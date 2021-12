Les petits pays des Caraïbes battent les géants du monde dans la course aux devises numériques

LONDRES, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- En raison de leur adoption de la monnaie numérique, les pays des Caraïbes se révèlent rapidement être les leaders mondiaux de la finance numérique. La semaine dernière, la Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) a déployé sa monnaie numérique DCash dans le Commonwealth de Dominique, rendant la monnaie électronique accessible dans les sept nations faisant partie du bloc économique. Les Caraïbes sont désormais la première union monétaire au monde à utiliser une monnaie numérique de banque centrale.

DCash, lancée pour la première fois en mars 2021, améliore l'inclusion financière, en particulier dans les endroits où l'accès à l'argent physique est un grand défi. Selon la Banque mondiale, près d'un quart de la population adulte mondiale n'utilise pas les banques ou les institutions bancaires à quelque titre que ce soit. Une étude récente a également révélé que 50 % de la population du Moyen-Orient et de l'Afrique est exclue financièrement.

Pour donner aux citoyens un meilleur accès aux services financiers et aux opportunités économiques réglementées, les gouvernements des petites nations et des nations en développement donnent la priorité à la monnaie numérique, à laquelle on peut accéder de pratiquement n'importe où grâce à un appareil connecté. Grâce à son application, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de l'argent de leur famille, de leurs amis ou de leurs clients dans les sept pays voisins qui utilisent également DCash. Le projet vise à améliorer l'efficacité du système de paiement et l'inclusion financière des populations non bancarisées et sous-bancarisées.

Ce n'est pas la première fois que la technologie fait une percée étonnante dans les régions sous-développées. Dans les zones rurales de l'Inde, le nombre de lignes de téléphonie mobile dépasse largement celui des lignes fixes. Un recensement effectué en 2011 a révélé que 68 % des ménages ne possèdent qu'un téléphone mobile, alors que seulement 1 % ne possède qu'un téléphone fixe. Les experts prévoient que la population possédant un téléphone portable sera beaucoup plus importante en 2021.

Timothy Antoine, le gouverneur de la ECCB, a déclaré que l'objectif de DCash est de stimuler la croissance économique. « [La monnaie numérique] est un instrument important dans le cadre d'une conversation plus large sur la mise en place d'une économie numérique. »

Selon le Geoeconomics Center de l'Atlantic Council , 87 pays représentant plus de 90 % du PIB mondial étudient l'idée d'une monnaie numérique de banque centrale. Toutefois, seuls neuf pays ont pleinement lancé leur propre monnaie numérique. L'une des seules nations en dehors des Caraïbes orientales à le faire est le Nigeria, qui est le sixième pays le plus non bancarisé au monde.

Alors que les crypto-monnaies et les crypto-monnaies stables gagnent en popularité, les banques centrales du monde entier ont compris qu'elles devaient offrir une alternative et ne pas laisser l'avenir de la monnaie leur échapper. Contrairement aux crypto-monnaies, qui sont appréciées pour leur anonymat et leur indépendance vis-à-vis des autorités monétaires, les monnaies numériques de banque centrale sont des fiats numériques.

Pour un pays sujet aux intempéries, le gouvernement de la Dominique s'est engagé à piloter une transformation numérique pour révolutionner la reprise économique et la résilience. L'un des principaux générateurs de revenus de sa mission de résilience climatique et économique est le programme de citoyenneté par investissement, le Citizenship by Investment (CBI) Programme . Les fonds provenant de ce programme ont un impact tangible sur de larges aspects de la vie sur les îles, notamment les soins de santé, l'éducation, les infrastructures et le tourisme.

Ce programme attire des fonds substantiels provenant d'investisseurs dignes de confiance du monde entier, et il s'est classé au premier rang mondial lors des cinq dernières éditions de l' indice CBI , un rapport publié chaque année par le magazine PWM du Financial Times. Ceux qui passent avec succès le processus de diligence raisonnable bénéficient non seulement d'une mobilité sans visa et d'un visa d'arrivée vers plus de 75 % du monde, mais ils ont également accès à une zone économique résiliente dont la monnaie est rattachée au dollar américain.

