertilité grâce aux outils d'évaluation des ovocytes Violet et Magenta, les premiers du genre.

Future Fertility est la première société à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des images 2D d'ovocytes et générer des informations personnalisées et validées pour les patients ayant recours à la vitrification ovocytaire et la FIV. Ses outils ont été prouvés par le biais de preuves scientifiques pour détecter des caractéristiques invisibles à l'œil humain et prédire plus précisément la probabilité de fécondation et de développement embryonnaire (blastocyste). En offrant un aperçu unique de la viabilité des ovocytes plutôt que des embryons, cette avancée permet aux cliniciens, aux embryologistes et aux patients de prendre des décisions de traitement plus éclairées.

« L'importance de la qualité des ovocytes pour la réussite d'un traitement est bien établie, mais il n'existait aucun outil capable de fournir cette information de manière précise et fiable », a déclaré Christy Prada, PDG de Future Fertility. « Grâce à l'apprentissage automatique, Violet et Magenta ont prouvé qu'ils pouvaient combler cette lacune et, avec le marquage CE, nous pouvons désormais proposer cette technologie révolutionnaire à davantage de cliniques dans le monde. »

Outre le marquage CE récemment obtenu, les outils de Future Fertility ont déjà reçu l'approbation de Santé Canada, et la société s'efforcera d'obtenir l'approbation de la FDA au cours des prochains mois. Ces réalisations réglementaires représentent une étape importante dans la vision de Future Fertility, qui vise à ouvrir l'avenir des soins de fertilité personnalisés dans le monde entier.

« Nous sommes ravis que cette technologie passionnante puisse désormais être proposée ici en Europe », a déclaré le Dr Štěpán Machač, médecin en chef de FutureLife, l'un des plus grands réseaux de fertilité en Europe. « Nos cliniques sont reconnues pour être à la pointe du secteur avec des offres innovantes, et nous sommes ravis de collaborer avec Future Fertility pour les piloter dans nos cliniques. Ces outils représentent une nouvelle frontière passionnante pour les professionnels et leurs patients. »

Future Fertility est une société basée à Toronto qui développe et commercialise des outils alimentés par l'IA basés sur le Cloud permettant d'analyser instantanément des images 2D non invasives pour prédire la probabilité qu'un ovule humain devienne un embryon. Cette évaluation personnalisée des ovules, la première en son genre, améliore les diagnostics, facilite la prise de décisions cliniques et optimise les résultats.

