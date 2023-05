Les performances commerciales du groupe Fraport s'améliorent sensiblement au premier trimestre 2023

Le résultat d'exploitation (EBITDA) a plus que doublé pour atteindre 158,3 millions d'euros - Les perspectives pour l'ensemble de l'année sont confirmées - Le PDG Schulte : Nous allons dans la bonne direction. L'activité est stimulée par la reprise du trafic passagers au premier trimestre

FRANCFORT, Allemagne, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- FRA/gk-dh – Fraport a démarré avec succès le nouvel exercice 2023, en réalisant une amélioration notable des chiffres financiers clés du groupe au cours du premier trimestre (se terminant le 31 mars). Cette performance positive est due à la reprise continue du trafic dans l'ensemble du réseau mondial d'aéroports de Fraport. En conséquence, les revenus du groupe ont augmenté de 41,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 765,6 millions d'euros. Le résultat d'exploitation (EBITDA) a bondi de plus de 100 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 158,3 millions d'euros. Le résultat du groupe, ou bénéfice net, a grimpé à moins 32,6 millions d'euros au cours de la période considérée (contre moins 118,2 millions d'euros au premier trimestre 2022), le premier trimestre étant généralement le trimestre financier où les bénéfices sont les plus faibles.

Stefan Schulte, PDG de Fraport, a déclaré : « Nous allons dans la bonne direction. La reprise du nombre de passagers s'est poursuivie depuis le début de la nouvelle année, ce qui a encore renforcé nos performances commerciales au cours du premier trimestre. Pour l'été, nous prévoyons une augmentation du trafic passagers à Francfort comprise entre 15 et 25 %. L'aéroport de Francfort se prépare pleinement à la saison estivale qui s'annonce très chargée. C'est pourquoi nous sommes prudemment optimistes et pensons pouvoir maintenir des opérations aussi stables que lors du récent pic de Pâques. Les aéroports du groupe à prédominance de loisirs dans le monde entier continuent également à faire état d'une reprise en cours. Outre la Grèce, d'autres aéroports du groupe Fraport devraient également atteindre des niveaux proches de ceux d'avant la crise au cours de l'année 2023. Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons que la tendance positive de l'activité se poursuivra conformément aux prévisions données. »

Amélioration sensible des performances

Stimulé par la croissance du nombre de passagers et les revenus plus élevés qui en résultent, le revenu du groupe a augmenté de 41,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 765,6 millions d'euros au cours du premier trimestre 2023. Pour la première fois, les revenus du groupe au premier trimestre comprennent les recettes des frais de sécurité aérienne (d'un montant total de 45,1 millions d'euros) perçus par Fraport après avoir assumé la responsabilité du contrôle de sécurité à l'aéroport de Francfort au début de l'année 2023. D'autre part, les recettes des services de sécurité fournis par la filiale « FraSec Aviation Security GmbH » (totalisant 33,1 millions d'euros au T1/2022) n'ont plus été reconnues comme recettes du Groupe, après que cette filiale ait été déconsolidée des états financiers du Groupe à compter du 1er janvier. En ajustant les revenus résultant des mesures de construction et d'expansion des filiales internationales de Fraport (conformément à l'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 37,9 % pour atteindre 654,2 millions d'euros.

Le résultat d'exploitation de Fraport ou EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a plus que doublé au cours du premier trimestre, passant de 70,7 millions d'euros au T1/2022 à 158,3 millions d'euros au cours de la période de référence De même, le résultat du groupe (bénéfice net) s'est nettement amélioré d'une année sur l'autre, passant de -118,2 millions d'euros au T1/2022 à -32,6 millions d'euros au T1/2023.

La reprise du transport de passagers se poursuit au premier trimestre

Au cours des trois premiers mois de l'exercice 2023 en cours, le nombre de passagers à l'aéroport de base de Fraport à Francfort a augmenté de 56,0 % en glissement annuel. En ajustant les effets spéciaux de deux grèves d'une journée en février et mars, l'aéroport de Francfort a réalisé une croissance sous-jacente du nombre de passagers d'environ 60 %. La demande à Francfort était particulièrement élevée pour les voyages aériens intercontinentaux et pour les vols vers les destinations chaudes, telles que les îles Canaries. Les aéroports du groupe Fraport gérés activement dans le monde entier ont également enregistré une forte augmentation du nombre de passagers. Les 14 aéroports grecs sont en tête avec une croissance globale du nombre de passagers de 44 %, ainsi que l'aéroport d'Antalya en Turquie, où le trafic a augmenté de 32,1 % d'une année sur l'autre.

Confirmation des perspectives pour l'année 2023

Après la conclusion du premier trimestre, le conseil exécutif de Fraport maintient ses perspectives pour l'année 2023. Fraport s'attend à ce que le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort augmente d'au moins 80 % et jusqu'à environ 90 % par rapport à l'année 2019 avant la crise, lorsque quelque 70,6 millions de passagers ont voyagé via la plus grande plaque tournante de l'aviation en Allemagne. L'EBITDA du groupe Fraport devrait se situer entre 1 040 et 1 200 millions d'euros environ. Le résultat du groupe devrait augmenter pour atteindre une fourchette d'environ 300 millions d'euros à 420 millions d'euros en 2023.

À propos de Fraport AG et de l'aéroport de Francfort

Situé à Francfort, en Allemagne, Fraport AG (Bourse de Francfort, MDAX) est l'un des principaux acteurs du secteur aéroportuaire mondial. Le portefeuille d'entreprises de Fraport s'étend sur quatre continents avec des activités dans 29 aéroports dans le monde. En 2019, avant la pandémie, plus de 182 millions de passagers ont utilisé les aéroports gérés activement par Fraport. Impactés par la pandémie de COVID-19, les aéroports du groupe Fraport n'ont accueilli qu'environ 146 millions de passagers en 2022. Fraport AG a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros et un bénéfice d'environ 167 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 (31 décembre).

L'aéroport de Francfort (FRA), siège de Fraport, est stratégiquement situé au cœur de l'Europe, à la jonction de réseaux intermodaux routiers, ferroviaires et aériens essentiels. La région environnante de Francfort Rhin-Main-Neckar fait office de puissance économique et de plateforme logistique pour l'Europe et le monde. En 2019, l'aéroport de Francfort a accueilli plus de 70,5 millions de passagers et traité 2,1 millions de tonnes métriques de marchandises. En 2022, seuls 48,9 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Francfort, en raison de la pandémie de COVID-19. Les volumes de fret ont atteint 2,0 millions de tonnes métriques en 2022. Sur la base du dernier classement pour 2021, l'aéroport de Francfort se classe au premier rang pour le fret en Europe.

