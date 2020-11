Les PDG de huit grands gestionnaires de fonds de pension canadiens appellent les entreprises et les investisseurs à contribuer à une croissance économique durable et inclusive

VICTORIA, Colombie-Britannique, EDMONTON, Alberta, TORONTO et MONTREAL, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les PDG des huit principaux gestionnaires de fonds de pension du Canada, représentant environ 1,6 billion de dollars d'actifs sous gestion, unissent leurs forces pour aider à façonner un avenir défini par une croissance économique plus durable et plus inclusive.

Pour la première fois, les PDG de AIMCo, BCI, Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissements RPC, HOOPP, OMERS, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et Investissements PSP ont publié une déclaration commune . Ensemble, ils invitent les entreprises et les investisseurs à fournir des informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) cohérentes et complètes afin de renforcer la prise de décision en matière d'investissement et de mieux évaluer et gérer leur exposition collective aux risques ESG.

De plus, les signataires s'engagent à renforcer la divulgation des ESG au sein de leurs propres organisations et à allouer des capitaux aux investissements les mieux placés pour assurer une création de valeur durable à long terme.

La déclaration commune déclare : « La manière dont les entreprises identifient et traitent des questions telles que la diversité et l'inclusion, le capital humain et le changement climatique peut contribuer de manière significative à la création ou à l'érosion de valeur. Les entreprises ont l'obligation de divulguer aux marchés financiers leurs principaux risques et opportunités d'affaires, et doivent fournir des informations financièrement pertinentes, comparables et utiles à la prise de décision. »

Les signataires reconnaissent que si les entreprises sont confrontées à une myriade de cadres et de demandes de divulgation, il est essentiel qu'elles communiquent les données ESG pertinentes d'une manière normalisée afin d'assurer la clarté et d'améliorer le flux de données. Ils demandent que les entreprises mesurent et publient leurs performances sur des facteurs ESG importants et pertinents pour le secteur en adoptant les normes du Conseil des normes comptables de durabilité (SASB) et le cadre du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD).

La déclaration reconnaît l'impact continu de la pandémie de COVID-19 et les événements récents qui ont mis en évidence des inégalités de longue date, révélant les forces et les faiblesses des entreprises en matière d'iniquité sociale, notamment le racisme systémique, les menaces environnementales et l'efficacité des conseils d'administration. Les signataires appellent les entreprises et les partenaires d'investissement à saisir la formidable opportunité offerte en ce moment historique pour prendre des mesures actives en vue d'un changement durable.

« Nous sommes inspirés par cette occasion de contribuer à relever les défis les plus urgents auxquels est confrontée notre communauté mondiale et à créer une croissance économique plus inclusive. Nous encourageons les autres parties engagées dans notre vision à se joindre à nous sur ce chemin vers un avenir plus durable pour tous », conclut la déclaration.

CITATIONS DE MÉDIAS :

« Lorsque vous abordez l'investissement avec une vision à long terme comme nous le faisons, il est impératif d'adopter des pratiques ESG saines pour obtenir des rendements solides et ajustés au risque. Nous continuerons à rechercher des divulgations transparentes et standardisées, dans l'intérêt de nos clients et de tous les Albertains. » - Kevin Uebelein, directeur général, AIMCo

« BCI s'engage auprès des entreprises qui créent de la valeur à long terme pour ses clients. La transparence est essentielle, et nous avons besoin d'informations ESG comparables et cohérentes pour nous permettre de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. » - Gordon J. Fyfe, directeur général/directeur des investissements, BCI

« Une transparence accrue et des rapports normalisés sur les questions ESG aideront les investisseurs à mieux évaluer les risques et les performances à long terme des entreprises et contribueront en définitive à bâtir une économie plus forte et plus durable pour tous. Nous sommes heureux de voir tous les grands fonds de pension canadiens travailler ensemble pour faire avancer cette importante initiative. » - Charles Emond, président-directeur général, Caisse de dépôt et placement du Québec

« Investissements RPC est un fervent partisan du Conseil des normes comptables de durabilité (SASB) et du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD) du Conseil de stabilité financière. En alignant leurs rapports sur ces normes, les entreprises peuvent aider les investisseurs mondiaux comme Investissements RPC à mieux comprendre, évaluer et apprécier les risques et opportunités potentiels liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). » - Mark Machin, président et directeur général, Office d'investissement du régime de pensions du Canada

« En tant qu'investisseur mondial et fournisseur de régimes de retraite pour les travailleurs de la santé de l'Ontario, HOOPP s'est engagé à faire des placements durables. Nous sommes fiers de nous joindre à d'autres grandes caisses de retraite canadiennes pour réclamer une amélioration et une normalisation des rapports sur les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cette promesse est un appel à l'action pour les investisseurs et les entreprises afin qu'ils travaillent ensemble pour un avenir meilleur. » - Jeff Wendling, président et directeur général/directeur des placements, HOOPP

« L'allocation de capital joue un rôle essentiel dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Chez OMERS, nous évaluons activement les risques et les opportunités à travers un filtre ESG afin d'identifier les investissements qui généreront des rendements stables à long terme dans le contexte de cette transition. Une plus grande transparence et comparabilité des données pertinentes est essentielle pour prendre des décisions d'allocation en connaissance de cause. » - Blake Hutcheson, président et directeur général, OMERS

« Notre objectif est d'investir dans des entreprises qui construisent un meilleur avenir pour leurs employés et leurs communautés tout en offrant des rendements appropriés, ajustés en fonction des risques, pour nous aider à tenir la promesse faite à nos membres. Fournir des orientations claires aux entreprises sur les cadres de durabilité que nous soutenons contribuera à débloquer les informations cohérentes et comparables dont nous avons besoin pour prendre des décisions d'investissement prudentes. » - Jo Taylor, président et directeur général, Régime de retraite des enseignants de l'Ontario

« Notre approche en matière d'investissement est ancrée dans notre engagement à agir au mieux des intérêts de nos contributeurs et bénéficiaires. Nous pensons qu'une approche ESG concertée sur les divulgations standardisées donnera au secteur un nouvel éclairage pour façonner les modèles de risque et les décisions d'investissement. Chez Investissements PSP, nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative. » - Neil Cunningham, président et directeur général, Investissements PSP

« Un engagement fort en faveur de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion environnementales et des principes de bonne gouvernance ne rendra pas seulement notre économie et notre système financier plus résistants, c'est aussi la bonne chose à faire. Le leadership du secteur financier canadien est essentiel, alors que nous nous concentrons sur la mise en place d'une reprise économique durable et plus équitable après la pandémie. J'applaudis l'engagement exprimé aujourd'hui par les principaux gestionnaires de fonds de pension du Canada. » - Tiff Macklem, gouverneur, Banque du Canada

« La SASB salue le leadership des huit plus grands gestionnaires de fonds de pension du Canada dans la promotion d'une divulgation de la durabilité axée sur les investisseurs. En demandant aux entreprises d'utiliser les normes du SASB, ainsi que les recommandations du TCFD, ce groupe contribue à améliorer la disponibilité et la comparabilité des informations sur le développement durable et à rendre les marchés plus résilients. » - Janine Guillot, directrice générale, Conseil des normes comptables de durabilité

« Nous applaudissons ces fonds de pension canadiens pour les efforts qu'ils déploient afin de contribuer à une économie mondiale plus résistante. En demandant aux entreprises de divulguer leurs informations conformément aux cadres du TCFD et du SASB, elles ouvrent la voie à la convergence autour d'un ensemble commun de principes de divulgation et renforcent le leadership du Canada dans ce domaine. » - Mary Schapiro, chef du secrétariat du groupe de travail sur les informations financières liées au climat et vice-présidente de la politique publique mondiale chez Bloomberg LP

À PROPOS :

AIMCo

118,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2019)

À propos

BCI

171,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2020)

À propos

CDPQ

333,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 juin 2020)

À propos

Investissements RPC

456,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2020)

À propos

HOOPP

94,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2019)

À propos

OMERS

109,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2019)

À propos

Régime de retraite des enseignants de l'Ontario

204,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 juin 2020)

À propos

Investissements PSP

169,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2020)

À propos

CONTACT : AIMCo : Dénes Németh, Tél : +1 780 932 4013, Courrier électronique : [email protected] ; BCI : Ben O'Hara-Byrne, Tél : +1 778 410 7310, Courrier électronique : [email protected] ; CDPQ : Serge Vallières, Tél : +1 514 847 5493, Courrier électronique : [email protected] ; Investissements RPC : Steve McCool, Tél : +44 7780 224 245, Courrier électronique : [email protected] ; HOOPP : James Geuzebroek, Courrier électronique : [email protected] ; OMERS : Simren Priestley, Tél : +44 7824 127 940, Courrier électronique : [email protected] ; Régime de retraite des enseignants de l'Ontario : Dan Madge, Tél : +1 416 730 6451, Courrier électronique : [email protected] ; Investissements du PSP : Maria Constantinescu, Tél : +1 514 218 3795, Courrier électronique : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1341332/British_Columbia_Investment_Management_Corporation__BCI__CEOs_of.jpg

SOURCE British Columbia Investment Management Corporation (BCI)